Кабмин Украины утвердил подписание договора с США об ископаемых

Tекст: Ольга Иванова

Правительство Украины утвердило решение, позволяющее подписать соглашение с США о разработке полезных ископаемых, пишет ТАСС. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, по его словам, правительство приняло все решения, необходимые для реализации данного проекта.

Шмыгаль отметил, что условия соглашения выгодны для Киева, поскольку украинские недра не будут передаваться в собственность США или каких-либо других сторон. Вместо этого Украина будет вносить в созданный инвестиционный фонд 50% будущих поступлений от ресурсных активов. Средства из этого фонда будут направлены на проекты по восстановлению страны.

Он добавил, что это соглашение открывает новые перспективы для экономического развития Украины и является частью комплексного плана по восстановлению экономики страны.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации. По его словам, там не говорится, что Украина является должником США, и есть пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.

СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам. Сообщалось, что в администрации США возникли сомнения по поводу приглашения Владимира Зеленского на встречу с американским президентом из-за незавершенности соглашения по минеральным ресурсам между США и Украиной.