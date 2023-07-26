Фонд «Круг добра» будет обеспечивать препаратами детей с гепатитом С

Tекст: Ольга Иванова

Попечительский совет фонда ранее включил в перечень для закупок препараты для лечения гепатита С. Получить дорогостоящие лекарства за счет государства смогут дети с таким заболеванием от 3 до 18 лет включительно, передает РИА «Новости».

«На настоящий момент поступило уже более 1,5 тыс. заявок, и по всем заявкам, одобренным фондом, дети с хроническим гепатитом С начнут получать лекарства в ближайшее время», – сообщили в ведомстве.

Своевременное оказание помощи детям с хроническим гепатитом С позволит предотвратить прогрессирование заболевания, минимизировать его неблагоприятные последствия, а также исключить дальнейшее распространение инфекции, пояснили в пресс-службе.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов также сообщил, что «с этого года родители или законные представители ребенка с хроническим гепатитом С могут подать заявление на обеспечение лекарствами и на портале Госуслуг».