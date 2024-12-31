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Названы самые выгодные инвестиции в 2024 году
Какао-бобы и германий принесли наибольшую выгоду инвесторам в 2024 году
В 2024 году какао-бобы и германий оказались самыми выгодными товарами для инвестиций, с ростом цен на 181% и почти 87% соответственно, тогда как сталь и соя стали наиболее убыточными, потеряв в цене 35% и 24,2%.
Какао-бобы и германий стали лидерами среди наиболее выгодных товаров для инвестиций в 2024 году, сообщает РИА «Новости». Согласно данным ICE Futures и Шанхайской биржи металлов, проанализированным агентством, цены на какао-бобы выросли на 181% с начала года. В сегменте металлов самым подорожавшим стал германий, стоимость которого увеличилась почти на 87%.
Среди других сельскохозяйственных культур заметный рост показали арабика и робуста – их цены повысились на 69% и 62% соответственно. В то же время среди драгоценных металлов золото и серебро также показали значительный рост, поднявшись на 25,5% и 21% соответственно.
Энергетический сектор в 2024 году характеризовался значительным ростом цен на газ, особенно в США, где они увеличились на 62%. В Британии и Евросоюзе прирост составил 51%. Однако остальные энергетические ресурсы подешевели, например, уголь потерял в цене почти 15%.
Наименее выгодными товарами для инвестиций оказались сталь и соя. На американском рынке сталь подешевела на 35%, тогда как в Китае – на 16%. Стоимость сои сократилась на 24,2%, а железной руды на американском рынке – на 24%. Среди драгоценных металлов палладий потерял в цене 19,3%.
Напомним, в ноябре биржевые торги завершились новым рекордом для кофе арабика с 1977 года, когда цена достигла 7367 долларов за тонну из-за неблагоприятных климатических условий в Бразилии.
Стоимость кофе в мире растет, поскольку темпы его потребления превышают производство, сообщил директор цепочки поставок продуктовой компании Сергей Юшин.
Между тем доля американского доллара в мировых валютных резервах снизилась до 57,4%, что стало минимальным показателем с 1995 года.