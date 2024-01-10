Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Словакия решила сыграть с Россией матч перед ЧМ-2024 по хоккею
«Матч ТВ»: Словакия захотела сыграть товарищеский матч с Россией перед ЧМ-2024 по хоккею
Словацкая сборная планирует провести один или несколько товарищеских матчей со сборной России перед чемпионатом мира по хоккею, который состоится в мае, пишет «Матч ТВ».
По данным «Матч ТВ», инициативу сборной Словакии пока не одобрила президент страны Зузана Чапутова.
В ходе чемпионата мира, который пройдет в мае этого года в Чехии, словацкая сборная сыграет в одной группе со сборными США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана и Польши.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как российские спортсмены преодолевают изоляцию Запада.