МОК не разрешил IBA организовать боксерский турнир на Олимпиаде

IBA не будет участвовать в организации боксерского турнира на Олимпиаде-2028

Tекст: Денис Тельманов

Международная ассоциация бокса (IBA) не сможет участвовать в организации турнира по боксу на Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, передает ТАСС.

«Нам нужно понять, есть ли соответствующая федерация. Я думаю, что единственной такой федерацией может быть World Boxing. Это не может быть IBA. Эта история окончена», – заявил Бах.

Ранее, в июне 2023 года, сессия МОК большинством голосов исключила IBA из числа организаторов олимпийских боксерских турниров. Федерация была лишена права проводить олимпийский отбор и соревнования еще в 2019 году из-за финансовых и управленческих проблем. Ответственность за проведение боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже МОК взял на себя.

С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Организация отказалась следовать рекомендациям МОК относительно лишения спортсменов из России и Белоруссии национальной идентификации, связанной с событиями на Украине. В турнирах IBA боксеры из этих стран выступают без ограничений. В свою очередь, организация World Boxing, созданная вышедшими из состава IBA национальными федерациями, намерена добиться признания МОК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент IBA Умар Кремлев сообщил, что члены организации подвергались нападкам и призывам выйти из ее состава, но эти попытки оказались безуспешными. Вопрос о сохранении бокса в программе Олимпиады и боксерского турнира на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе планируется решить в следующем году, заявил президент МОК Томас Бах. Международная ассоциация бокса (IBA) развернула клеветническую кампанию против Франции и МОК, что, по словам Баха, свидетельствует о недостоверности ее заявлений.