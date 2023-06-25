WP: США знали о подготовке Пригожиным мятежа, но не сообщили Москве

Американская разведка еще в середине июня узнала о подготовке главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мятежа и сообщила об этом Белому дому, но администрация президента США не стала предавать эту информацию огласке, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников.

По словам источников Washington Post, американская разведка получила «достаточно сигналов» о подготовке мятежа, но точный характер планов Пригожина и конкретные сроки не были известны. В течение последних двух недель соответствующая информация была передана Белому дому, Госдепартаменту, Пентагону и Конгрессу, передает РИА «Новости».



Однако, по данным New York Times, официальные лица США решили не публиковать эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота. Кроме того, они не хотели помогать российским властям.

Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.