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Торговый павильон загорелся на строительном рынке в Волгограде
Торговый павильон площадью 450 кв. метров горит на строительном рынке в Волгограде, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.
Как сообщили в ведомстве, на строительном рынке в Советском районе Волгограда в здании размером 15х30 метров горят вещи на площади 30 кв. метров, передает РИА «Новости».
Там добавили, что пожару присвоен второй ранг сложности, погибших и пострадавших нет.
Ранее в феврале рынок загорелся в Кабардино-Балкарии на площади в 2 тыс. кв. метров.