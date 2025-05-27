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ВСУ безуспешно штурмовали позиции у Фиголевки несколько суток
Украинские подразделения несколько дней подряд предпринимали попытки штурма позиций российских сил, но не смогли прорвать линию обороны в Харьковской области.
Подразделения вооруженных сил Украины при поддержке авиации и артиллерии безуспешно пытались штурмовать позиции ВС России в районе Фиголевки, передает ТАСС. Российский военный эксперт Андрей Марочко заявил, что все атаки украинских сил были отражены. Он сообщил: «Все попытки прорвать нашу оборонительную линию отражены, прорыва не допущено».
Марочко также отметил, что российские военные наносили превентивные удары по тылам украинских подразделений в ходе накатов. По его словам, такие действия негативно сказались на боеспособности штурмующих украинских подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.