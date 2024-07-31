Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.10 комментариев
В Риме из-за крупного пожара эвакуировали обсерваторию и офис телеканала
В районе холма Монте-Марио в Риме начался крупный пожар, что привело к эвакуации жилых домов и офисов, сообщает газета Repubblica.
Над холмом поднимаются густые клубы черного дыма. В целях безопасности были эвакуированы люди из Астрономической обсерватории, станции карабинеров и офиса телеканала RAI, где в эфире прервали трансляцию, передает РИА «Новости».
Также срочно вывели жителей домов, расположенных вблизи эпицентра пожара. Местные жители сообщают о «непрекращающихся взрывах». Пламя охватило несколько автомобилей, и существует опасение, что огонь может перекинуться на другие машины, припаркованные рядом. Пожар движется в сторону террасы ресторана Zodiaco.
Предполагается, что огонь возник в трущобах на улице Ромео Ромеи. В его тушении задействованы десять пожарных бригад и два вертолета.