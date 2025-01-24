  • Новость часаПутин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
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    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не торопитесь говорить от имени Бога

    Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Тень Австро-Венгрии возникла и пропала

    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

    10 комментариев
    24 января 2025, 18:25 • Новости дня

    Путин призвал МГУ активнее продвигать российское образование за рубежом

    Путин призвал МГУ активнее продвигать российское образование за рубежом
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил необходимость укрепления международного сотрудничества МГУ, подчеркнув важность привлечения иностранных студентов и аспирантов для обучения в России.

    Глава государства отметил, что университет должен оставаться в числе ведущих вузов мира и быть в авангарде науки, сообщает РИА «Новости». «Следует и дальше активно привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, предлагать им все лучшее, что накопила отечественная система классического образования и в области естественных, и, конечно, гуманитарных наук», – заявил Путин.

    Президент отметил, что университет выполняет особую миссию по продвижению российского образования, русской культуры за рубежом, по укреплению дружеских и деловых связей с иностранными научно-образовательными партнерами.

    «На современном этапе [МГУ] необходимо наращивать эту работу с учетом наших планов по расширению международного сотрудничества с государствами Азии, Африки, Латинской Америки, нашими партнерами, разумеется, из СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС», — сказал российский лидер в ходе заседания попечительского совета МГУ.

    Президент призвал и дальше расширять возможности для граждан из дружественных стран изучать русский язык и историю. Для этого, по его словам, необходимо улучшать качество работы, содержания образовательных программ зарубежных филиалов МГУ. «Они являются настоящими форпостами российского образования в мире. И эта высокая миссия требует большой ответственности», – подчеркнул Путин

    Ранее Путин поздравил коллектив Московского государственного университета (МГУ) с юбилеем вуза, коллектив университета был награжден орденом «За доблестный труд».

    Путин также посетил Музей истории МГУ в преддверии Татьяниного дня и 270-летия вуза.

    24 января 2025, 10:55 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия Путину среди россиян составил 79%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 79%, при этом 81% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно опросу ФОМ, уровень доверия к Путину с прошлой недели не изменился, он составляет 79%. Кроме того, 81% респондентов считают, что президент хорошо выполняет свои обязанности, передает ТАСС.

    Положительную оценку работы правительства дали 53% участников опроса, что также осталось без изменений. Глава кабинета министров Михаил Мишустин получил положительные отзывы от 58% респондентов, что на два процентных пункта выше по сравнению с предыдущим периодом.

    Кроме того, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 45%, увеличившись на один процентный пункт. Поддержка КПРФ осталась на уровне 7%, в то время как ЛДПР показала рост на два процентных пункта, достигнув 11%. Партия «Справедливая Россия – За правду» сохранила 4%, а «Новые люди» потеряли один процентный пункт и достигли 2% поддержки.

    Опрос фонда «Общественное мнение» проводился 17-19 января среди 1,5 тыс. россиян.

    В декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сохраняет стабильно высокую поддержку населения.

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    23 января 2025, 20:57 • Новости дня
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на члена Республиканской партии.

    Собеседник WP выразил мнение, что Трамп, пытаясь продемонстрировать завершение конфликта на Украине, может фактически «капитулировать» перед Путиным, передает РИА «Новости». «Путин получит то, что хочет», – заявил республиканец.

    Некоторые полагают, что назначенцы Трампа, такие как кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, могут изменить ситуацию в пользу России. Российский академик, чье имя не называется, также считает, что нестандартный подход Трампа позволяет ожидать неожиданных решений.

    Ранее Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    24 января 2025, 19:01 • Видео
    Санкции против России доживают последние дни?

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

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    24 января 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что согласен с Трампом в том, что если бы у него не «украли победу», ситуация могла бы быть иной, передает ТАСС.

    «Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», – сказал глава государства.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.

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    24 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин не поверил словам Собянина о средней зарплате в Москве
    Путин не поверил словам Собянина о средней зарплате в Москве
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На заседании попечительского совета МГУ президент России Владимир Путин выразил удивление, узнав, что средняя зарплата в Москве составляет 160 тыс. рублей, а не больше.

    В своем выступлении на заседании попечительского совета МГУ Путин заявил: «Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны». При этом говоря о ситуации со средней зарплатой в вузе, президент посетовал, что она «все-таки отстает немножко от среднего по Москве», передает ТАСС.

    В связи с этим Путин задал вопрос о зарплатах в столице мэру Москвы Сергею Собянину. Тот ответил, что средняя зарплата в городе составляет 140- 160 тыс. рублей. «Да ладно? Больше!» – переспросил глава государства

    Собянин подтвердил, что это действительно средний уровень зарплат в Москве. В ответ Путин, обратившись к ректору МГУ Виктору Садовничему, заметил, что университет выполнил нормативы, но необходимо продолжать фокусировать внимание на этом вопросе, чтобы не отставать.

    Ранее сообщалось, что прогнозируемые зарплаты курьеров в Москве достигли 300 тыс. рублей. Как писала газета ВЗГЛЯД, медианная зарплата курьеров с января по ноябрь 2024 года достигла 115,6 тыс. рублей, превысив заработки врачей и IT-специалистов, согласно обзору hh.ru и ПЭК.

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    23 января 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп сообщил о желании встретиться с Путиным как можно скорее

    Трамп заявил о желании встретиться с Путиным как можно скорее

    Трамп сообщил о желании встретиться с Путиным как можно скорее
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о стремлении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выразил уверенность в необходимости скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы урегулировать конфликт на Украине, передает ТАСС.

    «Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этой войне», – заявил он.

    Ранее Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

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    24 января 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин вручил МГУ орден «За доблестный труд»
    Путин вручил МГУ орден «За доблестный труд»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Коллектив Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова награжден орденом «За доблестный труд», награду вручил президент России Владимир Путин.

    Торжественная церемония состоялась в атриуме Фундаментальной библиотеки МГУ, передает ТАСС.

    «МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия», – сказал Путин на церемонии. Его слова приводятся в Telegram-канале Кремля.

    Указ о награждении вуза глава государства подписал еще в феврале 2024 года. Отмечается, что МГУ награжден за «большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования».

    Напомним, президент в пятницу прибыл в Московский государственный университет имени Ломоносова на заседание попечительского совета вуза.

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    24 января 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин выразил сомнения, что Трамп примет наносящие ущерб экономике США решения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил сомнение в том, что новый президент США Дональд Трамп будет принимать решения, которые могут нанести ущерб американской экономике.

    Отвечая на вопрос журналиста о последних заявлениях Трампа, в том числе о возможном обвале цен на нефть, Путин отметил, что Россия и США – сейчас одни из крупнейших производителей нефти в мире, но также и крупнейшие потребители энергоресурсов. «А это значит, как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены плохо, и слишком низкие цены тоже плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности возможности энергетических компаний», – пояснил президент.

    Всвязи с этим он выразил сомнение в том, что Трамп может принять решения, которые будут наносить вред самой американской экономике. «Я сомневаюсь, что [Трамп] будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике. Он не только умный, но и прагматичный человек, – подчеркнул российский лидер. – Я с трудом себе представляю, что будут решения приняты, наносящие ущерб самой американской экономике», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин выразил желание встретиться с Трампом для обсуждения различных тем, представляющих взаимный интерес для обеих стран. «Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации», – уточнил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Ранее Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Напомним, Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    23 января 2025, 19:47 • Новости дня
    Эксперт назвал ближайшие задачи по устранению последствий разлива мазута в Черном море

    Эколог Камилов: На Кубани предстоит восстановить пляжи, откуда был вывезен загрязненный битумом песок

    Эксперт назвал ближайшие задачи по устранению последствий разлива мазута в Черном море
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Благодаря решениям властей федерального и регионального уровня нам удалось добиться позитивной динамики при ликвидации последствий разлива мазута. Теперь надо оценить нанесенный экологии ущерб и восстановить пострадавшие территории, сказал газете ВЗГЛЯД общественник Микаил Камилов. Ранее Владимир Путин провел совещание с правительтсвом по вопросу устранения последствий ЧС в Черном море.

    «Проведена большая работа по устранению последствий экологического ЧС после разлива мазута в Черном море. Напомню, сначала в процесс включились правительство Краснодарского края и мэрия Анапы, а в последствии к ним присоединилось правительство России», – заметил Микаил Камилов, исполнительный директор движения «Экосистема».

    По его словам, в первые сутки после катастрофы главной задачей было завершить операцию по спасению моряков, разобраться с тем, сколько мазута вытекло из разбившихся танкеров. «На море был шторм такой силы, что корабли попросту развалились на части, которые разбросало на большие расстояния», – объясняет он.

    «Уже на следующий день на месте работало руководство Минтранса и Минприроды России. Был создан оперштаб, куда вошли МЧС, правительство Краснодарского края, а также представители общественности, в том числе волонтеры движения «Экосистема», – вспоминает спикер.

    Общественник замечает: уже тогда было понятно, что мазут в скором времени будет выбрасываться на берег. «Но определить точное место выброса было очень сложно, если не невозможно. Поэтому все имеющиеся в регионе силы были приведены, что называется, в боевую готовность», – описывает собеседник.

    «Сейчас работы по устранению последствий загрязнения продолжаются. Это в целом очень сложное дело, так как в море оказался топочный мазут М-100, такого в нашей стране еще не случалось», – акцентирует специалист.

    Эксперт при этом подчеркивает: сегодня наблюдается позитивная динамика в ликвидации последствий аварии. «Мазута осталось не так уж и много. Не готов назвать точные цифры, но точно знаю, что пластов крупной фракции мазута, которые убираются техникой, уже не осталось. Есть только мелкая фракция», – детализирует он.

    На этом фоне спикер называет основные задачи, которые предстоит реализовать в ближайшей перспективе. «Первостепенное – это оценка экологического ущерба. Этим занимается Росприроднадзор. Окончательные цифры по ущербу животному миру и природным экосистемам будут названы, я думаю, только после ликвидации всех выбросов аварии», – полагает собеседник.

    «Также одной из задач является восстановление пляжей, так как было вывезено большое количество загрязненного песка. На сегодняшний день, учитывая уже очищенную территорию, в Минприроды России заявляют порядка 280 гектаров пляжей. Объем чистого нового песка – порядка 840 тысяч кубов, а толщина покрытия должна составить 20 сантиметров», – приводит данные спикер. Что касается популяции птиц и морских обителей, Камилов допускает, что их численность восполнится за один сезон естественным образом.

    Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное результатам работы правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Открывая заседание, он выделил эту тему как одну из ключевых, отметив ее актуальность и важность.

    Глава государства предоставил слово для доклада вице-премьеру Виталию Савельеву, который возглавляет правительственную комиссию. «Знаю, что вы и на месте бываете, и работу соответствующим образом уже организовали. Как она идет сегодня?», – спросил Путин у Савельева.

    Савельев доложил, что на месте чрезвычайной ситуации развернут федеральный оперативный штаб под руководством главы МЧС России Александра Куренкова. 19 января специалисты начали откачку мазута из танкера «Волгонефть-239». «Всего в четырех танках кормовой части судна находятся около 1400 тонн мазута. Мазут вывозили бетоновозами, далее перегружали в цистерны и доставляли железнодорожным транспортом в места утилизации», – пояснил Савельев.

    Он также указал, что по состоянию на 23 января откачано свыше 1100 тонн мазута, «то есть осталось откачать 300 тонн мазута». Осуществляется постоянный мониторинг акватории и береговой линии общей протяженностью более 955 километров. В очистке задействовано более пяти тыс. человек, 680 единиц техники, 28 плавсредств. Основные очаги выброса мазута на берег устранены, новых масштабных выбросов в настоящее время не зафиксировано. Собрано более 170 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

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    24 января 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин заявил о невыполнении планов по инновационному кластеру МГУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ заявил, что не все запланированные мероприятия по созданию инновационного кластера и ремонту главного здания университета были выполнены.

    Путин подчеркнул, что лишь московские власти полностью выполнили свои обязательства, построив флагманский кластер «Ломоносов» и обеспечив комплексное благоустройство территории, передает ТАСС.

    В ходе заседания Путин напомнил, что в декабре 2020 года на предыдущем заседании совета было решено завершить формирование инновационной долины «Воробьевы горы» к юбилею МГУ. Однако, по его словам, не все намеченные планы удалось реализовать, включая капитальный ремонт главного здания, учебных корпусов и общежитий.

    Президент также отметил, что проект нового кампуса МГУ требует особого внимания, так как он составляет значительную часть от всей федеральной программы развития университетов. «У нас выделены средства на 25 кампусов, это 617 млрд рублей. Если реализовывать проект по кампусу МГУ, то это практически одна треть выделяемых ресурсов. Это значит, что нужно либо увеличивать финансирование, либо сокращать другие проекты», – добавил Путин

    Ранее Путин выразил надежду на появление дополнительных доходов в федеральном бюджете. Он наградил коллектив Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова орденом «За доблестный труд» и поздравил его с 270-летием.

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    24 января 2025, 16:33 • Новости дня
    Путин выразил надежду на дополнительные доходы в федеральный бюджет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на появление дополнительных доходов в федеральном бюджете.

    На заседании попечительского совета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Путин высказал надежду на поступление дополнительных доходов в федеральный бюджет в текущем году, передает ТАСС.

    Путин заявил: «Посмотрим, как у нас будут складываться дополнительные доходы федерального бюджета. Надеюсь, что они в этом году тоже будут». Он добавил, что развитие МГУ является одной из приоритетных задач.

    Ранее Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором отметил значительный рост бюджетных поступлений, не связанных с продажей нефти и газа, а также сообщил о 1,3 трлн рублей нефтегазовых допдоходов в 2024 году.

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    24 января 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин потребовал соблюдать нормативы зарплат преподавателей

    Путин потребовал соблюдать нормативы зарплат преподавателей в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости неукоснительно соблюдать все установленные показатели по зарплате профессорско-преподавательского состава и сотрудников научных коллективов.

    Путин на заседании попечительского совета МГУ акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения нормативов по зарплатам преподавателей и ученых, передает ТАСС.

    Он отметил, что руководство МГУ и правительства должны обеспечить выполнение всех установленных показателей по заработной плате профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников.

    Президент подчеркнул, что данное требование касается не только МГУ, но и всех вузов страны.

    Напомним, Путин в пятницу прибыл в Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова в преддверии Татьяниного дня. Он поздравил коллектив вуза с 270-летием университета и вручил орден «За доблестный труд».

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    24 января 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин прибыл в МГУ на заседание попечительского совета вуза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова в преддверии Татьяниного дня.

    В ходе визита он вручит коллективу университета орден «За доблестный труд», передает ТАСС.

    Также запланировано заседание попечительского совета университета, в котором Путин принимает участие как его председатель. Среди обсуждаемых тем повестки особое внимание уделят развитию МГУ, его расширению и реализации проектов, направленных на укрепление образовательной базы. В рамках визита Путин осмотрит выставку, посвященную 270-летнему юбилею МГУ, и поздравит учащихся с Днем студента.

    Попечительский совет МГУ, возглавляемый Путиным, включает представителей властных структур, научных и предпринимательских кругов, СМИ и общественных организаций. Под председательством Путина прошло пять заседаний совета – в 2013, 2015, 2017, 2019 и 2020 годах. Последняя встреча прошла в формате видео-конференц-связи.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит Путина в МГУ для награждения коллектива орденом.

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    24 января 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия открыта для переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти декретом запретили себе переговоры с Москвой, что делает любые договоренности с Киевом заранее нелегитимными.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Путин отметил, что текущая украинская власть запретила сама себе переговоры с Москвой, и это создает риск юридической коллизии, которая может обесценить результаты переговоров с Киевом, передает ТАСС.

    «Если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными, – указал Путин. – А это значит, что и результат этих переговоров можно будет объявить нелегитимными».

    Путин подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по Украине, включая обсуждения с США. Однако, как считает президент, именно Киев создает препятствия для начала этих переговоров. Путин напомнил, что ранее президент Украины издал указ, запрещающий проведение переговоров, и это также усложняет возможность диалога.

    Ранее Путин назвал киевские власти узурпаторами, а в МИД посоветовали США применить санкции против нелегитимной власти в Киеве.

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    24 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин посетил Музей истории МГУ накануне Татьяниного дня

    Путин посетил Музей истории МГУ в преддверии Татьяниного дня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин посетил Музей истории Московского государственного университета (МГУ) в преддверии Татьяниного дня и 270-летия вуза.

    Этот день традиционно посвящен вопросам развития университетской науки, что и стало темой обсуждения для главы государства, передает ТАСС.

    Ректор МГУ Виктор Садовничий пригласил президента осмотреть экспозицию музея, который был открыт 30 лет назад. Он показал главе государства главные реликвии МГУ, в том числе Указ императрицы Елизаветы Петровны от 1755 года об основании университета, говорится в Telegram-канале Кремля.

    В 2005 году коллекции музея переехали в специально спроектированные выставочные залы Интеллектуального центра – Фундаментальной библиотеки МГУ.

    Фонд музея насчитывает 3,5 тыс. экспонатов, среди которых произведения искусства, документальные материалы, награды и личные вещи преподавателей. Также имеется обширная фототека с 10 тыс. негативов, охватывающая различные этапы истории университета.


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    24 января 2025, 15:54 • Новости дня
    Путин поздравил МГУ с 270-летием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского государственного университета (МГУ) с юбилеем вуза.

    «Искренне рад поздравить коллектив Московского государственного университета им. Ломоносова сразу с двумя важными событиями – с награждением орденом «За доблестный труд» и, конечно же, с юбилеем МГУ», – сказал глава государства, фрагмент его выступления опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

    Путин подчеркнул, что МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, обеспечить интеллектуальную основу развитию России, передает ТАСС. Он также заявил о системообразующей роли МГУ в сфере образования, отметив, что вуз задает вектор развития университетов.

    Напомним, Путин в пятницу прибыл в Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова в преддверии Татьяниного дня.

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    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

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    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Трамп бессилен раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

    «Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто». Такими словами Дональд Трамп объяснил свой указ, который действительно кажется сенсационным – он намерен полностью рассекретить все документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Почему на самом деле никакой сенсации из этого не получится? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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