Путин поручил кабмину создать программу обучения в области ИИ для топ-менеджеров

Путин поручил кабмину создать программу обучения в области ИИ для глав разных организаций

Tекст: Ольга Иванова

В поручении говорится, что кабмин вместе с ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» должен будет «обеспечить разработку и утверждение дополнительной профессиональной программы в области искусственного интеллекта для руководителей крупнейших организаций», а также профессиональных и высших образовательных организаций, федеральных и местных органов государственной власти, передает ТАСС.

Кроме того, Путин поручил к 31 марта разработать предложения о сотрудничестве российских разработчиков программного обеспечения в области ИИ со специалистами из дружественных стран. Также он поручил правительству разработать и реализовать комплекс мер, направленный на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров в России.

Ранее Путин поручил проанализировать применение искусственного интеллекта при расследовании преступлений и подготовить предложения по улучшению этой работы.