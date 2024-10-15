Подведены итоги заявочной кампании конкурса «Моя страна – моя Россия»

На конкурс «Моя страна – моя Россия» заявки подали 55 тыс. человек

Заместитель Министра науки и высшего образования Ольга Петрова отметила, что в 2024 году номинация «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» вошла в тройку лидеров по количеству заявок, набрав более 8 тыс. проектов. Год 2024 был объявлен Годом семьи, что привлекло значительное внимание к этой номинации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



В числе ключевых партнеров конкурса – Российская академия образования, которая активно поддерживает номинацию «Моя педагогическая инициатива». Заместитель президента академии Жанна Садовникова подчеркнула, что интерес к педагогическим проектам остается высоким, и в этом году было подано более 17 тыс. заявок.

Конкурс также поддерживает РЖД, курирующие номинацию «Железнодорожный транспорт». В этом году в данной категории поступило 958 заявок. Алексей Агафонов из АНО «Россия – страна возможностей» заявил о стабильном росте интереса к конкурсу, отметив, что в этом сезоне проекты будут оценивать 2970 экспертов.

Руководитель исполнительной дирекции конкурса Дмитрий Турлаков отметил, что основная задача конкурса – практическая реализация проектов на местах. Заочная экспертиза продлится до конца октября, а награждение победителей впервые пройдет в формате просветительского интенсива в декабре 2024 года.