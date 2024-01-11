В Словакии опровергли планы хоккейной сборной сыграть против команды из России

Tекст: Валерия Городецкая

Комментируя ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что словацкая сборная хочет сыграть товарищеский матч с Россией в рамках подготовки к ЧМ-2024 по хоккею, в федерации заявили, что это «вымышленная информация», отметив, что в организации шокированы ее появлением, передает РИА «Новости».

«Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без необходимости еще больше раскалывают поляризованное общество. Мы подготовили и согласовали график подготовки перед чемпионатом мира вместе со списком соперников с сентября 2023 года. У нас восемь подготовительных матчей с привлекательными соперниками», – говорится в заявлении федерации хоккея Словакии.

Ранее сообщалось, что словацкая сборная планирует провести один или несколько товарищеских матчей со сборной России перед чемпионатом мира по хоккею, который состоится в мае.