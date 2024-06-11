В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.11 комментариев
Белоусов включен в число постоянных членов Совбеза России
Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности России
Глава Минобороны Андрей Белоусов включен в число постоянных членов Совета безопасности России, говорится в указе президента страны Владимира Путина.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также в нем уточняются новые должности Николая Патрушева, назначенного на должность помощника президента России, и Сергея Шойгу, который стал секретарем Совбеза.
Кроме того, Путин обновил состав Военно-промышленной комиссии и ее коллегии. В комиссию вошли Белоусов глава Минпромторга Антон Алиханов, помощник президента Алексей Дюмин. Из состава ВПК выведен Патрушев, передает ТАСС.
Президент России также утвердил новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Председателем комиссии стал он сам. Его заместителями в этой должности – вице-премьер Денис Мантуров и Шойгу. Ответственным секретарем комиссии назначен Дюмин, его заместителем – директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Также в структуру вошли Алиханов, Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава СВР Сергей Нарышкин, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков.
Напомним, в мае Белоусов возглавил Минобороны. Шойгу, до этого руководивший ведомством, был назначен секретарем Совбеза вместо Патрушева, который стал помощником президента.