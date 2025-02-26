Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Кабмин Украины утвердил подписание договора с США об ископаемых
Правительство Украины утвердило решение о подписании договора с США о разработке полезных ископаемых, что позволит создать инвестиционный фонд восстановления.
Правительство Украины утвердило решение, позволяющее подписать соглашение с США о разработке полезных ископаемых, пишет ТАСС. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, по его словам, правительство приняло все решения, необходимые для реализации данного проекта.
Шмыгаль отметил, что условия соглашения выгодны для Киева, поскольку украинские недра не будут передаваться в собственность США или каких-либо других сторон. Вместо этого Украина будет вносить в созданный инвестиционный фонд 50% будущих поступлений от ресурсных активов. Средства из этого фонда будут направлены на проекты по восстановлению страны.
Он добавил, что это соглашение открывает новые перспективы для экономического развития Украины и является частью комплексного плана по восстановлению экономики страны.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации. По его словам, там не говорится, что Украина является должником США, и есть пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.
СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам. Сообщалось, что в администрации США возникли сомнения по поводу приглашения Владимира Зеленского на встречу с американским президентом из-за незавершенности соглашения по минеральным ресурсам между США и Украиной.