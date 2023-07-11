В Британии назвали «дипломатией» нарушение протокола Байденом при встрече с Карлом III

Британские эксперты назвали «дипломатией» нарушение протокола Байденом на встрече с Карлом III

Нарушение протокола американским президентом Джо Байденом на встрече с британским королем Карлом III является свидетельством того, как работает «настоящая дипломатия», то есть является жестом «старых друзей», выразили мнение эксперты в Великобритании.

Так, специализирующийся на королевской семье Роберт Джобсон сообщил Daily Mail, что «не стоит обращать внимание на чепуху о трогательном «нарушении протокола» Джо Байденом, передает РИА «Новости».

«Когда король Карл встретился с президентом, мы увидели настоящую дипломатию в действии», – отметил он.

Автор добавил, что от почетного гостя можно ожидать, что он будет проявлять теплоту, положив руку на спину короля. Более того, по наблюдениям эксперта, после того как Байден первый протянул руку для рукопожатия, король «не казался напряженным».

Как отмечает эксперт по языку тела Джуди Джеймс газете Mirror, «Карл положил руку на спину Байдена, чтобы мягко направить его, а Байден в свою очередь воспринял это как жест старых друзей и положил свою руку поверх руки короля.

При этом эксперт заметила момент, из-за которого король выглядел растерянным. «Чарльз выглядел растерянным, когда была общая путаница, ритуал самоуспокоения с похлопыванием по карманам наводит на мысль, что он испытывал трудности, но в конце встречи он начал хихикать, поддавшись обаянию Байдена», – заверила она.

Ранее британские СМИ писали, что президент США удивил британцев излишне фамильярной манерой держаться на встрече с Его Величеством Карлом III в Лондоне.

Встреча президента США с Карлом III была первой после состоявшейся в мае коронации британского монарха. Саму церемонию Байден пропустил. В понедельник глава Белого дома также провел в Лондоне переговоры с премьер-министром страны Риши Сунаком. Встреча продлилась всего 42 минуты.

