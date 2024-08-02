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После обрушения дома в Нижнем Тагиле пропали три ребенка
Судьба пяти человек остается неизвестной после обрушения части дома в Нижнем Тагиле, ведутся поиски трех детей, сообщили в оперативных службах.
Источник сообщил, что остается неизвестной судьба пяти человек после взрыва в жилом доме, также ведутся поиски трех детей, передает ТАСС.
Между тем, в прокуратуре региона сообщили, что при обрушении дома после взрыва повреждено 25 квартир, собственниками которых являются 36 человек.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек.
Сообщалось, что число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до трех человек.
В четверг подъезд жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле обрушился после взрыва. Очевидцы сообщали, что незадолго до взрыва по квартирам соседнего дома ходили двое неизвестных в форме газовиков.