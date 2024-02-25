Пожар на рынке в Волгограде локализовали почти на 1 тыс. кв. метров

СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.10 комментариев
СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.10 комментариев
Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.9 комментариев
Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.46 комментариев
Лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов
В заявлении говорится, что G7 поручила правительствам выработать меры по принуждению России компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Отмечается, что страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб «нанесенный Россией», передает ТАСС.
В тексте документа также зафиксировано обращения к министрам продолжить работу и предоставить обновленную информацию перед саммитом обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины.
Также в G7 пообещали продолжить санкционное давление на Россию и компании из других стран, которые будут помогать Москве их обходить.
Дополнительные санкции будут введены против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России покупать оружие или материалы для его производства.
Кроме того, лидеры G7 продолжат поддержку так называемой формулы мира Киева, и обязуются поддерживать Украину столько, сколько потребуется для установления всеобъемлющего справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН.
Страны G7 намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, и хотят ограничить доходы России от продажи энергоресурсов.
Ранее Bloomberg сообщил, что десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России якобы соответствует международному праву.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад хоть и ведет гибридную войну с Россией, но официально в конфликт не вступал, поэтому конфисковать замороженные российские активы не имеет права.
Захарова назвала Бербок «откровенно недалекой» за слова о России
В своем Telegram-канале Захарова привела слова Бербок. Глава МИД ФРГ заявила, что «никто не верил, когда начали вводить санкции, что это остановит вторжение. Просто санкции – это важно».
«Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 приведет к изменению курса, просто это важно», – написала официальный представитель МИД, назвав представителя Германии «удивительно необразованной и откровенно недалекой».
Захарова отметила, что таких, как Бербок, в правительствах ЕС сотни и сотни. Она напомнила, как глава МИД Германии, выступая в Рио на министерском заседании «двадцатки», кричала в микрофон «Сергей Лавров, я к Вам обращаюсь», хотя министр в это время проводил двусторонние встречи, а на его месте сидел заместитель, который тщетно пытался объяснить Анналене, что он – не Лавров, но ее было не переубедить.
inews: Британия хочет получить секретные данные у чиновников России за гражданство
Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур открыто обратился к россиянам с просьбой начать работать на спецслужбы Великобритании. Подобные предложения адресованы российским чиновникам, от которых Лондон хочет в обмен получить секретную информацию, передает 1prime со ссылкой на inews.
По информации газеты, предложение Британией гражданства практикуется еще со времен холодной войны, но теперь это перестало быть конфиденциальным.
Источник в разведке сообщил газете, что нынешние отношения с Британией могут означать, что любая публичная прямота не может нанести серьезный урон нашим дипломатическим отношениям с Москвой.
При этом гражданство Британии обещают только лицам, которым доверяют, и предоставляется оно, когда в человеке уже не нуждаются или он больше не может собирать нужную информацию. Кроме того, разведка Британии предпочитает производить единовременные выплаты.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на распространенные британской контрразведкой данные о количестве якобы российских шпионов за рубежом предложила Великобритании поделиться с общественностью данными о сотрудниках своих спецслужб в России.
Виктория Нуланд заявил, что Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть в Госдепе США
«Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал Путин», – сказала Нуланд в эфире телеканала CNN, передает ТАСС.
Она добавила, что США «продолжат затягивать удавку» ограничительных мер в отношении российского руководства с тем, чтобы вынудить Москву «серьезно сесть за стол» переговоров.
Ранее Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине. По ее словам, время для мирных переговоров еще не наступило, поскольку Киеву следует вести их, когда он будет «в более сильной позиции».
При этом она подчеркнула, что США против приостановки боевых действий.
Мизулина решила обратиться в МВД из-за ЛГБТ-вечеринки в честь 23 февраля в Красноярске
В своем Telegram-канале Мизулина пояснила, что в Красноярске ЛГБТ-бар (признано экстремистским и запрещено в России) не закрылся, и провокационную вечеринку в честь Дня защитника Отечества. По ее словам, было решено обратиться в МВД.
Ранее правоохранительные органы обратили внимание на видеозапись в соцсетях, где блогерша из Краснодара делает предложение руки и сердца своей подруге.
«Страна.ua»: Украинские войска оставили Ласточкино к западу от Авдеевки
Как пишет издание, украинские военные оставили Ласточкино из-за угрозы флангам ВСУ и маршрутам снабжения, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевкой.
«СтарХит»: Новый альбом Пугачевой выйдет 1 марта на стриминговых платформах
В альбоме «P.S.» будут представлены одиннадцать новых композиций, среди которых «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Вольная» и так далее. Будут также старые песни в новых аранжировках: «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», пишет «СтарХит».
По словам звукорежиссера Анатолия Лопатина, новые композиции на студии не записывались.
Звукорежиссер и друг Пугачевой Игорь Лалетин сообщил, что песен, которые певица записала в его студии в Твери, в новом альбоме не будет.
Напомним, Пугачева, посетившая Россию в ноябре прошлого года, записала три новых песни на студии звукозаписи «Салам» в Твери, которые не предназначены для альбомов, а для «своих».
Степанова назвала олимпийского чемпиона скучной личностью, Большунов заявил, что ему неохота тратить время на человека, который ему не интересен. В ответ лыжница предположила, что чемпион не понимает значения слов «ирония» и «сарказм», пишет «Советский спорт».
Перепалку спортсменов прокомментировал комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, «Степанова отжигает. Ника – большая молодец, делает шоу, пытается обратить внимание». Большунова Губерниев назвал великим, более скромным, и с другой философией.
«Саша, жги! Сейчас самое время заявлять о себе постоянно. Это касается и Степановой, и Большунова. Шоу должно продолжаться», – приводит Sport24.ru слова Губерниева.
Александр Большунов трехкратный чемпион Олимпийских игр. Выиграл все личные гонки в лыжных соревнованиях в этом сезоне.
Вероника Степанова становилась олимпийской чемпионкой в 2020 году, в этом сезоне она выиграла три золота на Всероссийской Спартакиаде.
Фермер из Франции раскритиковал Макрона за поддержку Украины
Как пожаловался аграрий, огромные суммы тратятся на Украину, а французским фермерам «дали крохи», передает РИА «Новости».
Макрон возразил, что Франция достаточно инвестирует в сельское хозяйство страны, на что фермер ответил, что доходы фермеров ежегодно падают на 10%.
Ранее восемь полицейских получили ранения в Париже в ходе обеспечения безопасности на выставке сельского хозяйства, когда несколько сотен разъяренных фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находился президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент Белоруссии Лукашенко: ОДКБ не рухнет без Армении
Он отметил на избирательном участке, что Белоруссия абсолютно спокойно реагирует на данное решение Армении. По его словам, он обсуждал с президентами в Казани эту проблему косвенно, и все обсуждения проходили «абсолютно спокойно, никто с ума не сходил», передает РИА «Новости».
Президент Белоруссии отметил, что если Ереван хочет быть в ОДКБ, то из блока никого не выгоняют, но если не хочет, то без Армении ОДКБ не рухнет. Он также подчеркнул, что Белоруссия не получала официальных заявлений о том, что Армения решила выйти из ОДКБ.
Также белорусский лидер рекомендовал Еревану «не терять то, что держишь в руках». По его мнению, покинуть блок можно легко, а вот вернуться – уже сложнее. Лукашенко предположил, что Пашинян поторопился и сделал эмоциональное заявление.
Он добавил, что Пашинян не может принять решение о выходе Армении из ОДКБ, поскольку в стране это решает парламент.
Ранее в МИД заявили, что Россия ожидает исчерпывающих разъяснений от Еревана по двусторонним каналам по поводу заявлений Пашиняна о «заморозке участия» Еревана в ОДКБ.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» ее участия в ОДКБ. При этом, как уточнили в ОДКБ, секретариат организации не получал заявлений Еревана о приостановке членства.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Пашинян «заморозкой» участия в ОДКБ решил понравиться Западу.
В офисе президента Украины надеются получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне
По его словам, Украина стремится получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне летом 2024 года, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, призвав Конгресс принять закон о финансировании НАТО вместо Украины.
Как указал Кулеба в интервью ABC, Украина действительно потеряла территории, однако они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта, передает РИА «Новости».
В четверг ВС России на Донецком направлении освободили населенный пункт Победа.
Напомним, в середине февраля российские войска освободили Авдеевку, а позднее – населенный пункт Крынки. ВСУ видят риски того, что могут оказаться в клещах в Угледаре.
Немецкий полковник Рихтер: Победа Украины на поле боя невозможна
Рихтер призвал вспомнить слова Валерия Залужного о том, что стоит попрощаться с риторикой о победе, которой придерживается Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».
Полковник считает, что о победе украинской армии не может быть и речи, поскольку у ВСУ нет ни личного состава, ни вооружения для этого, в то время как силы ВС России растут, и они добиваются успехов.
Ранее австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин заявил, что провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ.
«Страна.ua»: Жители Харькова начали срочно продавать жилье со скидкой до 50%
Как отмечает издание, уехавшая в Британию риелтор, чье агентство продолжает работать в Харькове, рассказала, что столь глубокого кризиса на рынке недвижимости Харькова еще никогда не было, при этом цены упали на 50%, передает РИА «Новости». Она добавила, что люди настолько дешево продают с пониманием того, что они не вернутся в Харьков.
По ее словам, квартиры в городе покупают жители пригорода и Харьковской области, при этом редко харьковчане покупают у харьковчан.
Как пишет «Страна.ua», местные риелторы заявляют, что предложение на продажу квартир с каждым днем увеличивается, поэтому цены на квартиры в Харькове будут снижаться и дальше.
Ранее российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове.
Politico: Союзники США считают вторичные санкции из-за России превышением полномочий
Как отмечается в статье, Вашингтон все чаще прибегает к вторичным санкциям, чтобы не допустить обхода первичных санкций, передает ТАСС. Как пишет Politico, вторичные санкции позволяют США вводить рестрикции против иностранных компаний за ведение бизнеса с санкционными российскими организациями.
Как отмечает издание, Россия с начала СВО столкнулась с огромным количеством санкций, и тем не менее спустя два года ее экономика восстановилась, что может быть связано с тем, что вводящие против Москвы рестрикции страны не всегда имеют одинаковые цели.
При этом одному правительству трудно заставить другое прекратить закупки российской продукции, если оно нуждается в сотрудничестве с этой страной на других направлениях.
Издание добавило, что влияние введенных Западом предельных цен на российскую нефть на отметке 60 долларов за баррель было ослаблено и за последние полгода цена на нее выросла примерно до 70-80 долларов за баррель.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что запреты Запада направлены не на российские власти и бизнес, а против всех россиян, это нужно запомнить и мстить им везде, где только можно.