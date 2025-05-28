Посол Беляев рассказал о превращении Швеции в плацдарм для амбиций НАТО

Посол Беляев: Швеция превращается в плацдарм для амбиций НАТО

Tекст: Ирма Каплан

«Линия на оголтелую милитаризацию собственной страны и всего европейского региона в целом, избранная действующими шведскими властями, ставит под сомнение многолетние усилия их предшественников… Все это свидетельствует об окончательной утрате Швецией статуса нейтральной державы и превращает ее в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО», – сказал российский посол РИА «Новости».

Беляев добавил, что Россия будет делать выводы, учитывая параметры участия Швеции в НАТО, чтобы соответствующе реагировать и надежно обеспечивать свою безопасность.

Напомним, Швеция официально присоединилась к НАТО в марте 2024 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в альянс не способствует повышению нацбезопасности.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посольство России в Швеции 25 мая подверглось очередному нападению с использованием беспилотника, который сбросил стеклянную емкость с краской у главного входа в здание.

Кроме того, во время учений Swift Response 2025 на шведском острове Готланд прошли боевые стрельбы из американской ракетной системы HIMARS, задействованной морской пехотой США.