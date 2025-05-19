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Пленный рассказал, как инструктор ВСУ сломал солдату ключицу на обучении
Во время обучения инструктор 425-го полка ВСУ причинил одному из военнослужащих тяжелую травму, рассказал пленный украинский солдат.
Инструктор 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» во время обучения сломал ключицу одному из военнослужащих, рассказал пленный украинский солдат Назар Стецешин, передает ТАСС.
По его словам, «могли накричать, могли и ударить. У парня рука болела, а мы пристреливали автоматы. Он не мог автомат поднять. Это не понравилось инструктору. Он раз крикнул, второй раз. На четвертый раз он подошел к нему, завалил его на землю и сломал ключицу».
Стецешин также сообщил, что после этого случая его и еще двоих человек отправили на позиции, а до места их сопровождали с помощью беспилотника. Он отметил, что командование не эвакуирует ни убитых, ни раненых, и если бы их не спасли, «то нас бы кассетами свои же и добили».
Пленный рассказал, что был мобилизован, когда вышел в магазин, а жена подала его в розыск. По его словам, около двадцати дней он находился без вести пропавшим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказал, что на контрактную службу начали набирать женщин-заключенных. Украинские военные заявили, что восемнадцатилетних украинцев принуждают проходить контрактную службу. Пленный также сообщил, что отступающих заключенных в рядах ВСУ расстреливают.