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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    11 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    22 комментария
    26 февраля 2025, 21:13 • Новости дня

    Кабмин Украины утвердил подписание договора с США об ископаемых

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Украины утвердило решение о подписании договора с США о разработке полезных ископаемых, что позволит создать инвестиционный фонд восстановления.

    Правительство Украины утвердило решение, позволяющее подписать соглашение с США о разработке полезных ископаемых, пишет ТАСС. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, по его словам, правительство приняло все решения, необходимые для реализации данного проекта.

    Шмыгаль отметил, что условия соглашения выгодны для Киева, поскольку украинские недра не будут передаваться в собственность США или каких-либо других сторон. Вместо этого Украина будет вносить в созданный инвестиционный фонд 50% будущих поступлений от ресурсных активов. Средства из этого фонда будут направлены на проекты по восстановлению страны.

    Он добавил, что это соглашение открывает новые перспективы для экономического развития Украины и является частью комплексного плана по восстановлению экономики страны.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации. По его словам, там не говорится, что Украина является должником США, и есть пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.

    СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам. Сообщалось, что в администрации США возникли сомнения по поводу приглашения Владимира Зеленского на встречу с американским президентом из-за незавершенности соглашения по минеральным ресурсам между США и Украиной.

    25 февраля 2025, 22:13 • Новости дня
    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам

    Киев и США согласовали сделку без упоминания гарантий безопасности

    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов, согласно информации Financial Times.

    Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Вашингтон отказался от требования компенсации в размере 500 млрд долларов за право на потенциальную выручку от реализации ресурсов. Это стало ключевым фактором для достижения нового соглашения.

    Газета приводит слова официального представителя Белого дома Каролин Левитт, которая отметила, что хорошая сделка оставляет ее участников «немного несчастными». Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп знает, как заключать сделки, и для этого важно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Левитт также отказалась обсуждать уступки, которые американская сторона готова предложить в ходе переговоров.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    25 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    @ IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать предложение о новой военной помощи Украине из-за финансовых разногласий и отсутствия солидарности, пишет Politico.

    Ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Португалию, не поддержали предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас о новом пакете военной помощи Украине, сообщает Politico, передает ТАСС. По данным издания, эти страны отказались тратить средства из своих национальных бюджетов на помощь Киеву.

    Недовольство вызвано отсутствием равенства и солидарности между государствами ЕС, поддерживающими Украину. Испания, Италия и Португалия требуют от Европы пересмотреть подход к оказанию помощи. Они считают необходимым учитывать, как Европа будет наращивать свои оборонные расходы, и предлагают выпускать специальные еврооблигации или проявлять финансовую гибкость, например исключая расходы на оборону из расчетов дефицита бюджетов.

    Два других европейских дипломата отметили, что Германия и Франция также не поддержали инициативу Каллас, поскольку уже участвовали в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине. По мнению дипломатов, Германия и Франция были более активны, чем другие страны ЕС.

    Politico сообщает, что конкретные решения по поводу помощи Киеву вряд ли будут приняты на саммите 6 марта. Главы государств и правительств ЕС должны определить детали и объем новой военной помощи Украине на этом экстренном саммите. Однако, по мнению наблюдателей, странами ЕС может быть выделено до 700 млрд евро. Это происходит на фоне заявлений США о необходимости скорейшего завершения конфликта и компенсации уже предоставленной американской помощи.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине, который включит поставки боеприпасов и новые оборонные инициативы.

    Позже она сообщила, что министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать позиции по предложенной ею новой военной помощи киевскому режиму.

    Сообщалось, что Нидерланды поддержали план Каллас по помощи Украине.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    Коментарии (0)
    26 февраля 2025, 10:06 • Новости дня
    Российская песня «Сигма-бой» сорвала проукраинский митинг в ЮАР

    Tекст: Александра Юдина

    Проукраинский митинг в южноафриканском Дурбане не состоялся из-за группы местных жителей, исполнивших российский хит «Сигма-бой» под российскими флагами, сообщает радио SABC.

    Проукраинский митинг, планировавшийся в Дурбане, крупнейшем городе провинции Квазулу-Наталь, был сорван, передает ТАСС.

    Участники митинга были дезориентированы, когда к ним подошла толпа местных жителей с российскими флагами, исполнявшая песню «Сигма-бой».

    Полиция вмешалась, чтобы предотвратить прямую конфронтацию между группами.

    Провинция Квазулу-Наталь является политической опорой партии «Умконто ве сизве», основанной бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Партия активно поддерживает политику России и занимает одну из ведущих позиций среди политических сил страны.

    Ранее центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде, заявив, что она популярна среди молодежи через соцсети.

    Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запретить песню «Сигма-бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма-бой», назвав их клинической русофобией.

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    26 февраля 2025, 01:18 • Новости дня
    Основатель ЧВК Blackwater заявил о росте боеспособности российской армии

    Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс признал значительное повышение боеспособности российской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил о резком увеличении боеспособности российской армии, подчеркнув, что шанс Украины вернуть территории минимален, а Россия стала опаснее.

    По данным, предоставленным в интервью YouTube-каналу Hillsdale College, основатель крупнейшей американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс отметил значительное улучшение боеспособности российской армии. Принс считает, что вероятность возвращения Украиной завоеванных территорий крайне мала, и подчеркнул, что Киеву следовало бы попытаться заключить мирное соглашение еще полтора года назад, так как сейчас ведется война на истощение.

    Эрик Принс указал на преимущество России в численности войск и запасах боеприпасов, что значительно увеличивает ее военные возможности. Он также отметил, что оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами, связанными с отставанием в развитии и высокими производственными затратами, что ограничивает ее эффективность. По его мнению, это обстоятельство должно стать тревожным сигналом для США.

    «У России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов. Оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами отставания в развитии и высокой стоимостью производства, что ограничивает ее эффективность. Я думаю, это должно стать тревожным сигналом для Америки», – подчеркнул Принс. Он также заявил, что российская армия сейчас намного сильнее и опаснее, чем в начале конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявлял, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории на востоке Украины, включая Крым, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.

    Принс также утверждал, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

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    26 февраля 2025, 07:17 • Новости дня
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возможное соглашение с Украиной на 1 трлн долларов станет прорывом в сфере редкоземельных металлов.

    По его словам, возможность заключения соглашения с Украиной оценивается в 1 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что это может стать «очень большой сделкой» в сфере редкоземельных металлов.

    Президент США добавил, что редкоземельные металлы играют ключевую роль в современной промышленности и технологиях, поэтому их добыча представляет стратегический интерес для США.

    Такое соглашение может значительно укрепить экономические связи между Вашингтоном и Киевом, а также обеспечить американскую промышленность важными ресурсами.

    Глава Белого дома также выразил надежду, что переговоры с украинской стороной будут успешными и приведут к взаимовыгодному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times заверило, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    26 февраля 2025, 15:50 • Новости дня
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз настаивает на выполнении Киевом Меморандума о взаимопонимании 2021 года ради добычи графита, чтобы покрыть 10% потребностей ЕС до 2030 года, сообщил замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне.

    Евросоюз потребовал от Украины выполнить условия Меморандума о взаимопонимании от 2021 года, включая проект по добыче графита, чтобы покрыть 10% европейских потребностей в этом минерале к 2030 году, передает ТАСС. Замглавы ЕК Стефан Сежурне сделал соответствующее заявление на брифинге в Брюсселе.

    Сежурне напомнил о своей недавней поездке в Киев, где он подчеркивал важность выполнения Меморандума. Он отметил, что документ включает несколько проектов, одним из которых является добыча графита. «В Киеве я подчеркнул необходимость выполнения этого документа. Он включает целый ряд проектов, в том числе по добыче графита. Мы рассчитываем, что это позволит закрыть до 10% потребностей ЕС до конца 2030 года», – заявил Сежурне.

    Ранее Европейский союз предложил заключить с Украиной соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства.

    Издание Financial Times сообщало, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    26 февраля 2025, 01:09 • Новости дня
    Мэр Красноармейска призвал Зеленского «дать людям пожить»

    Украинский мэр прифронтового города обратился к Зеленскому с просьбой о мире для людей

    Мэр Красноармейска призвал Зеленского «дать людям пожить»
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский мэр города Красноармейске (Покровск) в ДНР Руслан Требушкин записал видеообращение на русском языке к Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что местные жители находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир, а не за войну.

    Покровск находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ.  Обращение мэра Покровска Руслана Требушкина к Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир, появилось в соцсетях. Город находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ. Требушкин отметил, что жители Красноармейска (украинское название Покровск) и Димитрова (Мирнограда), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах и хотят мира.

    «Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую говорит наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он.

    По словам Требушкина, на самом деле люди устали и не хотят воевать. Он выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в недавнем репортаже Euronews житель Красноармейска  заявил о своей русской идентичности и отказался уезжать из города. Он сказал: «По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все». Он подчеркнул, что не боится прихода российских войск, потому что считает их такими же русскими, как и жители города.

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    26 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил важность устранения первопричин для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности и прав гражданского населения.

    Вершинин в интервью РИА «Новости» на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, важно устранить первопричины конфликта для достижения устойчивого мира.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к реальным переговорам, которые будут учитывать коренные причины конфликта. «Мы считаем, что появляется возможность для урегулирования, учитывающего коренные причины конфликта. Об этом президент России Владимир Путин говорил не раз», – уточнил дипломат.

    Вершинин также отметил, что переговоры должны быть нацелены на долгосрочную перспективу и включать обеспечение надежной безопасности для России, а также уважение прав гражданского населения Украины. Вершинин добавил, что украинское население должно иметь возможность реализовать свои конфессиональные и гражданские права, включая использование русского языка и функционирование канонической православной церкви.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров во время визита в Иран заявил, что обсуждения в ООН показывают растущее понимание необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

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    26 февраля 2025, 00:31 • Новости дня
    Трамп поддержал введение миротворцев на Украину

    Трамп заявил о необходимости миротворческих войск на Украине в приемлемой форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп отметил важность наличия миротворческих сил на Украине, подчеркнув, что их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присутствия миротворческих войск на территории Украины, передает ТАСС. По его мнению, форма данных сил должна быть такой, которая устроит все заинтересованные стороны.

    «Нам также нужны миротворцы. Форма миротворческих сил, которая будет приемлемой для всех», – подчеркнул Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ни одна политическая сила в стране не поддерживает направление польских войск на Украину, отметив общую позицию в этом вопросе.

    Российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    26 февраля 2025, 16:39 • Новости дня
    Лавров: Конфликт на Украине не остановится на линии боевого соприкосновения
    Лавров: Конфликт на Украине не остановится на линии боевого соприкосновения
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское урегулирование по линии соприкосновения невозможно, поскольку российские границы закреплены в конституции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Некоторые говорят: давайте оставим линию соприкосновения – вот это российская, а это украинская. Во-первых, такого не будет, у нас есть конституция, основанная на волеизъявлении людей», – цитирует министра ТАСС.

    По его словам, оставшиеся украинские территории должны быть свободны от расистских законов.

    «Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных русской культурой», – добавил глава МИД.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не против сохранения украинской государственности.

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    26 февраля 2025, 16:57 • Новости дня
    СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам
    СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинское издание «Европейская правда» опубликовало текст соглашения, которое Киев и Вашингтон планируют подписать, о создании совместного инвестиционного фонда для монетизации природных ресурсов Украины.

    В документе оговариваются условия создания совместного инвестиционного фонда, не требующего ратификации в парламенте Украины. Источники издания допускают возможность внесения изменений в документ относительно уполномоченных лиц, передает РИА «Новости».

    Соглашение предполагает, что фонд станет ключевым элементом в системе «экономической безопасности и установления длительного мира». «Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности», – говорится в документе. Фонд, управляемый представителями обоих правительств, будет получать доходы от монетизации государственных природных активов Украины.

    Правительство Украины обязалось перечислять в фонд 50% доходов от будущей монетизации. Фонд будет использоваться для компенсации украинской стороне расходов на новые проекты, а также для ежегодных реинвестиций в безопасность страны. Ожидается, что фонд обеспечит защиту активов и взносов от обременений, связанных с обязательствами перед международными кредиторами.

    Ответственными за разработку соглашения назначены министерства финансов США и Украины, а также Министерство экономики Украины. Они будут работать над подробными условиями функционирования фонда, который также предусматривает положения о будущих дивидендах, состоящих из средств и других активов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что широко обсуждаемая сделка в отношении украинских активов, без сомнения, войдет в учебники истории и экономики как уникальный проект слияния/поглощения в масштабах целой страны. Тем временем президент США оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов.

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    26 февраля 2025, 13:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области
    Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенные пункты Орловка и Погребки, сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, мотопехотной, пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовых бригад и бригад теробороны, а также двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины, Суджи и Южного. Были отражены три контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Агронома, Бондаревки, Викторовки, Дмитрюкова, Замостья, Казачьей Локни, Косицы, Малой Локни, Мартыновки, Мелового, Николаевки, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Журавки и Юнаковки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 13 бронемашин, восемь арторудий, миномет, радиолокационная станция разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 595 военнослужащих, 381 танк, 288 машин пехоты, 243 бронетранспортера, 2055 бронемашин, 2211 автомобилей, 485 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 23 пусковых установки ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, на этой неделе российские войска освободили Тополи в Харьковской области. В минувшие выходные были освобождены Улаклы в ДНР и Новолюбовка в ЛНР.

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    26 февраля 2025, 14:09 • Новости дня
    Лавров: Инициатива Британии и Франции о «миротворцах» на Украине направлена на эскалацию конфликта
    Лавров: Инициатива Британии и Франции о «миротворцах» на Украине направлена на эскалацию конфликта
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности размещения миротворцев на Украине и подчеркнул важность рассмотрения первопричин конфликта.

    Лавров на пресс-конференции в Катаре выразил мнение, что простого размещения миротворческих сил на Украине будет недостаточно для разрешения конфликта, передает ТАСС.

    Он отметил: «Такими простенькими механическими штучками, как размещение войск [на Украине], не отделаться. Надо будет говорить о первопричинах [конфликта]».

    Лавров подчеркнул, что российская сторона не рассматривает варианты с размещением европейских миротворцев на Украине. По его словам, такие инициативы со стороны западных стран, в частности Франции и Британии, направлены на эскалацию конфликта. Он отметил, что Москву о размещении миротворцев никто не спрашивал, и добавил, что заявления Запада лишь разогревают напряженность.

    Министр также подчеркнул, что любые решения о развертывании миротворческих сил должны приниматься по согласию обеих сторон конфликта. Он вспомнил, что президент США высказывался в том же ключе на пресс-конференции, подчеркнув необходимость согласия обеих сторон.

    Кроме того, Лавров заявил о важности избавления Украины от «расистских законов» и обеспечении права для русскоязычного населения страны сохранять свои культурные традиции.

    Ранее президент США выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта.

    Командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли заявил о возможности отправки 200 военнослужащих для поддержания мира на Украину при условии урегулирования конфликта.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину, отметив, что это неуместно до утверждения плана мира.

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    26 февраля 2025, 16:27 • Новости дня
    США решили не участвовать в антироссийском заявлении ВТО
    США решили не участвовать в антироссийском заявлении ВТО
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона приняла решение о неучастии в заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), в котором есть формулировки с осуждением действий России на Украине.

    Вашингтон воздержался от соавторства в совместном заявлении ВТО, где осуждаются действия России, сообщили источники Reuters передает РИА «Новости».

    Ранее Генассамблея ООН одобрила проект резолюции США по Украине с поправками, осуждающими действия России.

    Глава Госдепа Марко Рубио выразил недовольство антироссийскими резолюциями ООН по Украине, заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта.

    Коментарии (2)
    26 февраля 2025, 12:12 • Новости дня
    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться

    Политолог Шеслер: Зеленскому безразличны призывы «дайте людям пожить»

    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться
    @ Vincenzo Circosta/Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Призывы к Владимиру Зеленскому завершить конфликт будут расти по всей Украине по мере продвижения войск России на фронте и ослабления власти в Киеве, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее украинский мэр Красноармейска Руслан Требушкин на русском языке потребовал от украинских властей заключить мир и «дать людям пожить».

    «Очевидно, заявление украинского мэра Красноармейска (Покровск) Руслана Требушкина отражает мнение подавляющего большинства жителей населенного пункта. Они считают себя и Донбасс частью русского мира и никогда не разделяли националистические установки офиса Зеленского», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «Требушкин выбрал идеальный момент для своего обращения. Он знает, что противники продолжения конфликта есть даже в ближнем окружении Владимира Зеленского. И эти настроения усилились на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев. При этом мэр Красноармейска может не бояться репрессий, поскольку СБУ вряд ли зайдет в прифронтовой город», – объяснила собеседница.

    «Вообще, слова «дайте людям пожить» отражают мнение очень весомой части населения Украины – кроме нескольких западных областей. Поэтому эта фронда обращений к Зеленскому будет расширяться по мере продвижения Вооруженных сил России», – продолжила эксперт.

    «Например, в Одессе преобладают аналогичные настроения. От местных властей можно ожидать подобных заявлений, когда нынешнее руководство в Киеве начнет ослабевать. А чтобы этого не произошло, Зеленский проводит репрессии против инакомыслия и конкурирующих сил», – детализировала политолог.

    «Другое дело, что на Зеленского эти обращения не оказывают никакого влияния. Он слушает или тех, кого боится, или тех, кто его спонсирует – то есть Европу и США. А население для него – это только ресурс для продолжения военных действий», – посетовала Шеслер.

    Ранее Требушкин опубликовал видеообращение к Зеленскому на русском языке, где подчеркнул, что жители Красноармейска находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир, а не за войну. Поселок находится в ДНР в нескольких километрах от фронта, но пока контролируется ВСУ.

    Он отметил, что жители Красноармейска и Димитрова (Мирноград), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах. «Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую озвучивает наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он. Спикер выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Москва не имеет ничего против сохранения украинской государственности. «Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на РФ, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – сказал он.

    Коснулся он и действий Зеленского. «Дело в том, что сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно на чем основанные. А это ведет к неоправданно большим потерям, если не сказать, к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Становится токсичным и для общества в целом», – подчеркнул Путин.

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