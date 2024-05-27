РФС решил рассмотреть поведение тренера «Ростова» в матче против «Зенита»

РФС рассмотрит поведение тренера «Ростова» Карпина в матче против «Зенита»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Григорьянц, нарушение в этом матче стало для Карпина 15-м в сезоне. По его словам, по матчу «Зенит» – «Ростов» будет рассмотрен выход тренера «Зенита» Виллиама де Оливейры за пределы технической зоны и задержку команды на три минуты перед началом матча, передает ТАСС.

У «Ростова» РФС оценит аналогичное нарушение, но на две минуты, а также выход за переделы технической зоны главного тренера Валерия Карпина и выход на поле тренера Виталия Кафанова. По матчу «Рубин» – «Сочи» получит оценку выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова, 14-е нарушение в сезоне.

Григорьянц добавил, что по матчу «Балтика» – «Локомотив» рассмотрят выход представителя клубного СМИ «Балтики», фотографа, на поле, не дожидаясь двухминутной паузы после окончания матча, выходы старшего тренера «Балтики» Дмитрия Мичкова за пределы технической зоны и скандирование болельщиками клуба ненормативной лексики.

Напомним, в апреле главного тренера «Ростова» Карпина дисквалифицировали на один матч Кубка России.