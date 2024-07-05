Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Трамп придумал прозвище для Харрис
СМИ: Трамп приготовил прозвище для Харрис в случае ее выдвижения кандидатом в президенты
Дональд Трамп серьезно рассматривает вице-президента Камалу Харрис как потенциального соперника на предстоящих президентских выборах.
Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники из окружения Трампа. По их данным, он готовит «жесткий ответ» Харрис в случае ее возможного выдвижения от Демократической партии. Трамп уже прозвал вице-президента «хихикающей Камалой Харрис», что, по мнению портала, свидетельствует о серьезном отношении к его кандидатуре, передает ТАСС.
Некоторые источники выразили беспокойство о том, что Харрис может представлять большую угрозу для Трампа, чем он предполагает. Она имеет значительную поддержку среди женщин, которые голосуют чаще мужчин, и может использовать это преимущество. Кроме того, возрастное преимущество Трампа становится менее актуальным, так как Харрис моложе его почти на двадцать лет. Советники Трампа признают, что его возможные нападки на Харрис во время предвыборной кампании могут отпугнуть некоторых избирателей.
По данным газеты The Wall Street Journal, Камала Харрис считается наиболее вероятным кандидатом на замену президенту Джо Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки. Она укрепляет свои позиции в администрации Байдена, в том числе в области национальной безопасности.