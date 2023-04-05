Молодым ученым отвели ведущую роль в достижении Россией технологического суверенитета

Губернаторы и эксперты назвали основные драйверы для достижения мирового лидерства РФ в стратегически важных отраслях

В этом году в России будет установлен рекорд по числу бюджетных мест в вузах. Причем более 400 тысяч придется на инженерные и IT-специальности. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга на заседании круглого стола, где обсуждалось решение кадровых и иных задач для достижения Россией технологического суверенитета.

«Технологический суверенитет – это одна из основ госполитики России и составная часть глобального суверенитета нашей страны. А для его достижения важен диалог бизнеса, власти и научного сообщества», – сказала Дарья Кислицына, директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в ходе круглого стола на тему: «Работа на опережение. Как Россия движется к технологическому суверенитету?»

«Технологический суверенитет России возможен при двух условиях: паритет с дружественными странами-лидерами в критических технологиях и технологическое лидерство в сквозных технологиях», – сказала замминистра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова.

Говоря о концепции технологического развития России до 2030 года, она сказала о заделе, который помогает России лидировать во многих отраслях. Кроме того, по ее словам, сейчас в Госдуму вносится проект федерального закона «О малых технологических компаниях».

«Мы ведем рейтинг субъектов РФ по развитию технологической сферы. Регионы конкурируют между собой, чтобы попасть в топ, ведь на его основе будут выбираться локации для технологических полигонов. Роль субъектов и глав регионов в становлении технологического суверенитета страны возрастает», – считает замминистра.

При этом в России сегодня хорошо развивается кооперация науки, образования, считает Александр Мажуга, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Он призвал работать над престижем профессии ученого и создавать меры поддержки ученых на разных уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.

«Главные герои экономики знаний – ученые.

В этом году количество бюджетных мест в вузы будет рекордным, но специфическим, то есть отвечающим задачам достижения технологического суверенитета. На первом месте – инженерно-технические специальности (245 тыс. мест), на втором – сфера ИТ (около 160 тыс. мест). 73% мест будут распределены в регионы», – сообщил он.

Депутат уверен, что для достижения технологического суверенитета нужно решить три ключевых задачи: привлечь к исследованиям молодых ученых, использовать их достижения в жизни государства и популяризировать науку. «Скоро на площадке «Единой России» будет представлена «Менделеевская карта» – первый рейтинг регионов по поддержке молодых ученых», – анонсировал парламентарий.

В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал достижение технологического суверенитета главным вызовом для промышленности. «Очень важен вопрос кадров, мы понимаем ответственность на региональном уровне за подготовку квалифицированных рабочих», – пояснил Азаров.

«Отдельно отмечу проект научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. НОЦ – это связь науки и производства, ведь туда входят и крупные индустриальные партнеры, и небольшие инновационные компании», – добавил губернатор. Помимо этого, в самарском НОЦ ведутся проекты по беспилотникам – о них сообщали президенту Владимиру Путину. Также ведутся работы над «кейсами» по водороду, умному земледелию, искусственному интеллекту.

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В целом же, отметил он, для достижения технологического суверенитета важна коллаборация усилий всех органов и уровней власти, а также государственных и частных институтов. Кроме того, нужно ввести практику планирования в техносфере на федеральном уровне. Говоря о специфике своего региона, Азаров отметил: нужно прорабатывать вопросы повышения утилизационного сбора для авто, а также использования российских машин в каршеринге и такси.

В свою очередь Дмитрий Земсков, исполнительный директор по инвестиционной деятельности ГК «Промомед», указал на векторы развития фармацевтики. По его словам, для выхода российских лекарств на экспорт необходима господдержка международных клинических исследований.

«Должно быть субсидирование процентной ставки на 10–15 лет после завершения инвестиционного цикла. Это поможет создать инновационные препараты и продвигать их на отечественном и зарубежном рынках. Также это даст развитие нашего экспортного потенциала в Азии, Африке и Южной Америке», – уверен Земсков. Он также напомнил про работу НОЦ на базе Мордовского госуниверситета имени Н. П. Огарева.

Достижение стратегических целей России невозможно без внедрения науки и новых технологий, подтвердил Петр Зеленов, замгендиректора по развитию и международному бизнесу АО «Наука и инновации» Росатома. Он отдельно отметил, что санкции Запада во многом не коснулись Росатома, потому что миру недоступны многие технологии в сфере атомной энергетики. По его словам,

Росатом «делает то, что не делают другие».

«По нашему корневому бизнесу – по строительству атомных станций за рубежом, по ядерному топливу – мы действительно впереди планеты всей», – подчеркнул спикер. Также он упомянул про создание госкомпанией изотопной продукции и 3D-принтеров.

В свою очередь и. о. ректора РХТУ им. Менделеева Илья Воротынцев назвал химию одним из определяющих факторов в достижении технологического суверенитета. «Это мета-наука, которая определяет все наши передовые области», – подчеркнул профессор, добавив, что современные технологии открывают для России окно возможностей, «когда мы должны создать новые заводы и предприятия».

«Подросло молодое поколение ученых, готовых самостоятельно создавать передовые технологии. В регионах есть мощные центры компетенций и производства. В России не хватает двух тысяч различных химматериалов. Их сейчас мы активно создаем», – указал он.

В то же время директор НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Федор Сенатов рассказал о представленной в среду разработке молодых ученых – «тканевом пистолете», мобильном устройстве по залечиванию ран.

«Когда пациента невозможно отвезти в госпиталь, «тканевый пистолет» позволяет оказать оперативную помощь.

Это особенно актуально сейчас для помощи военнослужащим в зоне боевых действий. Россия находится на передовой таких разработок», – сказал кандидат физико-математических наук.

Курс на технологический суверенитет стал лейтмотивом развития и сферы ИТ, заметила Дина Ашрапова, директор по взаимодействию с органами государственной власти Группы T1. При этом в последние годы кратно выросли киберугрозы для российского финансового сектора. «Мы разработали сервис видеоконференцсвязи Dion, защищенный от киберугроз новыми постаквантовыми алгоритмами шифрования», – отметила она.

«Однако, по оценкам экспертов, нашей стране для успешного импортозамещения в области электроники необходимо инвестировать в эту сферу 400–500 млрд рублей. При этом государство должно взять на себя половину этой суммы, поскольку на первых этапах это будет не очень рентабельно», – полагает специалист.

В завершение дискуссии эксперты отметили: в вопросе достижения технологического суверенитета особо важна кооперация всех сил и объединение ресурсов. Такой симбиоз и приведет к необходимому стране результату.

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