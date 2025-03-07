У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
В ДТП с микроавтобусом в Калмыкии пострадали восемь человек
Восемь человек, включая водителя и семь пассажиров, получили травмы в результате ДТП с микроавтобусом и грузовым автомобилем на трассе Астрахань – Элиста – Ставрополь в Калмыкии.
На федеральной автодороге Астрахань – Элиста – Ставрополь в Калмыкии произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. Авария случилась около 6.35 на 305-м километре трассы Р-216, сообщает ТАСС.
Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 44-летний местный житель, столкнулся с грузовиком MAN, управляемым 45-летним водителем. В результате аварии пострадали водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются причины и обстоятельства происшествия. Представители МВД Калмыкии призывают водителей проявлять предельную осторожность на дорогах, особенно в утренние часы, когда видимость может быть снижена.
Накануне в Волгоградской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом, в результате которого один пассажир погиб, а еще шесть обратились за медицинской помощью.
В Тулунском районе Иркутской области столкнулись Nissan и микроавтобус Honda, что привело к гибели водителя Nissan и госпитализации девяти человек, включая семь пассажиров микроавтобуса.
Президент Владимир Путин заявил о снижении числа погибших в ДТП в России за последние 20 лет более чем вдвое, но подчеркнул необходимость дальнейших мер по модернизации дорожной инфраструктуры для уменьшения смертности.