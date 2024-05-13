Максим Григорьев: Запад поддерживает Украину, чтобы убить больше русских

В Общественной палате назвали удар по многоэтажке в Белгороде военным преступлением

«Совершенно однозначно могу сказать, что это является военным преступлением. Это нарушение Женевских конвенций, грубейшие военные преступления, преступления против человечности, которые намеренно осуществляются киевским режимом. Эти преступления не имеют срока давности в соответствии с международным законодательством. Намеренные обстрелы мирных районов, убийство мирных граждан – это нарушение международного гуманитарного права», – говорит Григорьев.



Он подчеркивает, что подобного рода преступления регулярно совершаются киевским режимом. Международный общественный трибунал только за последние годы опросил более 800 пострадавших и свидетелей самых разных преступлений.

«Более того, западные страны убивали и продолжают убивать людей по всему миру, непосредственно в этом участвуют и их вооруженные силы. Запад экстренными рейсами поставляет бомбы и ракеты, которые также применяются в этих целях. Ни о каком чувстве собственной вины или ответственности Запада за совершенные преступления речи не идет, ведь они это делают специально, чтобы убить больше русских, нанести больший ущерб России», – считает эксперт.

Он отмечает, что такого рода удары, которые осуществляются западным оружием, западными ракетами, не могут происходить без участия западных стран, без проверки и одобрения целей. Однако совершить над ними правосудие, когда они не находятся на территории России, на сегодняшний день невозможно.

«Всех причастных к этому военному преступлению будут наказывать тогда, когда они будут пойманы Российской Федерации. После соответствующих судов, после соответствующих решений начнут осуществлять эти приговоры», – заключил Григорьев.

В воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массивному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате произошло обрушение целого подъезд жилого дома, погибли 19 человек.

Позже посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что теракт в Белгороде – это наглядный пример того, как «киевский режим воюет с гражданскими», ведь, «проигрывая на поле боя, они разворачивают оружие в сторону мирных жителей». Также он подчеркнул, что к обстрелу напрямую причастен Запад, поскольку именно там союзники Киева выделили оружие для ВСУ и обучили их вести боевые действия.