Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.2 комментария
Орбан поздравил Кобахидзе с победой «Грузинской мечты» на выборах и собрался в Тбилиси
Виктор Орбан, глава правительства Венгрии, председательствующей в Евросовете, посетит Грузию с официальным визитом 28-29 октября, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Виктор Орбан проведет переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. С ним также прибудут члены правительства Венгрии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Премьер-министр Венгрии первым поздравил своего грузинского коллегу с победой «Грузинской мечты» на выборах в парламент 26 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.