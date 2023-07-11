Байдена раскритиковали за фамильярности с Карлом III

DT: В Британии удивились слишком фамильярному обращению Байдена с Карлом III

Президент США Джо Байден удивил британцев излишне фамильярной манерой держаться на встрече с Его Величеством Карлом III в Лондоне, пишут британские СМИ.

Как поясняет газета The Daily Telegraph, Байден отступил от строгого протокола общения с монархом, когда во время рукопожатия пять секунд держал короля за локоть левой рукой. Кроме того, он дважды ненадолго положил руку на плечо монарха, передает ТАСС.

Во взгляде короля, как отмечает издание, читалось удивление, когда Байден решил использовать обе руки для подчеркнуто дружеского приветствия. Газета добавляет, что привыкшие к строгому королевскому протоколу британцы «недоуменно поднимали брови». Другие же настаивают, что такие «проявления тактильности» со стороны Байдена являются частью его стиля, добавляет DT.

Эксперт по невербальной коммуникации Джуди Джеймс в комментарии газете The Sun призвала не считать такое обхождение со стороны Байдена оскорбительным. При этом, отмечает она, это явно необычно, поскольку протоколом предписано не прикасаться к монарху, пока он первым не прикоснется к гостю. Также протокол не позволяет идти впереди монарха. Джеймс добавила, что в наши дни соблюдение протокола со стороны президента является знаком вежливости, но не является обязательным.

Газета The Daily Mail в свою очередь обратила внимание на неловкую ситуацию, возникшую, когда король вел американского президента через двор Виндзорского замка. Лидеры шли вдоль шеренги валлийских гвардейцев в алых мундирах и высоких шапках из медвежьего меха. Байден остановился возле одного из них, завязав короткую беседу, что стало для монарха неожиданностью. Карл III жестом призвал Байдена продолжать путь, однако тот снова повернулся к гвардейцу и что-то сказал ему. Королю пришлось улыбнуться и повторить жест.

Встреча президента США с Карлом III была первой после состоявшейся в мае коронации британского монарха. Саму церемонию Байден пропустил. В понедельник глава Белого дома также провел в Лондоне переговоры с премьер-министром страны Риши Сунаком. Встреча продлилась всего 42 минуты.