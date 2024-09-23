Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.12 комментариев
Сакс предсказал третью мировую из-за плана Зеленского
Миллиардер Сакс назвал план Зеленского угрозой третьей мировой
Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил опасения, что реализация плана победы Владимира Зеленского может спровоцировать третью мировую войну, напомнив о его ключевых инициативах.
Сакс в своем сообщении в соцсети Х отметил, что Зеленский представил план президенту США Джо Байдену, который включает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по российской территории, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что такие шаги могут быть восприняты как начало третьей мировой войны.
Миллиардер выразил надежду, что Байден осознает причины, по которым ранее не согласился на немедленное вступление Украины в НАТО и нанесение дальнобойных ударов, и продолжит придерживаться прежней позиции.
Ранее Сакс заявил, что планы США разрешить Киеву бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России могут привести к третьей мировой войне.