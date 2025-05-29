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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    23 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    17 комментариев
    29 мая 2025, 05:39 • Новости дня

    Посол Беляев рассказал, как Швеция готовится к переброске войск в Прибалтику

    Беляев: Швеция расширила коридоры для переброски войск в Прибалтику и Финляндию

    Tекст: Ирма Каплан

    Шведские власти приступили к модернизации транспортных коридоров, предназначенных для потенциальной переброски войск в страны Балтии и Финляндию на фоне соглашения с США и роста милитаризации, рассказал посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

    Дипломат пояснил, что после вступления в силу оборонного соглашения с США (DCA), Швеция предоставила американской стороне доступ к 17 военным объектам.

    «Шведские власти активно модернизируют и расширяют существующие транспортные коридоры для потенциальной оперативной переброски сводных войсковых подразделений из северных регионов страны в Прибалтику и Финляндию», – рассказал он РИА «Новости».

    Беляев отметил, что через соглашения Вашингтон получает право размещать на территории страны-подписанта DCA воинские контингенты и вооружение США не только в рамках союзнических обязательств по Североатлантическому договору, но и в национальном качестве.

    В рамках сотрудничества между вооруженными силами Швеции и Национальной гвардией США уже прошли крупные учения в Нью-Йорке и совместные маневры на шведском Севере.

    По словам российского посла, окончательные параметры присутствия американских военных в Швеции еще не определены, и возможны изменения в зависимости от планов администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Беляев оценил курс Швеции на усиление военного сотрудничества с НАТО и подчеркнул важность реакции Москвы на новые угрозы безопасности.

    28 мая 2025, 10:42 • Новости дня
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки, поскольку Дональд Трамп не обозначил планов продлевать или увеличивать помощь Киеву.

    Администрация США пока не приняла мер ни для давления на президента России Владимира Путина, ни для существенного усиления поддержки Киева, сообщает The Washington Post. Украина продолжает получать последние транши военной помощи, одобренной ещё при Джо Байдене, однако эти поставки завершатся в ближайшие месяцы, а Дональд Трамп не высказывал намерений возобновить или продлить поддержку.

    Бывший директор по вопросам Украины в Совете национальной безопасности при Байдене Дэвид Шимер подчеркнул: «Есть выбор для нынешней администрации – либо одобрить дополнительную помощь безопасности для Украины, чтобы она продолжала получать необходимое оружие, либо позволить американской поддержке сойти на нет, что поставит Украину в невыгодное положение и усилит позиции России».

    Трамп неоднократно подчеркивал свои доверительные отношения с Путиным, при этом сводя к минимуму роль России в конфликте и обвиняя Украину в случившемся. На предвыборных мероприятиях Трамп обещал разрешить конфликт «за 24 часа», хотя сам признавал, что говорил это с «легкой иронией».

    Недавно Трамп рассказал о «хорошем разговоре с приятным человеком по имени Владимир Путин», отметив, что «тон и дух беседы были отличными». Несмотря на отказ России от немедленного прекращения огня, Трамп выразил желание восстановить торговые связи между США и Россией, но переговоры о мире пока не продвинулись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла массированные удары по военным объектам и инфраструктуре на Украине в ответ на атаки беспилотников. В Кремле связали критику Белого дома с «эмоциональной перегрузкой» из-за переговорного процесса. Американские законодатели оказывают сильное давление на президента Дональда Трампа, требуя ужесточения антироссийских санкций при поддержке европейских союзников. Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство.

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    28 мая 2025, 14:50 • Новости дня
    Дробницкий объяснил ужесточение риторики Трампа в адрес Путина

    Американист Дробницкий: Ужесточение риторики Трампа в адрес Путина объясняется нервами и отчаянием

    Дробницкий объяснил ужесточение риторики Трампа в адрес Путина
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп не смог победить «глубинное государство» и евроатлантистов, а также не ускорил урегулирование конфликта на Украине. На этом фоне он пытается жесткой риторикой воздействовать на российского коллегу Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее американский лидер заявил, что Москва якобы «играет с огнем».

    «Ужесточение риторики Трампа в адрес Путина объясняется нервами и отчаянием. Главу Белого дома обложили со всех сторон как внутренние группы влияния, так и европейские силы. Ему пока не удалось победить ни на одном из направлений: ни USAID, ни так называемое глубинное государство, по сути, никуда не делись, система по-прежнему работает на всех уровнях власти в США», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Глава Белого дома не знает, что делать с евроатлантистами, демократами и участниками украинского урегулирования, и потому вынужден маневрировать вместо того, чтобы вести «генеральное сражение», – подчеркнул спикер.

    «Более того, если Трамп сейчас захочет выйти из процесса мирного урегулирования конфликта на Украине, он будет выглядеть проигравшим. Во-первых, он не урегулировал конфликт, как обещал. Во-вторых, распорядиться прекратить сотрудничество с Киевом по линии разведки он тоже не может», – заметил собеседник.

    «У него один выход – брать пример с 33-го президента США Гарри Трумэна, который одним указом «О лояльности» подчинил своим принципам весь американский госаппарат. Если нынешний глава Белого дома не решится на что-то аналогичное, перейдя к настоящей радикальной внутренней повестке, его попросту «съедят», – спрогнозировал эксперт.

    «Финальная стадия противостояния начнется в конце лета – начале сентября, когда запустится обсуждение по «Биллю об ассигнованиях». Если Трамп уступит демократам, то затем он проиграет и по всем остальным направлениям – американский парламент навалится на него всей мощью», – продолжил политолог.

    «Конгресс, безусловно, постарается ввести санкции против России. Причем вероятность принятия билля о санкциях против России увеличивается с каждым днем маневрирования Трампа. Он, конечно, выступит против, но пока неясно, попытается ли преодолеть вето», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин якобы «играет с огнем». Так глава Белого дома выразил недовольство ходом мирного урегулирования на Украине и ударами России по Украине, осуществленными в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Путин не понимает: если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Также Трамп заявил, что «безусловно» рассматривает возможность усиления санкций в отношении России. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что вопрос с санкциями окончательно не решен, президент рассматривает «все варианты», пишет The Guardian.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления Трампа обусловлены напряженностью начала переговорного процесса и эмоциями. «Мы внимательно отслеживаем все реакции, вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны», – отметил он.

    Тем временем американские законодатели усилили призывы к Трампу ввести санкции. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и демократ Ричард Блюменталь настаивают на введении жестких «вторичных» рестрикций в отношении стран, которые покупают российские нефть, газ и сырье.

    Санкции могут затронуть Китай, другие азиатские и европейские страны. Документ был подготовлен после консультаций с союзниками США, которые могут пострадать от ограничений. Германия, Франция и Британия полностью поддерживают инициативу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут новые ограничения Вашингтона

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    28 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Глава Минобороны Польши впервые публично назвал Россию «врагом»
    Глава Минобороны Польши впервые публично назвал Россию «врагом»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после прибытия из США впервые публично назвал Россию «врагом».

    Он заявил, что Российская Федерация и ее союзники становятся «все более агрессивными», передает РИА «Новости».

    Также Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями ВМФ России, которые начались на Балтике.

    Глава польского оборонного ведомства добавил, что, вероятно, эти маневры проводятся перед совместными учениями Польши и ее союзников, которые запланированы на начало июня. Он подчеркнул, что Россия направила в регион свой флот и воздушную технику, чтобы продемонстрировать свои возможности.

    В России неоднократно подчеркивали, что страна не угрожает НАТО и не планирует нападать на страны альянса. При этом Москва отмечает, что НАТО под предлогом якобы «агрессивных действий» России продолжает наращивать военное присутствие у границ РФ.

    Ранее Косиняк-Камыш рассказал о намерении реализовать проект транспортировки войск НАТО через балтийские порты страны. В МИД России заявили, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий.

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    28 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    Эксперты Bloomberg предупредили о рисках недооценки логики Путина

    Bloomberg сообщил о критической зависимости Украины от американской военной помощи и санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Прекращение военной и экономической поддержки Киева со стороны США усилит позиции Москвы на Украине, что увеличивает риск дальнейшего расширения зоны боевых действий, пишет Bloomberg.

    Последние шаги Кремля в конфликте на Украине подчинены вполне рациональной логике и могут оказаться успешными, если администрация Дональда Трампа не изменит свою политику, пишет Bloomberg. Несмотря на заявления Трампа о том, что Владимир Путин якобы стал непредсказуемым, глава России продолжает реализовывать свои стратегические цели, опираясь на изменившиеся обстоятельства.

    Автор отмечает, что решение США сократить военную помощь Киеву позволило России добиться ощутимых успехов и лишило Украину ряда важнейших возможностей на фронте. В то же время ракетные и беспилотные удары по украинским городам и инфраструктуре не являются проявлением безумия, а имеют четко выверенные цели – прежде всего разрушить системы противовоздушной обороны и подорвать моральный дух украинской стороны.

    Путин, по мнению обозревателя Bloomberg, намерен продвигаться дальше заявленных территориальных притязаний, используя концепцию «буферной зоны» как предлог для новых наступательных операций. Российские войска уже сосредоточены вдоль границ с Сумской областью, и если наступление на этом направлении будет успешным, под угрозой окажутся и другие регионы Украины.

    В то время как большинство европейских лидеров выступают за усиление давления на Москву и увеличение помощи Киеву, администрация США и некоторые восточноевропейские политики склоняются к стратегическому сближению с Россией. Это создает критическую угрозу для Украины, отмечается в материале, поскольку без значительной поддержки США страна рискует потерять шанс сохранить суверенитет и остановить дальнейшее продвижение российских войск.

    По мнению Bloomberg, судьба Украины и стабильность в Европе напрямую зависят от способности Запада переломить позицию Трампа и добиться изменения политики США. Только в этом случае можно будет говорить о реальной перспективе сдерживания Кремля и пресечения его планов по расширению российского влияния в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки из-за позиции Дональда Трампа. В Совбезе ООН на этой неделе пройдут сразу два заседания по украинскому вопросу, одно из которых инициировала Россия для обсуждения препятствий миру со стороны Европы. Сергей Лавров заявил, что русофобские силы стараются склонить администрацию Трампа к повторению политики Джо Байдена в отношении Украины. Россия, по словам дипломата Константина Долгова, показывает готовность как к мирному урегулированию кризиса на Украине, так и к продолжению военной фазы спецоперации, на фоне недавнего массированного авиаудара по украинскому ВПК.

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    28 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

    Зеленский заявил о готовности к трехстороннему формату встречи с Путиным и Трампом

    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой организации совместных переговоров с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Зеленский заявил о готовности участвовать как в трехстороннем формате с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, так и в двусторонних переговорах с каждым из них по отдельности с последующим объединением всех сторон за одним столом, передает ТАСС.

    «Я имею в виду – одновременно, не то, что это разбросанные встречи», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский требовал встречи с Путиным в Стамбуле.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируется объявить о новом этапе прямых переговоров между Россией и Украиной, одной из ключевых тем станет отмена дискриминационных законов.

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться при достижении определенных договоренностей переговорных делегаций.



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    28 мая 2025, 14:03 • Новости дня
    Помощник Путина: Трамп не знает о террористических атаках Украины против городов России

    Ушаков заявил о недостаточной информированности Трампа по ситуации на Украине

    Помощник Путина: Трамп не знает о террористических атаках Украины против городов России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп не до конца понимает, что российские удары на Украине наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры.

    В интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину Ушаков отметил, что глава Белого дома осведомлен лишь о российских ответных мерах, но не знает, что Россия избегает ударов по гражданской инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Ушаков подчеркнул, что президенту США не сообщают о массовых террористических атаках со стороны Украины против российских городов. «В частности, не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов. Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем», – заявил он.

    Помощник президента добавил, что российская сторона внимательно отслеживает все заявления американского лидера по ситуации на Украине. «Уже много чего Трамп говорит, мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, так сказать», – сказал он.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что российские удары всегда направлены исключительно по военным объектам и объектам, используемым украинскими вооруженными силами.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов», сообщили военкоры. Трамп выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине.

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    28 мая 2025, 12:00 • Новости дня
    Политолог объяснил критику США в адрес ЕС из-за выборов в Польше

    Политолог Ткаченко: США начали давить на Еврокомиссию для поддержки консервативных сил в Европе

    Политолог объяснил критику США в адрес ЕС из-за выборов в Польше
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Власти США заинтересованы в подъеме консервативных сил в Европе и пытаются сдержать неолибералов. Польская кампания станет для них проверкой на эффективность их электоральных сил, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в США потребовали от ЕС разъяснений о фальсификациях на выборах в Польше.

    «Критика американских законодателей в адрес действующего польского правительства и ЕС абсолютно обоснована и вызвана целым рядом причин», – отметил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, Еврокомиссия и особенно некоторые отдельные ее представители оказывают давление на европейские политические силы, которые ориентируются на трампистские идеи. В Вашингтоне устали за этим наблюдать и перешли к действиям», – пояснил он.

    «Во-вторых, Белый дом считает, что сейчас Европа – то место, где аккумулируются силы, оппозиционно настроенные к Дональду Трампу. Они, по мнению администрации США, готовят удар на промежуточных выборах в 2026 году и на президентских выборах в 2028 году», – добавил собеседник.

    По его мнению, для Штатов и румынская история, и польская ситуация – это «проверка на эффективность их электоральной деятельности». Впрочем, в случае с выборами в Румынии Вашингтон хоть и высказывал возмущение ходом кампании и их итогами, но не так жестко, как в случае с Польшей.

    «Объясняется это тем, что Варшава – крайне важный союзник для американской стороны. Кроме того, если в Румынии особую роль сыграла Франция – партнер американцев, то в польском кейсе влияние оказывают структуры Джорджа Сороса», – детализировал Ткаченко.

    Политолог сомневается, что письмо конгрессменов кардинально изменит положение дел в Польше. «До второго тура президентских выборов осталось несколько дней. Я думаю, что Кароль Навроцкий может усилить свои позиции на 1-2%. Но по большому счету, для России это не имеет большого значения, поскольку оба кандидата – наши откровенные противники», – рассуждает аналитик.

    При этом происходящее любопытно с точки зрения проверки сил европейцев и американцев на «электоральном поле страны, которое еще пока только формируются как полноценное современное государство», уточнил спикер. «Соединенные Штаты играют в долгую. Они хотят подъема консервативных сил в Европе и сдерживания неолибералов», – подчеркнул эксперт.

    Если администрация Трампа потерпит поражение в этой борьбе, развернувшейся в Польше, то она может признать выборы недействительными. «Другое вопрос, что нет никакого формального механизма, который бы позволил это непризнание превратить во что-то серьезное. Я думаю, что все ограничится заявлением Госдепа, а также вице-президента Джей Ди Вэнса», – заключил Ткаченко.

    Ранее члены комитета по иностранным делам палаты представителей США обратились к Еврокомиссии с просьбой организовать брифинг в связи с сообщениями о возможных фальсификациях на президентских выборах в Польше.

    Американские законодатели считают, что правящая коалиция под руководством премьер-министра Дональда Туска, заручившись молчаливой поддержкой ЕС, систематически нарушает демократические процедуры и принципы верховенства права в преддверии голосования.

    Основные претензии касаются использования иностранного финансирования, в частности от структур, связанных с Джорджем Соросом и Демократической партией США, для незаконной поддержки кандидата от правящей «Гражданской коалиции». Также отмечается преднамеренное блокирование государственного финансирования партии «Право и справедливость», несмотря на судебные решения, передает РИА «Новости».

    Как отмечает Politico, происходящие события поднимают сложные вопросы, касающиеся в том числе «роли ЕС в обеспечении честных выборов». В обращении американских законодателей к Урсуле фон дер Ляйен выражена «глубокая тревога в связи с сообщениями о событиях в Польше, которые могут подорвать целостность ее демократических процессов», пишет издание.

    Напомним, второй тур президентских выборов в Польше пройдет 1 июня. Участие в нем примут кандидат от правящей «Гражданской коалиции» мэр Варшавы Рафал Тшасковский и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто из них предпочтительнее для России.

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    28 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Германии предложено сформировать семь новых бригад для усиления НАТО
    Германии предложено сформировать семь новых бригад для усиления НАТО
    @ IMAGO/Heiko Becker/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство НАТО намерено предложить Германии увеличить численность своих бригад, чтобы усилить оборонные возможности альянса.

    Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что руководство НАТО планирует обратиться к Германии с официальной просьбой сформировать дополнительно семь новых бригад. Общее число военнослужащих в них должно составить 40 тысяч человек.

    Требование будет озвучено в рамках повышения целевых показателей военного потенциала альянса. Эти показатели планируется согласовать на встрече министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 5-6 июня, уточняет Reuters.

    По сведениям агентства, после выполнения этого плана общее количество бригад в странах альянса возрастет до 120-130. Решение об увеличении количества бригад объясняется необходимостью повысить обороноспособность НАТО на фоне текущих вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, анонимный военный источник сообщил, что Североатлантическому альянсу необходимо от 35 до 50 дополнительных бригад для отражения возможного «российского нападения».

    Берлин анонсировал усиление военного присутствия в Литве, планируя разместить там до 5 тыс. военнослужащих и завершить формирование танковой бригады к 2027 году.

    Североатлантический альянс планирует создать дополнительно 49 боевых бригад и увеличить их общее количество до 131 из-за якобы угрозы, исходящей от России.

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    29 мая 2025, 04:41 • Новости дня
    Суд признал пошлины Трампа незаконными и потребовал их отмены

    Суд по международной торговле США признал пошлины Трампа незаконными

    Суд признал пошлины Трампа незаконными и потребовал их отмены
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Суд по международной торговле США заявил, что президент Дональд Трамп превысил полномочия, устанавливая высокие тарифы, поэтому их большая часть должна быть отменена в срок до 10 дней, пишет NYT.

    «Коллегия федеральных судей в среду запретила президенту США Дональду Трампу вводить некоторые из самых высоких тарифов в отношении Китая и других торговых партнеров США», – пишет New York Times (NYT).

    Закон не определяет тарифы как инструмент, доступный президенту для защиты Соединенных Штатов от экономических угроз, поясняет газета, но Трамп все равно воспользовался своими полномочиями, сославшись на необходимость принятия решительных мер в ответ на целый ряд неотложных проблем.

    Представитель Белого дома Куш Десаи резко осудил решение суда, заявив, что несправедливые торговые отношения «опустошили американские общины, оставили рабочих позади и ослабили оборонно-промышленную базу – это факты, которые суд не оспаривал».

    «Неизбранным судьям не дано решать, как правильно реагировать на чрезвычайную ситуацию в стране», – сказал он, добавив, что Трамп будет использовать «все рычаги исполнительной власти для разрешения кризиса».

    Решение суда дало исполнительной власти до 10 дней на завершение бюрократического процесса остановки пошлин. Вскоре после вынесения решения суда по международной торговле Министерство юстиции США сообщило, что планирует подать апелляцию.

    Распоряжение суда останавливает 30-процентные тарифы Трампа в отношении Китая, 25-процентные тарифы на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10-процентные на большинство товаров, поступающих в США. Однако это не влияет на 25-процентные тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, уточняет CNN.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Китай и США договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, действующей с 14 мая на 90 дней.

    При этом эксперты отметили, что эффект от введения пошлин в США при Дональде Трампе может быть сравним по последствиям с пандемией или мировым кризисом 2008 года.

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    28 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине
    Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине
    @ Evgenia Novozhenina/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров связал конфликт на Украине с политикой втягивания страны в НАТО и ростом военного присутствия альянса у границ России.

    Лавров заявил, что курс на вовлечение Украины в НАТО и продолжавшаяся долгие годы экспансия альянса на восток стали главными причинами конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, «спусковым крючком» кризиса безопасности в Европе и самого конфликта стала именно агрессивная политика НАТО, несмотря на предыдущие обещания альянса не расширяться на восток, данные руководству СССР и России. Лавров отметил, что Москва внимательно следит за увеличением военных контингентов НАТО вдоль всей линии соприкосновения с Россией.

    «Мы с тревогой наблюдаем наращивание натовских контингентов вдоль всей линии соприкосновения с Россией», – подчеркнул министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что НАТО может полагаться на Германию при подготовке военной миссии в Литве. Польша решила выделить корабли для участия в миссии НАТО на Балтике. Страны НАТО активно усиливают свое присутствие в акватории Балтийского моря.

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    28 мая 2025, 06:32 • Новости дня
    NYT предположила готовность Трампа заключить с Россией и КНР солидную сделку

    NYT: Трамп может иметь в виду что-то еще большее, связанное с Россией и Китаем

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в интервью журналу Time назвал себя большим красивым магазином, в котором все хотят делать покупки, а для него самого любое время – подходящее для сделки, поэтому вполне вероятно, что Трамп говорит о чем-то большем, сродни солидной сделке с Россией и КНР, пишет NYT.

    «Его действия и заявления указывают на то, что он, возможно, представляет себе мир, в котором каждая из трех так называемых великих держав – США, Китай и Россия –  доминирует в своей части земного шара», – пишет New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков внешней политики США.

    К примеру, Моника Даффи Тофт, профессор международной политики в Школе Флетчера при Университете Тафтса, считает, что лидеры Соединенных Штатов, России и Китая стремятся к «воображаемому прошлому, которое было более свободным и славным».

    Однако некоторые близкие наблюдатели, включая чиновников из первой администрации Трампа, предостерегают от того, чтобы считать заявления главы Белого дома стратегическими.

    «Хотя Трамп может иметь твердые, давние взгляды на несколько вопросов, в частности, иммиграцию и торговлю, у него нет видения мирового порядка, считают они», – отмечает издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил на выпускном Военно-морской академии США о том, что Соединенные  Штаты утратили безоговорочное лидерство и а вызовы со стороны Китая и России только растут.

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    29 мая 2025, 00:56 • Новости дня
    Маск опроверг заявление Дурова о контракте на 300 млн долларов

    Маск заявил, что никакой сделки с Дуровым не было

    Маск опроверг заявление Дурова о контракте на 300 млн долларов
    @ Kim Shiflett/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск оставил комментарий под постом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в соцсети Х, в котором опроверг сообщение о контракте на 300 млн долларов.

    «Никакой сделки не было», – написал Маск в комментарии под постом Дурова.

    В своем посте Дуров сообщал, что этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке.

    «Мы с Илоном Маском договорились о сотрудничестве сроком на 1 год, чтобы внедрить технологии xAI @grok для более чем миллиарда наших пользователей и интеграции во все приложения Telegram», – сказано в сообщении Дурова.

    В Telegram-канале «Код Дурова» пользователи уже оценили «ход» Маска, отметив его непоследовательность и странное для бизнесмена поведение. Некоторые успели указать на активное падение Toncoin (криптовалюты децентрализованного блокчейна The Open Network (TON), которую разработала команда Telegram в 2018 году).

    Через некоторое время Дуров прокомментировал ситуацию, отметив, что никаких документов о сделке действительно не было подписано.

    «Он заявил, что действительно сделка не была подписана, так как формальности не были урегулированы», – сказано в посте Telegram-канала «Код Дурова».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Telegram и стартап xAI Маска заключили соглашение, по которому чат-бот Grok в течение года будет доступен пользователям мессенджера. До этого Маск объявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций социальной платформы X.

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    28 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    Посол России заявил о готовности Швеции применить ВМС против России

    Посол Беляев сообщил о готовности Швеции применить ВМС на Балтике против России

    Tекст: Вера Басилая

    Швеция не скрывает готовности по команде НАТО использовать свой военно-морской потенциал против России в Балтийском море, заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

    Дипломат отметил, что шведские военные обладают навыками навигации в акватории Балтийского моря с применением катеров, корветов, подлодок и беспилотников собственного производства, передает РИА «Новости».

    «В Стокгольме не скрывают готовности по первой же команде своих новых натовских хозяев применить этот потенциал против России», – заявил Беляев.

    Он подчеркнул, что Стокгольм активизировал сотрудничество с прибалтийскими странами: в январе 2025 года Швеция отправила батальон из 550 военнослужащих в Латвию для поддержки передовых сил НАТО. По словам главы дипмиссии, опыт ВМС Швеции активно применяется в регионе, а страна участвует в патрулировании Балтийского моря в составе экспедиционных сил альянса.

    Беляев также добавил, что руководство морским тактическим штабом CTF Baltic перейдет к шведским офицерам, а Стокгольм патрулирует воды Балтики для отслеживания возможных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга судов, которые европейцы считают «теневым флотом» России.

    Ранее посол Беляев заявил о превращении Швеции в плацдарм для амбиций НАТО.

    Во время учений Swift Response 2025 на шведском острове Готланд прошли боевые стрельбы из американской системы HIMARS с участием морской пехоты США.

    Помощник президента России Николай Патрушев сообщил о планах альянса заблокировать российские порты на Балтике.

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    28 мая 2025, 08:59 • Новости дня
    Маск раскритиковал проект Трампа о сокращении государственных расходов

    Маск заявил о росте бюджетного дефицита из-за законопроекта Трампа о расходах

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск назвал проект президента США Дональда Трампа по сокращению расходов шагом, который лишь увеличит бюджетный дефицит и подорвет прежние усилия, сообщает канал CBS News.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил разочарование законопроектом президента США Дональда Трампа по сокращению государственных расходов, передает ТАСС.

    В эфире телеканала CBS News Маск заявил, что был разочарован, увидев законопроект о масштабных расходах. По его словам, проект подрывает работу, проделанную командой DOGE.

    Законопроект, который Трамп называет «единым, большим, красивым», предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде отраслей, однако предполагает увеличение финансирования обороны, в том числе на создание системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»). Также документ предусматривает дополнительные расходы на ужесточение пограничного контроля.

    Документ был одобрен нижней палатой Конгресса США 22 мая. После рассмотрения в Сенате он будет передан на подпись президенту.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск решил прекратить активную политическую деятельность и поддержку Дональда Трампа, чтобы сосредоточиться на развитии Tesla и SpaceX.

    Маск объявил о намерении уделять больше внимания своим компаниям после масштабного сбоя в соцсети X (бывший  Twitter, заблокирован в России).

    В газете ВЗГЛЯД отмечались разногласия между Трампом и Маском.

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    28 мая 2025, 10:02 • Новости дня
    Захарова заявила об участии НАТО в терроризме на стороне Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского о планах наносить удары по территории России при поддержке НАТО.

    Дипломат заявила, что НАТО уже причастна к террористической деятельности, передает радио Sputnik.

    Захарова прокомментировала недавние слова Зеленского о готовности наносить удары вглубь России всем вооружением, которое поставляет НАТО. Дипломат подчеркнула, что таким образом Зеленский подтвердил концепцию совместных с НАТО террористических действий против мирного населения и инфраструктуры России.

    Ранее генсек Марк Рютте заявил, что разногласия между Трампом и Зеленским могут поставить под угрозу проведение июньского саммита НАТО. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. США выступили против приглашения Владимира Зеленского на этот саммит.

    Польский генерал Станислав Козей в апреле отметил, что предстоящий саммит может стать решающим для НАТО, который придется буквально спасать от возможного распада.

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