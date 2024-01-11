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В Словакии опровергли планы хоккейной сборной сыграть против команды из России
Сборная Словакии не планирует проводить матчи против сборной России перед чемпионатом мира по хоккею 2024 года, заявили в федерации хоккея страны.
Комментируя ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что словацкая сборная хочет сыграть товарищеский матч с Россией в рамках подготовки к ЧМ-2024 по хоккею, в федерации заявили, что это «вымышленная информация», отметив, что в организации шокированы ее появлением, передает РИА «Новости».
«Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без необходимости еще больше раскалывают поляризованное общество. Мы подготовили и согласовали график подготовки перед чемпионатом мира вместе со списком соперников с сентября 2023 года. У нас восемь подготовительных матчей с привлекательными соперниками», – говорится в заявлении федерации хоккея Словакии.
Ранее сообщалось, что словацкая сборная планирует провести один или несколько товарищеских матчей со сборной России перед чемпионатом мира по хоккею, который состоится в мае.