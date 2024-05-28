«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
С Рашкина сняли судимость
Завершился испытательный срок, назначенный бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину за незаконную охоту на лося, с него сняли судимость, сообщил его адвокат Константин Лазарев.
Лазарев получил справку об отбытии условного наказания, с момента окончания испытательного срока он считается несудимым, сказал Лазарев РИА «Новости».
В 2022 году Рашкина приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте. Сам осужденный заявлял, что решил отказаться от охоты после пережитого стресса и заниматься благотворительностью.