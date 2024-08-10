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    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    30 комментариев
    10 августа 2024, 07:52 • Новости дня

    Не менее пяти ударов ВС России нанесли по объектам ВСУ в Славянске и Краматорске

    Tекст: Кристина Цыцура

    Не менее пяти ударов нанесено по военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске, включая склад с ракетами, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в Славянске и Краматорске около 6.00 власти зафиксировали как минимум пять прилетов, передает РИА «Новости».

    «В Краматорске один из ударов пришелся на склад с ракетами на северо-восточной окраине города», – отметил Лебедев.

    После ударов в Краматорске начались выборочные проверки документов и техники, добавил он.

    Ранее Лебедев сообщал о поражении личного состава ВСУ в Полтаве.

    9 августа 2024, 10:37 • Новости дня
    ВСУ начали строить укрепления в Курской области

    «Рыбарь»: ВСУ начали окапываться и выстраивать укрепления в Курской области

    ВСУ начали строить укрепления в Курской области
    @ MIC Izvestia/IZ.RU/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области и пытаются привезти тяжелую технику для строительства рубежа обороны, сообщил «Рыбарь».

    ВСУ начали инженерное оборудование местности на так называемой линии Суровикина, выстраивая там укрепрайон, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Рыбарь».

    Авторы канала пишут, что стоит ожидать ввода второго и третьего эшелонов ВСУ в Курскую область, существует опасность и для других участков на этом направлении.

    Сообщается, что ликвидацией прорвавшихся на территорию России украинских частей занимаются подразделения специального назначения, а также группы сил специальных операций. «Рыбарь» указывает, что боях могут быть использованы и части «Африканского корпуса» из Краснодарского края.

    Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что Вооруженные силы Украины задействовали в Курской области пять бригад и психологический спецназ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ВСУ атаковали Курскую область.

    Коментарии (51)
    9 августа 2024, 11:37 • Новости дня
    Алаудинов оценил обстановку в Курской области

    Алаудинов: ВС России обладает достаточными средствами, чтобы остановить ВСУ в Курской области

    Алаудинов оценил обстановку в Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сил и средств у Вооруженных сил России достаточно для того, чтобы остановить ВСУ на курском направлении. Обстановка здесь не критическая, но тяжелая, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, на данный момент на курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая обстановка, но у российских военных достаточно сил и средств, чтобы остановить украинских боевиков, передает ТАСС.

    Алаудинов отметил, что спецназ «Ахмат» совместно с другими подразделениями выставляет максимально возможные опорные пункты, зачищает и уничтожает противника.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.

    Коментарии (21)
    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    9 августа 2024, 11:51 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область

    Минобороны: Потери ВСУ с начала атаки в Курской области составили до 945 военных и 102 единицы бронетехники

    Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    За все время действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 945 военных и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков и 17 бронетранспортеров, сообщили в Министерстве обороны.

    С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть машин пехоты, 67 бронемашин, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.

    Уточняется, что за сутки противник потерял 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, из них – четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 бронемашин, 155-мм гаубицу М777, 155-мм самоходную артустановку Krab и 152-мм орудие Д-20.

    В ведомстве также отметили, что активными действиями подразделений группировки «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь России. Так, было нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ у Дарьино, Гоголевки, Меловой, Никольского и на западной окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожены пять бронетранспортеров Stryker, а в районе Мартыновки – танк, четыре бронетранспортера и бронемашина «Козак».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.

    Коментарии (40)
    9 августа 2024, 10:40 • Новости дня
    Дотком одной фразой описал положение Зеленского

    Бизнесмен Дотком: У Владимира Зеленского заканчивается время

    Дотком одной фразой описал положение Зеленского
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У Владимира Зеленского осталось мало времени, заявил бизнесмен и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    По его словам, «время Зеленского на исходе», передает РИА «Новости».

    Ранее Дотком заявил, что подписанный Зеленским закон о приостановке выплат по внешнему долгу указывает на банкротство Украины.

    Коментарии (5)
    9 августа 2024, 12:52 • Новости дня
    ФСБ задержала жителя Курской области за передачу видео атаки ВСУ на Украину

    Mash: ФСБ задержала в Курской области передававшего на Украину видео атаки ВСУ местного жителя

    ФСБ задержала жителя Курской области за передачу видео атаки ВСУ на Украину
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В курском поселке сотрудники ФСБ задержали местного жителя, его подозревают в съемке последствий атаки украинских военных и передаче видео представителю украинского Telegram-канала, утверждает Mash.

    В Сети опубликовали один из роликов за авторством этого мужчины, его оперативно вычислили и задержали, пишет Mash.

    Им оказался 48-летний житель поселка Октябрьское в Курской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Шпионаж», по ней мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного срока заключения.

    В ходе допроса подозреваемый заявил, что действовал по заданию, ему обещали деньги и гражданство одной из стран НАТО.

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    9 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о наемниках из Франции и Польши среди напавших на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большое количество иностранных наемников участвуют в боевых действиях на Курском направлении на стороне Украины, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Большая часть наемников – из Франции и Польши, сообщил Алаудинов в комментарии для военного корреспондента Семена Пегова, опубликованном в его Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, операцией ВСУ на Курском направлении руководит НАТО. «Конечно, надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», – сказал Алаудинов.

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сравнил ВСУ в Курской области с террористами ИГ.

    Коментарии (6)
    9 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    ВКС России бомбой ФАБ-3000 поразили скопления ВСУ в Сумской области
    ВКС России бомбой ФАБ-3000 поразили скопления ВСУ в Сумской области
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сумской области поражены скопления живой силы и техники ВСУ ударом авиабомбы ФАБ-3000, сообщило Минобороны России в пятницу.

    Су-34 ВКС России ударил по пункту временной дислокации в Сумской области, у границы с Курской областью, указало ведомство, передает ТАСС.

    Отмечается, что удар по разведанным целям наносился авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении целей и вернулся на аэродром вылета.

    До этого Минобороны заявляло о поражении личного состава и техники украинской армии в Курской области экипажами Су-34. Также скопления украинских сил в регионе были поражены с помощью штурмовиков Су-25.

    Коментарии (19)
    9 августа 2024, 12:31 • Новости дня
    Личный состав ВСУ поражен ракетным ударом в Полтаве
    Личный состав ВСУ поражен ракетным ударом в Полтаве
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Личный состав ВСУ был поражен в Полтаве при переброске из-под Житомира, рассказал представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, ракетный удар был нанесен в Полтаве по личному составу, перебрасываемому из-под Житомира, много убитых и раненых, передает ТАСС.

    Ранее Лебедев сообщил, что в Николаевской области уничтожен пункт дислокации боевиков «Правого сектора».

    Коментарии (11)
    9 августа 2024, 20:25 • Новости дня
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в течение недели в среднем на 10 км продвинулись вглубь территории противника на Покровском направлении и приблизились к крупнейшим хабам ВСУ, сообщили в силовых структурах.

    «За эту неделю наши силы серьезно продвинулись вглубь территории противника. На самых ключевых участках – до 10 км в среднем», – сообщил источник ТАСС.

    По его словам, это стало возможно в том числе благодаря освобождению Веселого, Новоселовки Первой и Тимофеевки. Оборона ВСУ на Покровском направлении «уверенно рушится», добавил собеседник агентства.

    Ранее Минобороны сообщило, что группировка «Центр» за неделю освободила Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР.

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    9 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 над Россией

    Нидерланды заявили об отсутствии ограничений на использование F-16 для ВСУ

    Нидерланды разрешили ВСУ использовать F-16 над Россией
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска могут использовать переданную Нидерландами военную технику для нанесения ударов по военным целям в глубине России, заявили в посольстве королевства, отвечая на вопрос о том, налагал ли Амстердам ограничения на использование истребителей F-16.

    В посольстве подчеркнули, что Украина может использовать полученное от Нидерландов оружие «только для самозащиты, как того требует статья 51 Устава ООН», передает RTVI. Она также должна соблюдать гуманитарное право, регулирующее порядок ведения военных действий, добавили там.

    «Вследствие этого нет каких-либо юридических ограничений для применения различных видов вооружений против легитимных военных целей на российской территории и над ней», – резюмировали в диппредставительстве.

    Накануне глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что над территорией округа впервые были замечены истребители F-16.

    Коментарии (29)
    9 августа 2024, 20:41 • Новости дня
    Глава Суджи опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Глава Суджи Слащев опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Появившаяся в Сети информация о якобы захвате города Суджа украинскими силами не соответствует действительности, заявил глава города Виталий Слащев.

    «Идет эвакуация, Суджа наша», – сказал он, отвечая на вопрос о достоверности фото украинских военнослужащих, сделанных якобы на фоне магазина и одной из организаций в Судже, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.

    Коментарии (16)
    9 августа 2024, 12:03 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк

    Военный эксперт Климов: Главной целью ударов ВСУ по Липецкой области был военный аэродром

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк
    @ t.me/lipobl

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ пытаются нанести максимальный ущерб военной инфраструктуре России. Кроме того, атака на Липецк призвана создать ощущение масштабности угрозы со стороны противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА.

    «Киев давно составил список российских городов, до которых могут дотянуться украинские БПЛА. В настоящий момент противник, судя по всему, попросту проходит по доступному ему перечню населенных пунктов. Что касается конкретно Липецка, то он мог оказаться под прицелом из-за военного аэродрома. В условиях активизации боевых действий эта цель приобрела особую значимость», – заметил военный эксперт Максим Климов.

    «ВСУ пытаются нанести максимально возможный ущерб военной инфраструктуре России. Все это происходит на фоне попытки прорыва противника в Курской области. Скорее всего, офис Зеленского хочет в информационном поле создать эффект масштабности угрозы со стороны Украины», – подчеркивает собеседник.

    «При этом любой массированный налет на какой-либо российский город дает ВСУ много данных о состоянии нашей ПВО, а также о методах работы. Не исключаю, что обстрел Липецка мог проводиться в качестве тренировки перед атакой по более важной и крупной цели», – прогнозирует эксперт.

    «Отмечу, что за последнее время мы значительно усилили противовоздушную оборону. Работа ведется, причем крайне успешно. Однако, на мой взгляд, российской ПВО не хватает воздушной поддержки. С земли отбить налет сложно, сохраняется риск перегруза доступных систем», – уточняет он.

    «Поэтому очень важно направить наши усилия на создание структур авиационного обеспечения ПВО тыловой зоны. Данное решение могло бы кардинально изменить ситуацию с атаками ВСУ и значительно повысить скорость реакции на те или иные угрозы», – заключил Климов.

    Ранее Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА. В результате падения беспилотника был поврежден объект критической инфраструктуры, в городе нарушено электроснабжение. Также произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

    На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС, объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов, сообщалось в Telegram-канале губернатора региона Игоря Артамонова. В зону вывоза населения попадают 416 домовладений. При этом часть жителей приняли решение остаться и укрыться в подвалах. Также ГУ МЧС заявило о возгорании на военном аэродроме.

    Число пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область выросло до девяти человек. Всем гражданам оказывается срочная медицинская помощь в больницах областного центра. В целом за минувшую ночь над Россией было уничтожено в общей сложности 75 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    26 дронов удалось перехватить над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один – над Орловской. Еще пять аппаратов ликвидированы над Республикой Крым. При этом в акватории Черного моря уничтожили восемь БПЛА и семь безэкипажных катеров (БЭК).

    Коментарии (2)
    9 августа 2024, 13:05 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения диверсантов ВСУ у Кинбурской косы
    Минобороны показало видео уничтожения диверсантов ВСУ у Кинбурской косы
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России предотвратили высадку диверсионно-разведывательной группы украинских военных, которая пыталась высадиться на Кинбурскую косу. Минобороны опубликовало видео уничтожения ДРГ.

    Численность диверсантов – до 16 человек, они на двух скоростных лодках подплыли к берегу, их прикрывали два катера. Эта группа составлена из военнослужащих морского центра специальных операций ВМС Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери группа начала нести еще у берега, она подорвалась на минных полях. Сошедших на береговую линию уничтожили огнем из стрелкового вооружения.

    Боевики попытались эвакуироваться оттуда, но огнем артиллерии и ПТУР две лодки ВСУ были уничтожены.

    Всего украинская сторона в ходе проваленной операции потеряла 12 боевиков и две лодки.

    Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что военнослужащие группировки «Днепр» и казаки-добровольцы отбили попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе.

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    9 августа 2024, 08:38 • Новости дня
    ВСУ начали возводить новые позиции под Северском и стягивать резервы под Ямполь

    Марочко: ВСУ возводят новые позиции под Северском и стягивают резервы под Ямполь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ строят новые фортификационные сооружения под Северском и стягивают резервы под Ямполь в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ укрепляют старые и возводят новые оборонительные сооружения у Северска. Марочко добавил, что в район Ямполя противник стягивает дополнительные силы и средства, передает ТАСС.

    Он предположил, что таким образом ВСУ попытаются не допустить попадания в огневой мешок войск, находящихся западнее Кременной и Лисичанска.

    Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что переход поселений Ивано-Дарьевка и Лозоватское в ДНР под контроль российских войск приблизил освобождение Северска и Красноармейска.

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    9 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе

    Сенатор Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе

    Рогозин указал на проблему защиты боевых вертолетов от дронов-камикадзе в небе
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проблема атак FPV-дронов на вертолеты стала суровой реальностью, бортовой комплекс обороны должен постоянно совершенствоваться, на борьбу с беспилотниками он не рассчитан, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

    «По части исходящих от комплексов ПВО бортовой комплекс обороны современного вертолета способен оказывать активное сопротивление атаке противника, и предупредить экипаж об опасности, однако на борьбу с атакующими боевую машину дронами, в том числе FPV, этот комплекс не рассчитан», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

    Рогозин предложил для решения проблемы включать в бортовой комплекс обороны вертолета анализатор частот БПЛА, идентифицирующий приближение дрона-камикадзе, и комплекс радиоэлектронного подавления.

    Он призвал поставить перед «Вертолетами России» и «Корпорацией радиоэлектронных технологий» задачу обеспечения безопасности вертолетов от БПЛА, привлечь к разработке частные инженерные коллективы с выдающимися компетенциями в области РЭБ.

    «Надеюсь, военный заказчик уже оперативно формулирует перед военной промышленностью эту задачу», – заметил он.

    Сенатор напомнил, что во время войны в Афганистане под эгидой Военно-промышленной комиссии при Совмине СССР на постоянной основе действовала рабочая группа в составе представителей Минобороны и ключевых ведомств советской оборонки, куда стекалась вся оперативная информация с поля боя и немедленно принимались решения по купированию угроз.

    Так, в связи с обстрелами кабин боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8 был оперативно изменен порядок укладки пластин на бронежилетах пилотов и сделан «броневоротник», который спасал летчиков от рикошета пуль при обстрелах вертолета с земли.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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