Молодым ученым отвели ведущую роль в достижении Россией технологического суверенитета

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5 апреля, среда | Последнее обновление — 20:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет
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Чтобы оценить масштаб задач, которые стоят перед особой экономической зоной Донбасса, следует помнить, что на этой территории проживает свыше трех миллионов человек, для которых нужно либо восстановить, либо создать рабочие места.
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Только наблюдая вблизи за китайской жизнью, можно понять, насколько колоссален масштаб этой страны. Любые проблемы и сложности развития современного общества, присущие, например, России, нужно в китайском случае умножать на десять.
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Люди, которые любого, кто как-то их заденет, могут вышибить с работы, подвергнуть судебным преследованиями или даже посадить на огромный срок, громко жалуются на то, что они являются угнетенным и замученным меньшинством.
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Молодым ученым отвели ведущую роль в достижении Россией технологического суверенитета
Губернаторы и эксперты назвали основные драйверы для достижения мирового лидерства РФ в стратегически важных отраслях
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В этом году в России будет установлен рекорд по числу бюджетных мест в вузах. Причем более 400 тысяч придется на инженерные и IT-специальности. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга на заседании круглого стола, где обсуждалось решение кадровых и иных задач для достижения Россией технологического суверенитета.
«Технологический суверенитет – это одна из основ госполитики России и составная часть глобального суверенитета нашей страны. А для его достижения важен диалог бизнеса, власти и научного сообщества», – сказала Дарья Кислицына, директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в ходе круглого стола на тему: «Работа на опережение. Как Россия движется к технологическому суверенитету?»
«Технологический суверенитет России возможен при двух условиях: паритет с дружественными странами-лидерами в критических технологиях и технологическое лидерство в сквозных технологиях», – сказала замминистра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова.
Говоря о концепции технологического развития России до 2030 года, она сказала о заделе, который помогает России лидировать во многих отраслях. Кроме того, по ее словам, сейчас в Госдуму вносится проект федерального закона «О малых технологических компаниях».
«Мы ведем рейтинг субъектов РФ по развитию технологической сферы. Регионы конкурируют между собой, чтобы попасть в топ, ведь на его основе будут выбираться локации для технологических полигонов. Роль субъектов и глав регионов в становлении технологического суверенитета страны возрастает», – считает замминистра.
При этом в России сегодня хорошо развивается кооперация науки, образования, считает Александр Мажуга, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Он призвал работать над престижем профессии ученого и создавать меры поддержки ученых на разных уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.
«Главные герои экономики знаний – ученые.
В этом году количество бюджетных мест в вузы будет рекордным, но специфическим, то есть отвечающим задачам достижения технологического суверенитета. На первом месте – инженерно-технические специальности (245 тыс. мест), на втором – сфера ИТ (около 160 тыс. мест). 73% мест будут распределены в регионы», – сообщил он.
Депутат уверен, что для достижения технологического суверенитета нужно решить три ключевых задачи: привлечь к исследованиям молодых ученых, использовать их достижения в жизни государства и популяризировать науку. «Скоро на площадке «Единой России» будет представлена «Менделеевская карта» – первый рейтинг регионов по поддержке молодых ученых», – анонсировал парламентарий.
В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал достижение технологического суверенитета главным вызовом для промышленности. «Очень важен вопрос кадров, мы понимаем ответственность на региональном уровне за подготовку квалифицированных рабочих», – пояснил Азаров.
«Отдельно отмечу проект научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. НОЦ – это связь науки и производства, ведь туда входят и крупные индустриальные партнеры, и небольшие инновационные компании», – добавил губернатор. Помимо этого, в самарском НОЦ ведутся проекты по беспилотникам – о них сообщали президенту Владимиру Путину. Также ведутся работы над «кейсами» по водороду, умному земледелию, искусственному интеллекту.
В целом же, отметил он, для достижения технологического суверенитета важна коллаборация усилий всех органов и уровней власти, а также государственных и частных институтов. Кроме того, нужно ввести практику планирования в техносфере на федеральном уровне. Говоря о специфике своего региона, Азаров отметил: нужно прорабатывать вопросы повышения утилизационного сбора для авто, а также использования российских машин в каршеринге и такси.
В свою очередь Дмитрий Земсков, исполнительный директор по инвестиционной деятельности ГК «Промомед», указал на векторы развития фармацевтики. По его словам, для выхода российских лекарств на экспорт необходима господдержка международных клинических исследований.
«Должно быть субсидирование процентной ставки на 10–15 лет после завершения инвестиционного цикла. Это поможет создать инновационные препараты и продвигать их на отечественном и зарубежном рынках. Также это даст развитие нашего экспортного потенциала в Азии, Африке и Южной Америке», – уверен Земсков. Он также напомнил про работу НОЦ на базе Мордовского госуниверситета имени Н. П. Огарева.
Достижение стратегических целей России невозможно без внедрения науки и новых технологий, подтвердил Петр Зеленов, замгендиректора по развитию и международному бизнесу АО «Наука и инновации» Росатома. Он отдельно отметил, что санкции Запада во многом не коснулись Росатома, потому что миру недоступны многие технологии в сфере атомной энергетики. По его словам,
Росатом «делает то, что не делают другие».
«По нашему корневому бизнесу – по строительству атомных станций за рубежом, по ядерному топливу – мы действительно впереди планеты всей», – подчеркнул спикер. Также он упомянул про создание госкомпанией изотопной продукции и 3D-принтеров.
В свою очередь и. о. ректора РХТУ им. Менделеева Илья Воротынцев назвал химию одним из определяющих факторов в достижении технологического суверенитета. «Это мета-наука, которая определяет все наши передовые области», – подчеркнул профессор, добавив, что современные технологии открывают для России окно возможностей, «когда мы должны создать новые заводы и предприятия».
«Подросло молодое поколение ученых, готовых самостоятельно создавать передовые технологии. В регионах есть мощные центры компетенций и производства. В России не хватает двух тысяч различных химматериалов. Их сейчас мы активно создаем», – указал он.
В то же время директор НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Федор Сенатов рассказал о представленной в среду разработке молодых ученых – «тканевом пистолете», мобильном устройстве по залечиванию ран.
«Когда пациента невозможно отвезти в госпиталь, «тканевый пистолет» позволяет оказать оперативную помощь.
Это особенно актуально сейчас для помощи военнослужащим в зоне боевых действий. Россия находится на передовой таких разработок», – сказал кандидат физико-математических наук.
Курс на технологический суверенитет стал лейтмотивом развития и сферы ИТ, заметила Дина Ашрапова, директор по взаимодействию с органами государственной власти Группы T1. При этом в последние годы кратно выросли киберугрозы для российского финансового сектора. «Мы разработали сервис видеоконференцсвязи Dion, защищенный от киберугроз новыми постаквантовыми алгоритмами шифрования», – отметила она.
«Однако, по оценкам экспертов, нашей стране для успешного импортозамещения в области электроники необходимо инвестировать в эту сферу 400–500 млрд рублей. При этом государство должно взять на себя половину этой суммы, поскольку на первых этапах это будет не очень рентабельно», – полагает специалист.
В завершение дискуссии эксперты отметили: в вопросе достижения технологического суверенитета особо важна кооперация всех сил и объединение ресурсов. Такой симбиоз и приведет к необходимому стране результату.
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Временного поверенного в делах Франции обвинили в ложных заявлениях по Буче
Временного поверенного в делах Франции вызвали в МИД России
Временный поверенный в делах Франции в России Джей Дармадикари был вызван в МИД России, ему заявили протест из-за публикации о действиях российских военных в Буче.
На сайте МИД сообщается, что в ведомстве указали французскому представителю на «категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений» в отношении российских военных.
В министерстве обратили внимание на то, что российская сторона много раз указывала на нестыковки в этой «пропагандистской инсценировке».
«Подобные провокационные выпады представителей недружественных стран звучат тем более безосновательно, что до сих пор мы так и не увидели доказательств так называемой резни в Буче – списков имен убитых, обстоятельств и дат их смерти, заключений судмедэкспертов», – говорится в сообщении.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Запад воспользовался фейками о Буче.
Сценарист «Вечернего Урганта» пошутил над смертью Владлена Татарского
Сценарист «Вечернего Урганта» и комик Долгополов пошутили над смертью Владлена Татарского
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Один из сценаристов «Вечернего Урганта» Гарик Оганисян и комик Александр Долгополов во время одного из концертов за рубежом разыграли сценку с «вручением» статуэтки Владлену Татарскому, после взрыва которой военкор погиб.
На видео, которое публикует «Царьград», Долгополов во время концерта вручает Оганисяну статуэтку, тот в ответ благодарит и говорит: «Пусть постоит здесь». В зале раздается смех и аплодисменты.
На выступление комиков отреагировали в Госдуме.
«Подонки глумятся над смертью военкора и 42 пострадавшими в чудовищном теракте! Зал, из такого же морального отребья, гогочет... Где бы вы ни были, в какой бы стране не прятались, правосудие и кара вас настигнет», – написал в Telegram первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
В свою очередь телеведущий Роман Бабаян назвал концерт «сборищем тупых уродов».
«Примерно так и выглядит потеря человеческого лица. Вместе с достоинством. Деграданты», – прокомментировала поступок стендаперов Ольга Скабеева.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.
Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге Дарья Трепова арестована до 2 июня.
В январе 2020 года полиция в Подмосковье начала проверку в отношении комика Долгополова из-за сообщения об оскорблении чувств верующих в одном из его стендапов, позже стало известно, что комик покинул Россию.
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«МК»: Приемный сын омбудсмена Львовой-Беловой из Мариуполя бегал за детьми со словами «съем москаленка»
Усыновленный 15-летний сын из Донбасса сохранил воспоминания о прежней жизни, рассказала уполномоченная по правам детей при президенте России Мария Львова-Белова.
По ее словам, было тяжело реагировать, когда он бегал за младшими детьми, крича фразу «съем москаленка», передает «Московский комсомолец».
При этом Львова-Белова отметила, что такое поведение связано с восьмилетней пропагандой на территории Украины.
«Но мы сейчас любим друг друга», – подчеркнула омбудсмен.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что растет число обращений от россиян, которые хотели бы усыновить детей из четырех новых областей.
Рогов: Украина закончила подготовку к контрнаступлению на запорожском фронте
Украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, Украина завершила подготовку к контрнаступлению, стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава и техники, и теперь ждет отмашки. По словам Рогова, все может произойти в любой момент, передает РИА «Новости».
По его мнению, попытка контрнаступления может стать началом конца для украинской армии и режима Владимира Зеленского.
Рогов также назвал ложным вбросом украинских спецслужб слухи о якобы подготовке в регионе к эвакуации местного населения, ничего подобного не было и нет, «Россия в силах защитить свои территории и своих граждан».
В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
Киев заявил о планах захватить Крым за семь месяцев, искоренить все русское на полуострове и снести мост
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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».
По его словам, Киев «захватит» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев, передает «Коммерсант».
«Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом).
По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины».
Война, заявил Подоляк, будет идти за право существования демократического мира в рамках международного права, а территория – это только один из элементов.
Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост и будет стремиться искоренить там все русское.
«Мы должны полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Должны искоренить все русское. Там должно быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство», – сказал он.
Тем, кто не захочет жить по украинским правилам в Крыму, придется уехать.
Также он пообещал «разобраться с предателями». По его мнению, многие в Крыму должны понести наказание за то, что сменили украинский паспорт.
«Чтобы Крым понял: никогда больше он не сможет ставить вопрос о каком-то особом статусе», – заключил Подоляк.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что на Украине завершено формирование восьми бригад «Гвардии наступления» с целью «захвата» Крыма и республик Донбасса.
Посол Китая назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с Россией
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Пекин не поддерживает Москву в спецоперации на Украине, а заявление о «безграничной дружбе» между Китаем и Россией – это риторический прием, заявил китайский посол в ЕС Фу Цун перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет The New York Times.
Дипломат пояснил, что критики якобы неверно интерпретируют заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о сотрудничестве, передает РБК.
«(Дружба) без ограничений» – это не что иное, как риторика», – заявил Фу Цун.
Посол также добавил, что Пекин не признает Крым и вошедшие в состав России новые территории российскими и не оказывает военную поддержку Москве.
Китай, по словам дипломата, не выступал с осуждением СВО, так как понимает обвинения России в адрес НАТО. Пекин считает, что «истинные причины» сложнее, чем говорят западные лидеры.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай определили восемь наиболее важных направлений сотрудничества.
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Cisco из-за прекращения продаж уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе этого года «физически уничтожил» свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж. В основном это запчасти, однако уничтожению подлежит и другое имущество, в том числе само IT-оборудование, говорится в бухгалтерской отчетности одного из юрлиц Cisco в России – «Сиско системс».
Решение об утилизации приняли еще в августе 2022 года. Это связано, помимо прекращения продаж, с приостановкой действия лицензий и услуг Cisco в России, а также из-за невозможности реэкспорта. Впоследствии утилизации подвергнут IT-оборудование и демо-образцы.
Как указывается в документах, материально-производственные запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов – 1,864 млрд рублей, передает ТАСС. Такой резерв под обесценение запасов не создавался ни в конце 2021-го, ни 2020 года.
Под материально-производственными запасами понимаются эксплуатационные запчасти для оборудования, кроме того, уже уничтожены основные средства российского подразделения на 1 млн рублей, включающие транспортные средства, офисную мебель и технику, а также демонстрационное оборудование.
Как уточняется в бухгалтерской отчетности, «Сиско системс» за июль-август 2022 года расторгла большинство трудовых договоров со своими сотрудниками по соглашению сторон. Общая сумма выплат работникам, а также оплат обязательных взносов во внебюджетные фонды составила порядка 190,6 млн рублей.
Напомним, в июне производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems объявил о решении полностью прекратить работу в России.
В Польше раскрыли тайную цель поездки Зеленского в Варшаву
Польский генерал Скшипчак: Зеленский поедет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский едет в Варшаву, чтобы подготовиться к переговорам с Россией, заявил изданию Rzeczpospolita бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
По его мнению, украинский конфликт зашел в «стратегический тупик», а это указывает на приближение момента, когда придется его завершить «политическим путем», то есть в ближайшее время вероятно можно ожидать попытки прихода к компромиссу между Москвой и Киевом, передает РИА «Новости».
«Важно, что, с точки зрения Зеленского, это не секретный визит поездом в Варшаву ночью, а официальный визит президента Украины к президенту Польши. Думаю, это первая из серии подобных поездок», – подчеркнул Скшипчак.
Также генерал добавил, что Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки ввиду накопившейся усталости Запада от конфликта на Украине.
Ранее в Польше испугались втягивания в войну с Россией.
МИД отреагировал на арест Трампа
Спикер МИД Захарова: Арест Трампа указывает на кризис либеральной идеологии
Вчерашний арест экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, открыто заявлявшего о планах баллотироваться на выборах в 2024 году, указывает на кризис либеральной идеологии, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, все происходящее случается в тот момент, когда система, которая заявлена как якобы абсолютно свободная, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя, передает радио Sputnik.
Ранее адвокат Трампа назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона. Более того, Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
Путин назвал послу США причины конфликта на Украине
Путин: Поддержка США госпереворота на Украине в 2014 году привела к нынешнему конфликту
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Президент России Владимир Путин обвинил США с их политикой поддержки цветных революций в провоцировании нынешнего кризиса на Украине.
«Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот, и знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», – передает ТАСС слова Путина послу США Линн Трейси на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.
Ранее Путин заявил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми странами без исключений и не намерена изолироваться.
WSJ: Макрон намерен потребовать от Си Цзиньпина ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине
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Президент Франции Эммануэль Макрон может предпринять попытку оказать давление на председателя Китая Си Цзиньпина с целью убедить его ограничить поддержку России в конфликте на Украине, сообщают французские официальные лица.
Макрон в среду должен посетить Китай, где, по мнению французских чиновников, обязан попытаться отговорить китайского лидера от любой военной поддержки России, так как Китай является главным российским партнером и становится ее «все более важным спасательным кругом в сфере экономики», передает The Wall Street Journal.
Так, по мнению издания, Макрон и другие представители ЕС решили помешать Китаю перейти красную черту Запада, пока Пекин не начал поставлять Москве «оружие в больших масштабах».
По задумке европейских лидеров, Макрон отправится в поездку с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, тем самым намекая на то, что взаимодействие Китая с Россией окажет пагубное влияние на торговые связи Евросоюза с Китаем.
Однако, по мнению ведущего аналитика по Китаю Французского института международных отношений Жюльенна Марка, задумка может не привести ни к какому результату.
«У Макрона нет сверхспособностей. Все сигналы, которые посылает нам Китай, сводятся к тому, что Си Цзиньпин поддерживает Россию», – подчеркнул он.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США.
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Стало известно, в каких преступлениях обвиняют Трампа
Обвинительное заключение: Экс-президент США Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам
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Глава 45-й администрации США Дональд Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам, свидетельствует обнародованное прокуратурой Нью-Йорка обвинительное заключение в адрес экс-президента Соединенных Штатов.
Как следует из документа, Трампу инкриминируется фальсификация деловых документов «первой степени» (Falsifying business records in the first degree) с целью совершить другое правонарушение. О чем именно идет речь, в обвинительном заключении не поясняется, при этом указано, что эти нарушения относятся к избирательному законодательству. Как отмечают американские СМИ, каждый из пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения, передает ТАСС.
В заявлении прокуратуры утверждается, что Трамп во время предвыборной кампании 2016 года якобы фальсифицировал деловые документы с целью скрыть от американских избирателей компрометирующие данные и информацию о совершении незаконных действий.
Согласно опубликованному документу, Трамп «и другие» якобы организовали схему с целью найти, выкупить и скрыть информацию негативного характера о нем и улучшить его перспективы на выборах. Как следует из обвинительного заключения, документы были сфальсифицированы десятки раз, чтобы скрыть преступную деятельность, в том числе попытки нарушить избирательное законодательство на федеральном уровне и в отдельных штатах.
Напомним, во вторник Трамп подвергся аресту. В тот же день в суде Манхэттена в адрес Трампа выдвинули обвинения, после чего политика освободили. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности. После освобождения из-под ареста Трамп покинул Нью-Йорк.
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Билл Клинтон пожалел о принятом в 1994 году решении по Украине
Билл Клинтон пожалел о решении заставить Украину отказаться от ядерного оружия
Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон на телеканале RTE заявил, что сожалеет о своем решении заставить Киев отказаться от ядерного оружия в 1994 году.
Клинтон заявил, что чувствует личный вклад, так как заставил Киев согласиться на отказ от своего ядерного оружия, когда был подписан Будапештский меморандум, передает РИА «Новости».
«Никто не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы у Украины все еще было их оружие», – добавил Клинтон.
Ранее на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом восстановить статус Украины как ядерного государства. В Кремле призвали не относиться к этому серьезно.
Под Артемовском ликвидирован нацист Грибан
Нацист из группировки «Гонор» Назарий Грибан с позывным «Продюсер» уничтожен в зоне спецоперации, сообщил лидер группы Сергей Филимонов.
Грибан ликвидирован под Артемовском (Бахмутом), передает RT со ссылкой на заявление Филимонова.
До этого представитель группировки заявлял об уничтожении другого националиста под Артемовском – Даниила Конделя с позывным «Викинг».
Ранее СМИ сообщали, что в Артемовске ликвидирован офицер украинского спецназа «Сокол» и активист Евромайдана Денис Ясинский.
Зеленский ответил на вопрос о возможности вывода войск из Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о выводе войск из Артемовска на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, заверил, что его главным приоритетом являются жизни украинских военных.
Поэтому, по словам Зеленского, если будет угроза потери личного состава, Киев примет «правильные решения», передает «Комсомольская правда».
Напомним, российские вооруженные формирования продвигаются в центре Артемовска (Бахмута), говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
До этого руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин поднял российский флаг над зданием администрации Артемовска в память об убитом военкоре Владлене Татарском.
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