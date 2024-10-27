  • Новость часаЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах
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    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    4 комментария
    27 октября 2024, 18:09 • Новости дня

    Орбан поздравил Кобахидзе с победой «Грузинской мечты» на выборах и собрался в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Виктор Орбан, глава правительства Венгрии, председательствующей в Евросовете, посетит Грузию с официальным визитом 28-29 октября, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

    Виктор Орбан проведет переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. С ним также прибудут члены правительства Венгрии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Венгрии первым поздравил своего грузинского коллегу с победой «Грузинской мечты» на выборах в парламент 26 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    26 октября 2024, 21:41 • Новости дня
    «Грузинская мечта» заявила о победе на выборах

    Генсек «Грузинской мечты» Каладзе заявил о победе правящей партии Грузии

    Tекст: Вера Басилая

    Генсекретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе объявил о победе своей партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных.

    Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил о победе партии на парламентских выборах. В своем выступлении он азаявил о важности этой победы для национальных интересов страны. передает РИА «Новости».

    Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили сообщил, что парламентские выборы состоялись в мирной и спокойной обстановке, передает ТАСС.

    В выборах приняли участие 18 партий. По предварительным данным, на 97,48% участков правящая партия получила 52,98% голосов, что позволяет ей единолично сформировать правительство.

    Каладзе также отметил, что оппозиционные партии в Грузии, по его словам, «не пользуются поддержкой народа» и не имеют возможностей устроить в стране переворот. «Если кто-то посмеет сделать противозаконные шаги, со стороны государства последует очень жесткая реакция», – добавил он.

    В парламент также проходят «Коалиция за перемены» с 11,2% голосов, «Единство – Национальное движение» с 9,83%, «Сильная Грузия» с 9,02% и партия «Гахария за Грузию» с 8,22%.

    Остальные партии не преодолели пятипроцентный избирательный барьер.

    Ранее ЦИК Грузии сообщил, что партия «Грузинская мечта» после подсчета данных с 97% участков получила 52,99% голосов на выборах.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом».

    Коментарии (9)
    27 октября 2024, 14:21 • Новости дня
    Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов в парламент
    Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов в парламент
    @ Martin Pedaja/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Лидеры трех из четырех оппозиционных партий, которые преодолели барьер в пять процентов и попали в парламент Грузии по итогам выборов 26 октября, но отказались признать их легитимность, прибыли на консультации к президенту Саломе Зурабишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В консультациях по планам организации протестов не участвует лидер получившей более восьми процентов партии «За Грузию», бывший премьер-министр Георгий Гахария.

    Также к президенту Зурабишвили прибыли главы ведущих неправительственных организаций Грузии, которые резко критикуют власти.

    Ранее в «Грузинской мечте» заявили о том, что нет никакого пространства для манипуляций итогами голосования, а ресурса на революцию у радикалов нет.

    Зурабишвили обещает выступить с заявлением в 21.00 (20.00 мск).

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (16)
    27 октября 2024, 11:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    Коментарии (2)
    27 октября 2024, 07:58 • Новости дня
    «Грузинская мечта» набрала 54% голосов на парламентских выборах в Грузии
    «Грузинская мечта» набрала 54% голосов на парламентских выборах в Грузии
    @ Aleksey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получает 54,2% голосов на парламентских выборах, сообщил ЦИК Грузии.

    Барьер в 5% голосов также преодолели основные оппозиционные партии, которые вместе получили около 37% голосов: «Единство – Национальное движение» – около 10%, «Коалиция за перемены» – около 11%, «Сильная Грузия» – около 8,7%, «За Грузию» – около 7,7% – передает РИА «Новости».

    Напомним, ЦИК Грузии публикует результаты ручного пересчета голосов – посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы. В 2024 году парламентские выборы впервые прошли по системе электронного голосования.

    «Грузинская мечта» заявила о победе на выборах. Оппозиция отказалась признавать результаты парламентских выборов и объявила о массовых протестах с воскресенья.

    Коментарии (10)
    26 октября 2024, 22:19 • Новости дня
    Правящая партия Грузии заявила о неспособности оппозиции устроить революцию

    Генсек «Грузинской мечты» Каладзе заявил об отсутствии у грузинской оппозиции поддержки для революции

    Tекст: Антон Антонов

    Грузинская оппозиция не имеет поддержки народа для организации переворота или революции, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    «У оппозиции нет возможностей устроить в стране переворот или революцию», – приводит слова Каладзе ТАСС.

    Каладзе отметил, что успешный переворот возможен только при наличии широкой общественной поддержки. По его словам, сегодняшняя оппозиция, которую он назвал «радикальной группировкой», уже побеждена.

    Мэр Тбилиси также предупредил, что если кто-то из оппозиции осмелится на противозаконные действия, государство отреагирует очень жестко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каладзе объявил о победе своей партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных. По предварительным данным, на 97,48% участков правящая партия получила 52,98% голосов, что позволяет ей единолично сформировать правительство.

    Также сообщалось, что грузинская радикальная оппозиция готова признать объявленные ЦИК итоги выборов в парламент 26 октября только в случае собственной победы. Ожидается, что оппозиция в случае поражения попробует организовать майдан при поддержке Запада.

    Коментарии (5)
    27 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о народном выборе мира и европейского будущего

    Премьер Грузии Кобахидзе заявил о народном выборе мира и европейского будущего

    Премьер Грузии заявил о народном выборе мира и европейского будущего
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье, подводя итоги выборов в парламент 26 октября, заявил о «впечатляющей победе» «Грузинской мечты», которая набрала 54% голосов и сохранила власть на четыре года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «грузинский народ выбрал мир и ясное европейское будущее».

    Кобахидзе сказал, что «попытки оппозиции выступить против конституционного строя обречены».

    «У оппозиции нет ресурса, парламент начнет работу и утвердит правительство», – сказал он.

    Оппозиция заявила, что не примет итогов выборов и выйдет на улицу.

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах.

    Коментарии (15)
    27 октября 2024, 11:30 • Новости дня
    Западные СМИ сочли победу «Грузинской мечты» на выборах неубедительной
    Западные СМИ сочли победу «Грузинской мечты» на выборах неубедительной
    @ Maria Giulia Molinaro Vitale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    На парламентских выборах в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набрала 54,2% голосов, но не смогла получить конституционное большинство, что дало повод европейской пропаганде назвать победу партии власти в Грузии «неубедительной».

    Центральная избирательная комиссия Грузии огласила предварительные результаты парламентских выборов. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов. Несмотря на это, она не смогла завоевать конституционное большинство, к которому стремилась, сообщает немецкая Deutsche Welle, называя победу «Грузинской мечты» неубедительной.

    Лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили объявил победу после экзит-полов, которые обещали партии 56,1% голосов. Однако объявленные ЦИК результаты оказались ниже ожиданий. Это вызвало недовольство, поскольку в прошлые годы партия занимала больше мест в парламенте.

    Оппозиция, в свою очередь, не признала результаты и объявила о планах на протесты. Лидер «Единого национального движения» Тинатин Бокучава заявила, что «Грузинская мечта» провела конституционный переворот, а ЦИК выполнил приказ партии власти. Оппозиционные силы решили не участвовать в новом парламенте.

    Явка на выборах составила 58,94%, что стало самым высоким показателем с 2012 года. Выборы сопровождались протестами и обвинениями в фальсификациях. В некоторых районах были зафиксированы попытки вброса бюллетеней. ЦИК Грузии аннулировал результаты на одном из участков.

    По данным ЦИК, правящая партия получила поддержку в регионах, в то время как в столице жители голосовали за оппозицию. В параллельных экзит-полах американских социологических служб оппозиция получила большинство голосов. Тем не менее, окончательные результаты показали преимущество «Грузинской мечты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «впечатляющей победе» партии «Грузинская мечта», которая на парламентских выборах 26 октября набрала 54% голосов и сохранила власть на четыре года. ЦИК Грузии сообщил, что после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов. Оппозиционная «Коалиция за перемены», отказавшаяся признавать результаты парламентских выборов в Грузии, собирается начать акции протеста с 27 октября, заявила один из лидеров партии Элене Хоштария.

    Коментарии (24)
    26 октября 2024, 23:44 • Новости дня
    Партия Саакашвили отказалась признавать результаты выборов в Грузии
    Партия Саакашвили отказалась признавать результаты выборов в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущая оппозиционная партия Грузии «Единство – Национальное движение», основанное на базе созданного экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единого национального движения», не признает результаты парламентских выборов, заявила глава партии Тинатин Бокучава.

    «Мы результаты украденных, похищенных выборов не принимаем. Мы не собираемся признавать результаты этих украденных выборов», – приводит ее слова ТАСС.

    Еще один из лидеров партии Георгий Вашадзе заявил, что оппозиция якобы победила на парламентских выборах. По его версии, «абсолютно все данные указывают на это» – и exit poll, и «данные с участков», передает РИА «Новости».

    «Очень важно в эти минуты защитить свои голоса. Никто не будет спать, чтобы затем праздновать эту победу», – заявил Вашадзе, не пояснив, о каких данных с участков говорил.

    Оппозиционная «Коалиция за перемены» назвала результаты выборов в Грузии конституционным переворотом. Лидер партии Ника Гварамия также заявил, что «выборы украдены». По его словам, «произошла узурпация власти».

    Напомним, после подсчета данных с более чем 97% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набирала 52,99% голосов, партия заявила о победе на выборах.

    Коментарии (8)
    27 октября 2024, 00:27 • Новости дня
    Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов

    Оппозиционная «Коалиция за перемены» объявила о протестах в Грузии с воскресенья

    Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов
    @ iKNOW Politics/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Оппозиционная «Коалиция за перемены», отказавшаяся признавать результаты парламентских выборов в Грузии, собирается начать акции протеста с 27 октября, сообщила один из лидеров партии Элене Хоштария.

    Хоштария утверждает, что выборы «украдены», партия «с этим не смирится». «Мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным», – сказала она. По ее словам, «протест будет на улицах» с воскресенья, передает ТАСС.

    Тем временем ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса – посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы. После пересчета данных с 34,3% избирательных участков «Грузинская мечта» набирает более 61% голосов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсекретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе объявил о победе своей партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных. Ведущая оппозиционная партия Грузии «Единство – Национальное движение», основанное на базе созданного экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единого национального движения», не признает результаты парламентских выборов.


    Коментарии (18)
    27 октября 2024, 15:34 • Новости дня
    Грузия заявила о международном признании выборов в парламент
    Грузия заявила о международном признании выборов в парламент

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии по итогам заявлений международных наблюдателей заявили о легитимации выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции заявил, что международные наблюдатели 27 октября, подводя итоги выборов, применили термин «вчера избранные власти».

    «Это означает признание выборов легитимными без вопросов», – сказал он.

    Ранее в воскресенье представители наблюдательной миссии ОБСЕ, высказав обеспокоенность политической поляризацией в Грузии и отметив недостатки на выборах, сказали, что «надеются, что избранные власти справятся с этими вызовами и приблизят страну к Евросоюзу». В частности, об этом сказал глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Паскаль Аллизард из Франции.

    Коментарии (4)
    26 октября 2024, 21:17 • Новости дня
    ЦИК: Партия «Грузинская мечта» получила 52,99% голосов на выборах

    ЦИК: Партия «Грузинская мечта» после подсчета данных с 97% участков получила 52,99% голосов на выборах

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» получила 52,99% голосов в парламентских выборах после подсчета данных с более 97% избирательных участков.

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» уверенно побеждает на парламентских выборах, набрав 52,99% голосов избирателей, сообщает ТАСС. Эти данные были озвучены председателем Центральной избирательной комиссии Георгием Каландаришвили после подсчета результатов с более чем 97% избирательных участков.

    На втором месте оказалась оппозиционная партия «Коалиция за перемены» с 11,2% голосов. За ней следуют «Единство – Национальное движение», набравшее 9,83%, «Сильная Грузия» с 9,02% и «Гахария за Грузию», которая получила 8,22% голосов. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный избирательный барьер и, следовательно, не будут представлены в парламенте.

    Эти результаты подтверждают доминирующее положение «Грузинской мечты» на политической арене Грузии.

    Ранее сообщалось, что правящая партия Грузии получила 53% голосов на парламентских выборах по итогам подсчета данных с 70% избирательных участков, при этом явка составила 58,94% после закрытия избирательных участков, сообщил Центральный избирательный комитет Грузии.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом»

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, открыто поддерживающая оппозицию на выборах, пожаловалась , что не может дозвониться до руководящего состава МВД страны для обсуждения ряда инцидентов на участках.

    Коментарии (0)
    26 октября 2024, 19:25 • Новости дня
    Экзитполлы дали противоречивые результаты по выборам в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Экзитполы проправительственного телеканала «Имеди» и компании Edison Research (по заказу оппозиционного телеканала «Формула») дали значительно отличающие результаты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузинская мечта» получила 56,1% голосов на выборах в парламент Грузии и сохранила власть, свидетельствуют данные опроса телекомпании «Имеди».

    Однако опрос, который провела оппозиционная телекомпания «Формула», отдает «Грузинской мечте» 40,9% и говорит о победе оппозиции.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков на выборах парламента заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом».

    Оппозиция при этом говорит о массовых инцидентах и о своей победе.

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    27 октября 2024, 11:43 • Новости дня
    Грузинский эксперт усомнился в ресурсе оппозиции устроить революцию
    Грузинский эксперт усомнился в ресурсе оппозиции устроить революцию
    @ Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе усомнился в ресурсе оппозиции, несогласной с итогами выборов в парламент Грузии 26 октября, устроить революцию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нет у них такого ресурса на революцию, хотя по традиции будут митинговать и говорить о фальсификациях, отвергать итоги выборов, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Однако символично, что после объявления Центризбиркомом результатов эти радикалы не бросились штурмовать здание ЦИК, как делали обычно».

    При этом, по его словам, «властям и обществу необходимо что-то делать с тем, когда темные силы прошлого получают так много голосов».

    «Осадок от этого остался. В первую очередь надо больше, систематически работать с молодежью, которая не знает всех ужасов саакашвилевского режима», – сказал Мамрадзе.

    Также, по его словам, «Грузинская мечта» могла взять и больше, но в итоге ненамного, но проиграла Тбилиси.

    Мамрадзе считает, что на результатах в Тбилиси «сказались западный натиск, оголтелая пропаганда», что якобы законы «О прозрачности иностранного влияния» и «О защите семейных ценностей» направлены против евроинтеграции Грузии, и это надо спасать».

    «Надо перезагружать отношения с Западом, но это должно быть двусторонним движением, – сказал Мамрадзе. – Вот уже и председатель Евросовета Шарль Мишель признал неоправданной политику ЕС по отношению к партнерам, во время которой Брюссель только и делает, что «раздает «красные» и «желтые» карточки» и «читает нравоучения, в отличие от Китая».

    «Эту волну должна «Грузинская мечта» использовать. По прогнозам Всемирного банка и МВФ, наша страна через четыре года может войти в число богатых стран мира, и именно так мы будем более привлекательны для Евросоюза. Западу после этих выборов придется больше считаться с реальностью в Грузии, а то до этого я наблюдал только лицемерную, оркестрированную кампанию угроз и устрашения. Думаю, эта кампания постепенно завершится», – сказал эксперт.

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «впечатляющей победе» партии и сохранении власти на четыре года. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

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    26 октября 2024, 20:57 • Новости дня
    ЦИК: Правящая партия Грузии набрала 53% голосов

    ЦИК Грузии сообщил о победе правящей партии с 53% голосов на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия Грузии получила 53% голосов на парламентских выборах по итогам подсчета данных с 70% избирательных участков, явка составила 58,94% после закрытия избирательных участков, сообщил ЦИК Грузии.

    Центральная избирательная комиссия Грузии объявила, что правящая партия получила 53% голосов на парламентских выборах. Согласно подсчетам голосов с 70% избирательных участков, правящая партия опередила своих оппонентов по количеству поддержавших ее избирателей, передает ТАСС.

    По данным ЦИК Грузии, четыре оппозиционные партии преодолели порог в 5% и прошли в парламент. Однако суммарно оппозиционные партии набрали меньше голосов, чем правящая партия.

    Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани заявила, что выборы прошли в спокойной и безопасной обстановке. По ее словам, явка составила 58,94%.

    Всего проголосовало более 2,06 млн человек, однако данные по явке не окончательные из-за отсутствия информации с пяти участков в высокогорных регионах.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков на выборах парламента заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом».

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая оппозицию на выборах в парламент 26 октября, пожаловалась, что не может дозвониться до руководящего состава МВД страны и высказаться по ряду инцидентов на участках.

    Коментарии (0)
    27 октября 2024, 18:13 • Новости дня
    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах

    «Грузинская мечта» получила 53,92% голосов по итогам выборов в парламент Грузии

    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах
    @ Irakli Gedenidze/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов, подтвердив победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%, в парламент также прошли четыре оппозиционные партии.

    Кроме «Грузинской мечты», в парламент Грузии прошли четыре оппозиционные партии. В совокупности они набрали 37,78% голосов, сообщает РИА «Новости».

    На одном из избирательных участков в Марнеули результаты голосования были аннулированы. Это произошло после инцидента с массовым вбросом бюллетеней, который вызвал общественный резонанс и привел к принятию решения о признании результатов на этом участке недействительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (0)
    27 октября 2024, 11:11 • Новости дня
    Сийярто заявил о воле народа Грузии вопреки вмешательству извне
    Сийярто заявил о воле народа Грузии вопреки вмешательству извне
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На прошедших парламентских выборах в Грузии победила правящая патриотическая партия, поддерживающая семейные ценности, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Он подчеркнул, что несмотря на внешнее вмешательство, народ Грузии четко выразил свою волю, поддержав правящую партию, передает «Коммерсант».

    «Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем!», – написал министр в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Сийярто также заверил, что Венгрия продолжит оказывать поддержку Грузии в вопросах евроинтеграции, как во время своего председательства в Европейском союзе, так и после.

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «впечатляющей победе» партии, отметив выбор народа в пользу мира и европейского будущего. Он также заверил, что у оппозиции нет ресурсов для срыва заседаний или организации эффективных протестов.

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