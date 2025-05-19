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    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла» находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

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    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

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    19 мая 2025, 08:29 • Новости дня

    Пленный рассказал, как инструктор ВСУ сломал солдату ключицу на обучении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время обучения инструктор 425-го полка ВСУ причинил одному из военнослужащих тяжелую травму, рассказал пленный украинский солдат.

    Инструктор 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» во время обучения сломал ключицу одному из военнослужащих, рассказал пленный украинский солдат Назар Стецешин, передает ТАСС.

    По его словам, «могли накричать, могли и ударить. У парня рука болела, а мы пристреливали автоматы. Он не мог автомат поднять. Это не понравилось инструктору. Он раз крикнул, второй раз. На четвертый раз он подошел к нему, завалил его на землю и сломал ключицу».

    Стецешин также сообщил, что после этого случая его и еще двоих человек отправили на позиции, а до места их сопровождали с помощью беспилотника. Он отметил, что командование не эвакуирует ни убитых, ни раненых, и если бы их не спасли, «то нас бы кассетами свои же и добили».

    Пленный рассказал, что был мобилизован, когда вышел в магазин, а жена подала его в розыск. По его словам, около двадцати дней он находился без вести пропавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказал, что на контрактную службу начали набирать женщин-заключенных. Украинские военные заявили, что восемнадцатилетних украинцев принуждают проходить контрактную службу. Пленный также сообщил, что отступающих заключенных в рядах ВСУ расстреливают.

    18 мая 2025, 17:31 • Новости дня
    Российский солдат в рукопашном бою победил бойца ВСУ
    Российский солдат в рукопашном бою победил бойца ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    На берегу Днепра российский морпех одолел украинского бойца в рукопашной схватке и захватил его в плен, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Российский военнослужащий с позывным «Малой» в районе Днепра одолел в рукопашной схватке бойца Вооруженных сил Украины и взял его в плен, передает «Газета.Ru».

    Как сообщает Коц, «израненный морпех 61 бригады в схватке с противником одержал верх и взял в плен хохла». По его словам, украинский военнослужащий успел нанести российскому солдату несколько ран: порезал руки и ударил ножом в бедро.

    Однако нож противника застрял в чехле от телефона, что помогло российскому морпеху избежать серьезного ранения. В результате морской пехотинец смог одолеть бойца ВСУ и взять его в плен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что два месяца российские бойцы незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно передавая командованию свежие разведданные о передвижениях ВСУ.

    Кроме того, военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде для спасения сослуживцев в Курской области.

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    18 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Ударом фабами уничтожено полтора десятка боевиков «Айдара»
    Ударом фабами уничтожено полтора десятка боевиков «Айдара»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Новоукраинки российские войска нанесли удары авиабомбами по батальону «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ), ликвидировав примерно пятнадцать боевиков и ранив около двадцати человек.

    Российские войска уничтожили часть батальона «Айдар» на границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, удар был нанесен по прибывшему в населенный пункт Новоукраинка подразделению батальона «Айдар».

    «В населенном пункте Новоукраинка оперативно отработали тремя ФАБами по прибывшему недавно «Айдару», – сообщили представители силовых структур. В результате удара ликвидировано полтора десятка боевиков, еще около двадцати получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные разместили бойцов батальона «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ) в районе села Новоукраинка на границе с Днепропетровской областью.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    18 мая 2025, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Богатырь в ДНР
    Российские войска освободили Богатырь в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Донецкой народной республике подразделения российской армии освободили населенный пункт Богатырь, нанеся значительный урон силам противника в нескольких районах, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что «в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Богатырь в Донецкой народной республике».

    Также, по данным Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям личного состава и техники танковой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области были поражены формирования трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ.

    Потери ВСУ в этих районах составили более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. В западной зоне подразделения улучшили тактическое положение и нанесли урон горно-штурмовой и двум механизированным бригадам ВСУ, бригадам нацгвардии и погранслужбы Украины. Противник потерял до 240 человек, три БМП, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку AS-90, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, говорится в сообщении.

    В ДНР и на Харьковском направлении Южная группировка войск заняла более выгодные позиции, нанеся урон личному составу и технике восьми украинских бригад. Потери ВСУ составили до 200 человек, бронетранспортер Puma, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции РЭБ. Группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны противника, уничтожив до 420 солдат, семь бронированных машин, включая технику США, Канады и Израиля, восемь пикапов, два орудия и радиолокационный комплекс RADA, уточнили в Минобороны.

    Отмечается, что на других направлениях подразделения ВС России нанесли урон войскам ВСУ и уничтожили свыше 175 военнослужащих, танк, две бронированные машины, семь автомобилей и два орудия. В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» уничтожила до 50 солдат, американскую технику, четыре автомобиля, гаубицу М777, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

    Как указали в пресс-службе, авиация и артиллерия России поразили объекты инфраструктуры, склады боеприпасов, радиолокационные станции, пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 139 районах. Средства ПВО сбили семь управляемых бомб JDAM и 75 беспилотников. С начала спецоперации Россия уничтожила 662 самолета, 283 вертолета, 57 591 беспилотник, 605 зенитных комплексов, 23 384 танка и другие боевые машины, 1563 системы залпового огня, 25 019 орудий и 35 641 единицу специальной техники, заявили в ведомстве.

    В пятницу в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Вольное Поле в ДНР.

    Напомним, российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. За день до этого группировка «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

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    19 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей

    Times сообщила об игре Зеленского в бункере в настольный теннис в начале СВО

    Tекст: Антон Антонов

    В первые дни спецоперации России на Украине украинский лидер Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере, где проводил время, играя в настольный теннис, пишет Times.

    Зеленский находился в подземном бункере вместе с несколькими доверенными лицами, пишет Times.

    «Они выпускали пар, играя в настольный теннис», – приводит РБК сообщение издания.

    В материале отмечается, что Зеленский проявлял себя как «превосходный» игрок. При этом указывается, что « баскетбол, который он любил в юности, он играл гораздо хуже».

    Глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко считает, что в настоящее время Зеленскому помогают «освежиться» зарубежные поездки.

    По данным Times, только в 2025 году украинский президент совершил 22 визита в 18 стран, а с начала президентства в 2019 году – 134 поездки. В 2024 году число зарубежных визитов достигало 48.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Financial Times Генри Фой сообщал, что в первые дни спецоперации на Украине Зеленский прятался в бункерах, что затрудняло его связь с мировыми лидерами.

    Бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол в Британии Вадим Пристайко заявил, что в феврале 2022 года власти Украины обсуждали возможность релокации правительства в Лондон для продолжения управления страной.

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    19 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении

    «Северяне» справились с атакой десятков штурмовиков и техникой ВСУ около Теткино

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группы войск «Север» успешно остановили одну из крупнейших атак ВСУ на направлении Теткино, уничтожив значительную часть сил и техники противника на границе.

    Войска группировки «Север» уничтожили инженерные, передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, однако противник обрушился на бойцов с одной из самых сильных атак на направлении Теткино, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках», – сказано в сообщении.

    Российские военнослужащие отразили все попытки противника прорвать оборону и уничтожили большую часть военной техники и живой силы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – уточнили «Северяне».

    Так же были уничтожены БМП Bradley, танк Т-72, гаубица «Мста-Б», автомобильная техника, коптеры и пункты боевого питания.

    За сутки общее продвижение группировки «Север» на Сумском направлении составило свыше 650 метров, в Волчанске – свыше 160 метров. Кроме того противник был выбит из шести опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы два месяца незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно  передавая своему командованию свежие разведданные о передвижении ВСУ.

    В начале мая «Северяне» рассказали, как военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде ради спасения сослуживцев в Курской области.

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    19 мая 2025, 00:13 • Новости дня
    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным

    Степашин: Путин психологически размажет Зеленского

    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным
    @ Vladimir Andreev/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Российского книжного союза и экс-премьер России Сергей Степашин выразил мнение, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может оказаться крайне невыгодной для последнего, пишет «АиФ».

    Сергей Степашин заметил, что прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским невыгодны для последнего, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

    «Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической», – сказал он.

    Степашин отметил, что запрос на организацию встречи был направлен с украинской стороны и принят к сведению российской.

    «Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому все и идет», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев постфактум поставят перед фактом.

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    18 мая 2025, 22:39 • Новости дня
    WP узнала о страхе Зеленского перед переговорами Путина и Трампа

    WP: Зеленский пытался убедиться, что Путин и Трамп не поставят его перед фактом

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне переговоров российского и американского лидеров, пишет WP.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в резиденции американского посла в Риме встретился в воскресенье с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие его вопросы перед запланированным на 19 мая телефонным разговором президента России Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа, пишет Washington Post.

    Офис Вэнса опубликовал не много подробностей, но Зеленский описал переговорную сессию в Telegram как «хорошую встречу», однако WP считает, что воскресные переговоры Зеленского проходят на фоне его возросшей обеспокоенности телефонным разговором Путина и Трампа.

    «Зеленский и его главные помощники хотят убедиться, что переговоры между Путиным и Трампом не поставят Украину перед фактом, который она не может принять, сказал один американский дипломат», – пишет газета со ссылкой на американского дипломата.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил благодарность Ватикану за предложение стать площадкой для прямых переговоров между Киевом и Москвой, отметив свою открытость к диалогу. Российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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    18 мая 2025, 09:30 • Новости дня
    Дронщики российского спецназа вынудили ВСУ бежать из-под Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы дронов спецназа обнаружили и атаковали украинскую точку запуска БПЛА в пригороде Красноармейска, вынудив противника сменить расположение.

    Подразделение операторов БПЛА 56 отдельного батальона спецназначения «Хан» 51 гвардейской армии Южного военного округа выявило точку запуска дрона ВСУ в пригороде Красноармейска, передает РИА «Новости». Операторы противника были вынуждены покинуть занимаемую позицию после успешной атаки российских дронов.

    Заместитель командира роты с позывным «Тишина» рассказал агентству, что разведка велась с помощью дрона-наблюдателя, который находился на безопасной высоте. «Сейчас (противник) будет, возможно, выходить – забирать или ставить «птицу». Соответственно, мы находимся на такой высоте, что он нас не видит и не слышит. Вот вышел, вот установил «птицу», – пояснил офицер, наблюдая за действиями ВСУ на мониторе.

    Командование поставило задачу вскрыть ворота здания, где укрылись украинские операторы, чтобы обеспечить доступ ударному дрону-камикадзе. После точного удара ворота были разрушены, и украинские военные, опасаясь дальнейших атак, покинули позицию и переместились в соседнее строение, оставшись под наблюдением российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины не смогли прорваться на Красноармейском направлении. ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска. К Красноармейску также перебросили наемников и батальон «Скала».

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    18 мая 2025, 22:09 • Новости дня
    Бельгия пообещала Украине 20 систем ПВО Cerber и танк Leopard

    Правительство Бельгии одобрило 1 млрд евро помощи Украине на 2025 год

    Tекст: Ирма Каплан

    Брюссель утвердил поддержку для Украины в размере 1 млрд евро, при этом в состав ее войдут 20 модернизированных систем ПВО Cerber и танк Leopard, пишет Tijd.

    Пакет помощи Украине на сумму 1 млрд евро на этой неделе одобрен бельгийским правительством, заявил министр обороны Тео Франкен, отметив, что  «значительная часть ресурсов возвращается в экономику страны и поддерживает занятость в оборонном секторе», пишет портал Tijd.

    В материале указано, что источником финансирования Украины стали налоговые поступления от замороженных российских активов, находящихся в Euroclear, о чем ранее говорил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

    Содержание пакета включает поставку около сотни бронированных машин скорой помощи и автомобилей Unimog, а также пять беспилотных морских судов, БПЛА, медицинское оборудование, портативные системы обнаружения беспилотников, средства ночного видения и защитную одежду от химических угроз.

    «Кроме того, будет поставлено более 16 тыс. единиц оружия и пистолетов, а также 20 модернизированных систем ПВО Cerber и боевой танк Leopard с новой орудийной башней», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский в апреле жаловался на отсутствие  поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Соединенными Штатами, отмечая, что их наличие могло бы стать значительной поддержкой для Украины.

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    18 мая 2025, 14:37 • Новости дня
    Освобождение Богатыря в ДНР усилило давление на ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взятие под контроль населенного пункта Богатырь в ДНР позволит российским войскам эффективно наносить удары по позициям ВСУ сразу в нескольких приграничных селах.

    Освобождение населенного пункта Богатырь в ДНР создает условия для усиления огневого давления на украинскую группировку в приграничных селах, передает ТАСС. В силовых структурах сообщили, что теперь из Богатыря можно свободно наносить удары по Вооруженным силам Украины в селах Алексеевка и Новоукраинка в ДНР, а также по населенному пункту Дачное в Днепропетровской области.

    По словам представителей российских силовых структур, российские войска при поддержке дронов и артиллерии контролируют логистические пути противника не только со стороны ДНР, но и со стороны Днепропетровской области. Это позволяет существенно затруднить передвижение и снабжение украинских подразделений в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России назвало освобождение населенного пункта Богатырь серьезным ударом по обороне ВСУ на Донбассе. Российские войска освободили Богатырь в ДНР. Украинские военные практически утратили контроль над этим населенным пунктом после ожесточенных боев и зачистки на южнодонецком направлении.

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    18 мая 2025, 10:43 • Новости дня
    Пленный ВСУ выдал ВС России маршруты и позиции сослуживцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный из ВСУ, сдавшийся в плен в Новоалександровке, сообщил российским военным подробные маршруты и координаты передвижения пехоты своих сослуживцев в этом районе.

    Военнослужащий ВСУ, сдавшийся в плен российским войскам в Новоалександровке ДНР, сообщил маршруты передвижения своих сослуживцев и точные координаты пехоты, передает ТАСС. По словам командира штурмовой роты 2-го мотострелкового батальона 9-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Шамиля Раджабова, эта информация помогла российским военным своевременно предотвратить контратаку украинских сил.

    «В ходе боев и штурма позиций [в Новоалександровке] многие сдавались в плен. Один из них рассказал полностью всю информацию о том, как они заходили в данный населенный пункт, в какое время, каким маршрутом, по сколько групп и когда именно действовали, что позволило нам уже контролировать непосредственно этот участок, по которому у них заходили люди. Благодаря этому мы смогли сорвать одну их контратаку и отработать по пехоте», – заявил Раджабов.

    В результате точечных ударов по выявленным позициям были уничтожены почти два десятка украинских солдат. Всего, по данным командира, во время боев за Новоалександровку российским военным удалось пресечь три контратаки, нанеся противнику потери в живой силе и военной технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали привлекать женщин-заключенных к контрактной службе в армии. Пленные также заявили, что 18-летних украинцев принуждают к заключению контрактов. Украинские военные совершают расстрелы заключенных, которые пытаются отступить с позиций.

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    18 мая 2025, 23:57 • Новости дня
    Боец ВС России рассказал, как ВСУ не выдерживают «накатов» и бегут с позиций

    Боец «Старый»: ВСУ не выдержали атак и сбежали с позиций под Новомихайловкой

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские военные оставили несколько позиций под Новомихайловкой в ДНР после мощных атак российской армии, что свидетельствует о снижении их морального духа, рассказал военнослужащий ВС России с позывным «Старый».

    По словам военнослужащего 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Старый», украинские военные не выдерживают натиска российских войск и бегут с позиций в районе Новомихайловки в ДНР, передает РИА «Новости».

    «Обороняться противнику все равно тяжело. Была задача занять «полку» перед Новомихайловкой. Шли, раз – накат, шли, два – накат, на третий накат мы пошли, они уже ее освободили. Мы на вторую «полку», она тоже уже свободна. То есть – они уже убежали», – рассказал он.

    «Старый» считает, что моральный дух противника уже сломлен, так как российские военные атакуют регулярно и украинским военным понятна сложность ситуации.

    «Изначально их сидит, может быть, даже и рота. Но когда мы накатывать начинаем, получается, по ходу, тот командующий состав, который посильнее, наверное, откатывается дальше. Оставляют которых не жалко, так скажем», – добавил боец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 мая российские военные продвинулись на великоновоселковском и красноармейском направлениях в ДНР.

    Кроме того, подразделения российской армии освободили населенный пункт Богатырь, нанеся значительный урон силам противника.

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    19 мая 2025, 07:18 • Новости дня
    ПВО России за ночь уничтожила 35 украинских беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночной атаки по различным регионам России системы ПВО зафиксировали уничтожение 35 украинских беспилотников, из которых 26 были сбиты над Крымом.

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили тридцать пять украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь, передает ТАСС. По данным Минобороны России, из общего числа БПЛА двадцать шесть были ликвидированы над территорией Республики Крым. В Брянской области средствами ПВО сбито восемь аппаратов, еще один был поражен в Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков БПЛА. ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.

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    19 мая 2025, 01:19 • Новости дня
    ВСУ восемь раз обстреляли населенные пункты ДНР за прошедшие сутки

    Восемь обстрелов ВСУ за сутки повредили объекты инфраструктуры в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    За прошедшие сутки украинские военные восемь раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, повреждены два гражданских объекта, пострадавших не зарегистрировано.

    Украинские войска восемь раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, сообщили в Telegram-канале Управления по документированию военных преступлений Украины.

    В результате обстрелов два объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения. Всего за сутки по территории республики были выпущены 26 различных боеприпасов, сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами за прошедшие сутки.

    При этом военнослужащий ВС России с позывным «Старый» рассказал, что украинские военные оставили несколько позиций под Новомихайловкой в ДНР после мощных атак российской армии, что свидетельствует о снижении их морального духа.


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    19 мая 2025, 06:56 • Новости дня
    Боец ВС России сообщил о привлечении женщин в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подразделениях ВСУ начинают привлекать женщин для управления беспилотниками из-за острой нехватки военнослужащих на передовой.

    Женщины стали появляться в рядах Вооружённых сил Украины в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов из-за нехватки солдат, сообщил боец 56-го отдельного батальона специального назначения с позывным «Механик», передает РИА «Новости».

    По словам бойца, сейчас в территориальной обороне ВСУ и среди операторов FPV-дронов, «мавиков» и разведывательных БПЛА можно встретить женщин. «Сейчас появляются у них (ВСУ) в теробороне женщины, потом пилоты FPV-дронов, «мавиков», разведывательных каких-то «птиц». Короче, пилоты у них есть женщины, да, расчеты прям. Да, ну потому что это не штурмовое действие», – рассказал «Механик».

    Он отметил, что привлечение женщин к небоевым задачам связано с острой нехваткой личного состава в рядах ВСУ на передовой. По словам бойца, женщин задействуют для выполнения «легких» задач, таких как управление беспилотниками, в то время как мужской состав отправляют на более сложные участки фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что украинские войска используют женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР. Военнопленная Галина Казымова сообщила, что женское штурмовое подразделение ВСУ на красноармейском направлении насчитывает примерно сто человек. Политолог объяснила причины использования ВСУ женщин-штурмовиков.

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