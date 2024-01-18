Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.19 комментариев
Путин поручил кабмину создать программу обучения в области ИИ для топ-менеджеров
Путин поручил кабмину создать программу обучения в области ИИ для глав разных организаций
Правительство должно будет обеспечить разработку и утвердить дополнительную профессиональную программу в области искусственного интеллекта (ИИ) для руководителей крупнейших организаций, поручил президент России Владимир Путин.
В поручении говорится, что кабмин вместе с ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» должен будет «обеспечить разработку и утверждение дополнительной профессиональной программы в области искусственного интеллекта для руководителей крупнейших организаций», а также профессиональных и высших образовательных организаций, федеральных и местных органов государственной власти, передает ТАСС.
Кроме того, Путин поручил к 31 марта разработать предложения о сотрудничестве российских разработчиков программного обеспечения в области ИИ со специалистами из дружественных стран. Также он поручил правительству разработать и реализовать комплекс мер, направленный на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров в России.
Ранее Путин поручил проанализировать применение искусственного интеллекта при расследовании преступлений и подготовить предложения по улучшению этой работы.