Политолог: Петербург под управлением Беглова сделал социально-экономический рывок

Политолог Шаповалов перечислил достижения Беглова на посту губернатора Петербурга

Tекст: Олег Исайченко

«Очень символично, что предложение Беглову от «Единой России» пришло именно в День города. Партия поддержала нашего президента, оказавшего доверие действующему губернатору», – сказал Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

«Необходимо отметить, что Санкт-Петербург – малая Родина Владимира Путина, поэтому глава государства с особым трепетом относится к этому городу и уделяет большое внимание его развитию», – акцентирует собеседник.

«В частности, в январе говорилось о совершенствовании дорожной инфраструктуры. Это очень важно для экономики как города, так и Ленинградской области. Развитие транспорта всегда способствует тому, чтобы жизнь горожан и гостей Петербурга становилась удобнее. Уже сейчас идет масштабное обновление парка трамваев и вагонов метро. Власти Санкт-Петербурга активно занимаются благоустройством города», – подчеркивает эксперт.

«Кроме того, Петербург – это признанный промышленный, финансовый, культурный центр страны и своего рода ворота в Россию. Там проводится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и реализуются совместные проекты с другими странами. Казалось бы, город был должен пострадать от западных санкций, но Северная столица, напротив, увеличила свой бюджет и стала больше вкладывать в экономику государства», – отмечает он.

Эксперт также отметил открытие новых школ, детских садов и медицинских учреждений: «За последние пять лет социальная инфраструктура Санкт-Петербурга существенно улучшилась».

«Также в городе на 30% возросло число многодетных семей – этот рывок является очень важным показателем для нашей страны. Вселяет оптимизм и продолжительность жизни петербуржцев до 76,6 лет – то есть выше среднего уровня по стране. Все это – результат той работы, которую власти города провели в сфере здравоохранения», – резюмировал Шаповалов.

Ранее действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с жителями принял предложение председателя «Единой России» Дмитрия Медведева баллотироваться на новый срок. «Огромное спасибо за доверие, принимаю с большим удовольствием», – сказал глава города. Это решение было принято в 321-й день рождения Санкт-Петербурга.

Ранее Александр Беглов сообщил, что Владимир Путин поддержал его участие в выборах главы города. Беглов поблагодарил президента за поддержку и сообщил, что все поручения главы государства выполняются.

Выборы главы Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.