«Коммерсант»: китайские банки начали блокировать оплату компонентов для электроники

Tекст: Ольга Никитина

С конца марта китайские банки, по информации газеты «Коммерсант», начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты для сборки электроники, что грозит серьезными проблемами для отечественных производителей.

Отечественные производители электроники столкнулись с проблемами оплаты поставок компонентов и «кит-наборов» из Китая. Банки блокируют платежи даже при наличии долгосрочных контрактов. Эксперты отмечают, что Китай является монополистом в сфере поставок компонентов, и данная ситуация может привести к задержкам производства.

Проблемы вызваны ужесточением контроля со стороны китайских банков после угроз США ввести санкции за сотрудничество с Россией. По оценкам экспертов, более чем у половины импортеров не проходят платежи до китайских получателей.

Как заявил основатель АО «Суверенная мобильная инициатива Холдинг» («СМИ Холдинг») Александр Калинин, ситуация требует вмешательства ЦБ РФ для налаживания диалога с китайской стороной и решения проблемы оплаты.

Накануне глава ВТБ Андрей Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей со стороны банков дружественных стран.