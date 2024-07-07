Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, все храброе войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин много интриговал, но все чаще сам остается в дураках; русский много раз был обманут, но постепенно умнеет.9 комментариев
У супруга вице-президента США нашли новый коронавирус
Супруг вице-президента США Камалы Харрис, Дуглас Эмхофф, заразился новым коронавирусом
Супруг вице-президента США Камалы Харрис, Дуглас Эмхофф, заразился новым коронавирусом, но в данный момент его заболевание протекает бессимптомно, говорится в заявлении Белого дома.
«Вчера тест Эмхоффа на COVID-19 показал положительный результат после того, как у него проявились слабовыраженные симптомы», – процитировало ТАСС слова пресс-службы администрации.
В заявлении также отмечается, что ранее Эмхофф был вакцинирован и позднее ему трижды провели ревакцинацию. У него болезнь протекает бессимптомно, и он работает в удаленном режиме.
Отмечается, что Камала Харрис прошла тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
Дональд Трамп серьезно рассматривает вице-президента Харрис как потенциального соперника на предстоящих президентских выборах.