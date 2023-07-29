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Москва заявила о кознях Запада против саммита Россия – Африка
МИД: Попытки Запада испортить саммит Россия – Африка провалились, но козни продолжатся
Запад предпринимал попытки испортить второй саммит Россия – Африка в Санкт-Петербурге, они провалились, однако козни продолжаются, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях второго саммита Россия – Африка.
Захарова сказала, что «абсолютно» точно все попытки испортить атмосферу саммита провалились, все, что Запад планировал, провалилось. Однако Запад, по ее словам, будет продолжать делать пакости нашей стране и всему миру. Глобально же их стремления обречены на провал, передает ТАСС слова официального представителя российского внешнеполитического ведомства.
Спикер МИДа подчеркнула, что Запад делает ставку на разрушение. В краткосрочной перспективе их «козни, пакости, гадости» могут срабатывать, поскольку они в этом «поднаторели», но «глобально мир переживет и это», высказала уверенность Мария Захарова.
«Система двуполярная, или биполярная, уже закончилась, а однополярная – не случилась», – добавила она.
Ранее венгерские СМИ писали, что прошедший в Санкт-Петербурге саммит Россия – Африка опроверг заявления Запада о политической изоляции России и показал, как Москва использует дипломатические возможности в новой геополитической ситуации.