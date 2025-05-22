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Страны БРИКС согласовали план развития предпринимательства на пять лет
Страны БРИКС согласовали план развития для малого бизнеса на пять лет
Участники БРИКС одобрили масштабную дорожную карту по поддержке малого и среднего бизнеса, рассчитанную до 2030 года, заявил министр по делам предпринимательства, микропредприятий и малого бизнеса Бразилии Марсиу Франса.
Совместный план действий по развитию малого и среднего бизнеса участники БРИКС впервые согласовали на период с 2025 по 2030 годы, передает ТАСС.
Документ стал реакцией на торговую политику администрации США и был одобрен на встрече министров, отвечающих за предпринимательство.
Министр по делам предпринимательства, микропредприятий и малого бизнеса Бразилии Марсиу Франса заявил, что инициатива получила конкретную институциональную форму.
План предусматривает развитие сотрудничества между малыми и средними предприятиями стран БРИКС, обмен лучшими практиками, а также повышение вклада предпринимательства в рост экономики сообщества.
Документ был официально запущен под председательством России в прошлом году.
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