Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.24 комментария
Путин распорядился выделить средства на поиск за рубежом имущества СССР
Путин подписал указ о выделении средства на поиск за рубежом имущества СССР
Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту своей зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи, такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Субсидия на эти цели будет выделена предприятию по управлению собственностью за рубежом, входящему в Управление делами президента России. Средства выделяются на покрытие затрат, связанных с «осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав… и юридической защитой этого имущества», передает ТАСС.
Ранее Путин поручил кабмину создать программу обучения в области ИИ для топ-менеджеров.