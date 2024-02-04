СМИ: Американку арестовали за совращение двух 15-летних хоккеистов

Star Tribune: В США женщину арестовали за совращение двух 15-летних хоккеистов

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Star Tribune, обвинения были предъявлены 38-летней Эллисон Шардин из города Блейн. Женщина была взята под арест в четверг, 1 февраля, а сам инцидент произошел 14 января, передает РИА «Новости».

По данным следствия, Шардин отдыхала в одном из отелей вместе с мужем и детьми. Там же остановилась юношеская хоккейная команда из Колорадо, прибывшая на соревнования. Женщина, находясь в гидромассажной ванне отеля вместе с юными игроками, рассказала им о проблемах в браке. После она отправила одному из них сообщения в социальной сети, заявив, что поссорилась с мужем и попросив разрешения прийти к ним в комнату.

В номере она легла в постель к двум мальчикам, а затем начала совершать с ними действия сексуального характера. В этот момент в комнате находился еще один подросток. На допросе женщина призналась, что имела сексуальный контакт с двумя мальчиками.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в приставаниях к маленьким девочкам в парке Москвы, он пытался совратить 11-12-летних детей.