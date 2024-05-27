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РФС решил рассмотреть поведение тренера «Ростова» в матче против «Зенита»
РФС рассмотрит поведение тренера «Ростова» Карпина в матче против «Зенита»
КДК РФС рассмотрит выход главного тренера «Ростова» Валерия Карпина за пределы технической зоны в матче 30-го тура РПЛ против петербургского «Зенита», рассказал глава комитета Артур Григорьянц. 25 мая «Ростов» на выезде уступил «Зениту» со счетом 1:2.
Как сообщил Григорьянц, нарушение в этом матче стало для Карпина 15-м в сезоне. По его словам, по матчу «Зенит» – «Ростов» будет рассмотрен выход тренера «Зенита» Виллиама де Оливейры за пределы технической зоны и задержку команды на три минуты перед началом матча, передает ТАСС.
У «Ростова» РФС оценит аналогичное нарушение, но на две минуты, а также выход за переделы технической зоны главного тренера Валерия Карпина и выход на поле тренера Виталия Кафанова. По матчу «Рубин» – «Сочи» получит оценку выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова, 14-е нарушение в сезоне.
Григорьянц добавил, что по матчу «Балтика» – «Локомотив» рассмотрят выход представителя клубного СМИ «Балтики», фотографа, на поле, не дожидаясь двухминутной паузы после окончания матча, выходы старшего тренера «Балтики» Дмитрия Мичкова за пределы технической зоны и скандирование болельщиками клуба ненормативной лексики.
Напомним, в апреле главного тренера «Ростова» Карпина дисквалифицировали на один матч Кубка России.