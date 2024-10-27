Орбан поздравил Кобахидзе с победой «Грузинской мечты» на выборах и собрался в Тбилиси

«Грузинская мечта» заявила о победе на выборах

Генсек «Грузинской мечты» Каладзе заявил о победе правящей партии Грузии

Tекст: Вера Басилая

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил о победе партии на парламентских выборах. В своем выступлении он азаявил о важности этой победы для национальных интересов страны. передает РИА «Новости».

Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили сообщил, что парламентские выборы состоялись в мирной и спокойной обстановке, передает ТАСС.

В выборах приняли участие 18 партий. По предварительным данным, на 97,48% участков правящая партия получила 52,98% голосов, что позволяет ей единолично сформировать правительство.

Каладзе также отметил, что оппозиционные партии в Грузии, по его словам, «не пользуются поддержкой народа» и не имеют возможностей устроить в стране переворот. «Если кто-то посмеет сделать противозаконные шаги, со стороны государства последует очень жесткая реакция», – добавил он.

В парламент также проходят «Коалиция за перемены» с 11,2% голосов, «Единство – Национальное движение» с 9,83%, «Сильная Грузия» с 9,02% и партия «Гахария за Грузию» с 8,22%.

Остальные партии не преодолели пятипроцентный избирательный барьер.

Ранее ЦИК Грузии сообщил, что партия «Грузинская мечта» после подсчета данных с 97% участков получила 52,99% голосов на выборах.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом».