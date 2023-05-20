G7 призвала Россию позволить работать зерновой сделке с максимальной эффективностью

Страны G7 призвали Россию позволить работать зерновой сделке столько, сколько это будет необходимо

Лидеры стран G7 отметили важность исполнения зерновой сделки, призвав Россию позволить соглашению работать с максимальной эффективностью, сколько будет необходимо, говорится в совместном заявлении «семерки».

В документе указано, что страны G7 подтверждают исключительную важность продолжения и расширения реализации черноморской зерновой инициативы, передает ТАСС.

В то же время «семерка» утверждает, что Россия преднамеренно подрывает сельскохозяйственный сектор Украины, и призывает Москву позволить зерновой сделке работать с максимальном потенциалом, и столько, сколько будет необходимо.

Ранее в МИД России заявили, что черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки на два месяца, потому что они будут решающими.