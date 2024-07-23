Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка отразила контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также поражены живая сила и техника 71-й егерской бригады ВСУ, 107-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии у Старицы, Круглого, Волчанска и Липцов в Харьковской области.

Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 170 человек, польскую САУ Krab, две американские гаубицы М777, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20, гаубицу Д-30 и полевой склад боеприпасов.

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 43-й, 63-й, 116-й механизированных, 4-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады спецназа «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) у Синьковки, Загоруйковки, Новоегоровки (Харьковская область), Торского (ДНР) и у Серебрянского лесничества.

Также она отразила две контратаки 66-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны.

Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 490 человек, танк, американский БТР М113, американскую гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, гаубицу Д-30, американскую гаубицу М119, британскую гаубицу L-119 и два полевых склада боеприпасов.