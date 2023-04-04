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Политолог объяснил желание США сорвать саммит Россия – Африка
Политолог Лукьянов: США попытаются добиться влияния в Африке
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Африканские страны начинают приобретать свою политическую субъектность. И крупнейшие международные игроки могут вступить в борьбу за влияние на континенте, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются добиться международной изоляции России, в том числе сорвать саммит Россия – Африка.
«У США вряд ли получится сорвать саммит Россия – Африка, но сократить присутствие африканских стран они вполне могут. Вашингтон имеет достаточно инструментов воздействия на эти государства. Это и официальные каналы по линии оказываемой помощи, и неофициальные – у большинства представителей африканской элиты дети учатся в европейских и американских вузах», – рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Конечно, это не означает, что абсолютно вся Африка пойдет навстречу США. Но Вашингтону это и не нужно, достаточно показать, что Россия не пользуется полной поддержкой в регионе. Штатам надо продемонстрировать, что Москва якобы опирается на незначительное число государств. Именно в этом направлении американцы и будут работать», – считает политолог.
«Сейчас Африка становится заметным игроком международных отношений. Раньше континент воспринимали исключительно как поставщика сырья и ресурсов. Сегодня государства постепенно осознают себя, формируется некая политическая идентичность региона. Кроме того, благодаря голосованиям в Генассамблее ООН все поняли, что 54 страны континента серьезно влияют на общую картину принятия решений. Именно поэтому идет борьба за то, чтобы склонить государства в свою сторону», – полагает собеседник.
«Основные субъекты этого противостояния – это Россия, Китай, который уже давно работает в регионе, а также США и Европа. У последних сегодня одна из первоочередных задач – преодолеть неприязненное отношение к себе в африканских странах. В Америке и на Европейском континенте многие с тревогой воспринимают то, что африканские государства не стремятся осудить действия России. В США даже СМИ пишут «мы проигрываем Африку». Поэтому Вашингтон будет прилагать массу усилий, чтобы переиграть Москву в этом регионе», – заключил Лукьянов
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что США и их «вассалы» пытаются добиться международной изоляции РФ, в том числе торпедировать саммит Россия – Африка. Об этом министр рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».
При этом он отметил, что число государств, готовых «таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий», снижается. Лавров отметил, что, несмотря на козни со стороны Запада, России есть что предложить африканским странам. В частности, речь идет о сотрудничестве в гуманитарной сфере и в плане обеспечения национальной безопасности.
Министр подчеркнул, что в отличие от США, РФ не пытается учить другие государства, как им жить. Москва не применяет двойные стандарты и учитывает интересы партнеров. По его мнению, такой «созидательный» подход «импонирует всем нормальным странам».
Напомним, Россия заявила, что рассматривает «учет интересов Африки в любых реформах международной системы» как «абсолютный императив». Депутат парламента Республики Конго Джереми Лиссуба заявил, что РФ одержала верх над США в отношениях со странами континента.
Ранее в Москве прошла научная конференция: «Африка – восходящий центр формирующегося многополярного мира». Мероприятие организовали Российский совет по международным делам (РСМД), Институт мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН и журнал «Мировая экономика и международные отношения» (МЭиМО).
Сотрудник Института Африки РАН Тамара Андреева в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что, конкурируя с США и Францией в Африке, России важно помнить о приоритетных задачах и сохранить свое главное преимущество – это моральное превосходство над Парижем и Вашингтоном в вопросах борьбы с неоколониализмом. А африканист Анна Семенова заявила газете ВЗГЛЯД, что Запад будет делать все, чтобы не допустить становления Африки в качестве одного из центров многополярного мира.
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Европе предрекли катастрофу из-за запрета на выращивание мака в Афганистане
Politico: Европе грозит катастрофа из-за запрета на выращивание мака в Афганистане
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Европейским странам грозят «катастрофические последствия» в связи с введенным талибами (организация запрещена в России) запретом на выращивание мака в Афганистане, пишет Politico.
По информации издания, эксперты прогнозируют столкновение европейского рынка героина с дефицитом предложения, вследствие чего этот вакуум придется заполнить «чем-то гораздо более серьезным», передает «Газета.Ru».
Предполагается, что нехватка мака может создать благоприятные условия для производства синтетических опиоидов, таких как фентанил, что будет более прибыльным делом для преступников.
Также издание подчеркивает, что такое решение может стать серьезной угрозой для здоровья населения, так как синтетические опиоиды намного сильнее его. В частности, фентанил ежегодно уносит десятки тысяч жизней в Америке. В 2022 году от передозировки фентанила в США скончались более 68 тыс. человек.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала экспериментальное решение властей Канады в феврале декриминализировать в Ванкувере героин и ряд других наркотиков в целях борьбы с их употреблением.
Блинкен позвонил Лаврову обсудить арест журналиста Гершковича
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Главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопрос о задержании журналиста США Эвана Гершковича, сообщили в российском ведомстве.
На сайте МИД России отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В контексте обсуждения затронутого госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.
«Внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», – сообщили в пресс-службе МИД.
Отмечается, что Лавров подчеркнул, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.
В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Лефортовский суд по ходатайству ФСБ арестовал Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. По ст. 276 УК («Шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Американский политолог назвал возможных организаторов убийства Татарского
Политолог Беннетт: К убийству Татарского причастны Украина, США, Великобритания и Израиль
Военкор Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) мог быть убит украинскими радикалами при западной поддержке, считает американский политолог Скотт Беннетт.
Беннетт в комментарии «Известиям» высказал предположение, что взрыв в Санкт-Петербурге реализовали с использованием иностранных технологий, а именно спутников, предоставленных Великобританией и США.
Политолог назвал произошедшее совместной операцией США, Великобритании и Украины. Кроме того, он считает, что могло быть замешано и израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад».
По мнению Беннетта, Россию таким образом пытаются спровоцировать на ответные действия. На Западе, считает он, хотят укрепить «образ мышления альянса времен Второй мировой войны».
«Это звучит очень макиавеллистски, но именно так и ведутся психологические войны», – заключил политолог.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербуре, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека.
WSJ потребовала немедленно освободить задержанного за шпионаж журналиста
Редакция WSJ потребовала немедленно освободить задержанного в РФ по обвинению в шпионаже журналиста Гершковича
Редакция американского издания The Wall Street Journal (WSJ) в новом заявлении потребовала немедленно освободить задержанного в РФ по обвинению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича.
Американское издание в новом заявлении потребовало немедленно освободить Эвана Гершковича, который был задержан якобы при осуществлении репортерской деятельности в России. При этом здание назвало Гершковича выдающимся журналистом, передает ТАСС.
В заявлении издания задержание Гершковича названо «жестоким оскорблением» свободы прессы, которое, по утверждению редакции издания, якобы должно вызвать негодование всех свободных людей и правительств по всему миру.
Напомним, в пятницу WSJ потребовала выслать из США посла и всех российских журналистов.
В Германии предрекли Европе «вызовы, которые трудно себе представить»
Глава Минобороны Германии Писториус: Снижение активности США в НАТО станет наихудшим вариантом для Европы
Страны Евросоюза столкнутся с катастрофическими вызовами, если новый американский президент перестанет уделять внимание европейским проблемам и НАТО, заявил газете Welt am Sonntag глава минобороны Германии Борис Писториус.
По его словам, в случае, если избранный в 2024 году президент США дистанцируется от Европы и НАТО, этот будет наихудшим сценарием, а страны Европы столкнется с вызовами, которые в данный момент «трудно себе представить», передает РИА «Новости».
Также министр подчеркнул, что новому американскому президенту придется уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону, а значит «усилить европейскую ответственность за безопасность и оборону в Европе».
Ранее Politico писала, что Россия одержала верх над США в отношениях со странами Африки и Азии.
МИД обвинил США в расколе православия на Украине
МИД обвинил США в расколе православия, а украинскую власть – в использовании религии для неонацистских практик
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Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры стала результатом работы извращенного механизма влияния США на конфессиональную сторону киевской политики, заявил МИД России.
МИД заявил в Telegram, что на Украине стартовала «решающая стадия» кампании киевского режима и подконтрольной ему «Православной церкви Украины» по захвату Лавры. Отмечается, что и прежде попытки захвата Лавры проводились с участием «неонацистского актива». Власти Украины принимают нелегитимные решения, направленные на захват Лавры.
«Священнослужителям давали понять, что в случае несогласия против них будут применены жесткие меры, одна из которых – арест настоятеля монастыря митрополита Павла – уже реализована», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что украинская власти решила атаковать Лавру во время Великого Поста. Подчеркивается, что защитники Лавры показали себя «как настоящие исповедники». В частности, МИД указывает на певчую хора монастыря Екатерину Ершову, вокруг которой «бесновались подконтрольные Киевскому режиму неонацисты».
МИД отметил, что церковные и светские власти на разных уровнях призывали мировое церковное и международное сообщества отреагировать на ситуацию на Украине. Как заявил МИД, отсутствие «решительной реакции весьма показательно». МИД обвинил украинские власти в использовании религиозной политики для «продвижения неонацистских практик». Киев поддержал «раскол церквей, вмешавшись в сакральную сторону жизни каждого верующего православного», говорится в заявлении.
Как заявило российское ведомство, на Украине «страдают не только православные». В частности, «о проявлениях исламофобии заявляют представители относительно небольшой мусульманской общины Украины», а «юдофобии и антисемитизму» не препятствует «еврейское происхождение» президента Украины Владимира Зеленского, «к которому многие защитники Киева так часто апеллируют».
МИД заявил, что «режим Зеленского не самостоятелен в своей антицерковной политике», а раскол православия – это цель, которую «давно провозгласили в Вашингтоне», создав «извращенный механизм прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики». По мнению МИДа, «беспредел» на Украине носит «рукотворный» характер.
Москва считает, что «поставленный Вашингтоном и называющий себя иудеем и защитником религиозных свобод» Зеленский «понимает свою зависимость от США» и «проводит антиправославную политику по указке американцев», нацеленных на борьбу с Россией. Ситуация вокруг Лавры – «нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве», которое «показательнее многих иных шагов режима», не желающего учитывать чувства и права граждан Украины, заявил МИД.
Напомним, украинская власть прямо пообещала «зачистить физически» православное духовенство, которое раньше относилось к Московскому патриархату. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк назвал церковь «гнойником», который придется «хирургически вырезать».
Лавров подчеркнул готовность России действовать жестко в отношениях с ЕС
Лавров назвал причины рассматривать ЕС как недружественное для России объединение
Евросоюз сам виноват в том, что «потерял» Россию, которая теперь рассматривает его в качестве недружественного объединения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В интервью «Аргументам и фактам» Лавров указал, что руководство Евросоюза и входящих в ЕС стран не скрывают, что хотят нанести России «стратегическое поражение». Они «накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами», направляют на Украину инструкторов и наемников.
Москва, по его словам, сделала необходимые выводы и готова действовать «жестко», если потребуется, будет руководствоваться принципом взаимности. Если ЕС в будущем выразит готовность к взаимоуважительному диалогу, Москва рассмотрит предложение Европы, исходя из собственных национальных интересов, указанных в новой Концепции внешней политики. Также Лавров отметил, что изменения в географии его зарубежных визитов объясняется «российскими приоритетами на международной арене», передает ТАСС.
Москва готова вести диалог с Западом для «оздоровления ситуации в Европе и Евроатлантике, долгосрочного снижения ядерных рисков», но западные страны «заняты поиском новых способов сдерживания России», сказал он. Министр подчеркнул, что Россия делала «прагматичные, неполитизированные предложения», касающиеся актуальных вопросов, но на Западе Москву «или игнорировали, или реакция была отрицательная». Результатом таких действий Запада стал украинский кризис, заявил Лавров.
Он сказал, что «ставка» Запада «на дальнейшую эскалацию конфликта» с Россией опасна, Москва «всеми доступными методами предупреждает» об этом.
Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе.
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Соотечественники в Нидерландах возложили цветы к привезенному из Берлина российскому танку
Соотечественники в Нидерландах возложили цветы к российскому танку у Музея свободы
Группа российских соотечественников и неравнодушных возложили цветы к выставленному перед Музеем свободы в Нидерландах танку Т-72, якобы подбитому на Украине.
Собравшиеся заявили, что акция проводится в память о погибших за последние девять лет в Донбассе мирных гражданах, и российских солдатах, принимавших участие в СВО на Украине, передает ТАСС.
Некоторые голландские СМИ предупреждали, что установка танка в Нидерландах может привести к повторению ситуации в Берлине. По словам участницы акции Натальи Воронцовой, голландское правительство выбрало конфронтационный путь, но активисты решили возложить цветы к танку, как это было в Берлине. Она отметила, что таким образом соотечественники хотят отдать дань памяти российским солдатам, которые борются за освобождение Украины.
Участники акции поставили под сомнение принадлежность танка, поскольку подобная техника находится на вооружении и России, и Украины, и никаких четких опознавательных знаков на ней нет. Поднимались вопросы и о судьбе экипаже. Соотечественники захотели найти матерей погибших ребят, чтобы отправить им фотографии.
Ранее граффити с символикой спецоперации РФ на Украине в виде буквы Z нанесли на российский танк, установленный перед Музеем свободы в голландском Грусбеке.
Напомним, танк Т-72 от посольства России в Берлине решили отправить в Нидерланды. До этого жители немецкой столицы принесли цветы к танку, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.
Россия указала на принуждение Вашингтоном союзников к кабальным контрактам
Посольство России обвинило США в принуждении союзников Вашингтона к кабальным контрактам на энергоносители
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США создали из России общего внешнего врага для перекройки сырьевых рынков и теперь заставляют союзников подписывать кабальные контракты на поставки энергоносителей, заявило российское посольство в Вашингтоне.
Комментируя заявление Белого дома об «успехах» США в «укреплении энергобезопасности» Европы, посольство отметило, что речь идет о том, как «Вашингтон спровоцировал серьезнейшие проблемы в глобальной энергетике», передает ТАСС.
Дипломаты предложили «называть вещи своими именами». Подчеркивается, что США умеют «создать образ общего внешнего врага для инициирования тотальной перекройки сырьевых рынков». И сейчас Вашингтон «выкручивает руки союзникам», которым приходится «на десятилетия вперед подписываться под кабальными условиями контрактов», говорится в сообщении.
Россия же, как указали в посольстве, всегда предпочитала энергетическое сотрудничество с партнерами, основанное на взаимной выгоде, заявили дипломаты.
Напомним, Европа загнала себя в ловушку в попытке «освобождения от российской зависимости в газовой сфере». Без российского трубопроводного газа ситуация на европейском энергорынке перестала быть предсказуемой.
Губернатор Мурманской области заявил о начале новой эпохи индустриализации региона
Губернатор Чибис назвал главные инвестиционные проекты, реализуемые в Мурманской области
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В Мурманской области впервые со времен СССР реализуются мощные инвестиционные проекты. Сейчас завершается строительство первого с советских времен мурманского порта «Лавна», сказал газете ВЗГЛЯД губернатор региона Андрей Чибис по итогам семинара-совещания по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления».
«В Мурманской области наступает новая эпоха индустриализации. Президент уделяет особое внимание региону и Арктике в целом. Поэтому нам удается реализовывать мощные инвестиционные проекты, которые будут кормить и область, и страну еще много лет», – рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Наша подгруппа Госсовета работает над темой логистики и экспорта. Это приоритетное направление для Мурманска с точки зрения развития Северного морского пути. Сейчас мы завершаем строительство первого с советских времен мурманского порта «Лавна», что повысит грузооборот. Кроме того, реализуется проект Мурманского транспортного узла. Рабочее движение по нему мы планируем запустить до конца года», – сообщил губернатор.
Он также упомянул, что в январе был запущен проект по освоению Колмозерского месторождения лития – важнейшего сырья для российской экономики.
Отдельно Чибис отметил строительство плавучих заводов по сжижению газа. «Первый плавучий высокотехнологичный завод планируется уже этим летом отправить на Ямал. Это рывок, состоявшийся благодаря уникальным налоговым льготам, которые действуют у нас в регионе», – добавил он. В целом же, по словам Чибиса, объем инвестиций в проекты в Мурманской области составляет более 1 трлн 200 млн рублей.
В понедельник в Москве прошел семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности РФ в условиях санкционного давления». Профильная комиссия Госсовета подготовит порядка 30 предложений по усовершенствованию уже существующих мер поддержки, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко.
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Эксперт: «План Маршалла» загнал Европу в экономическую зависимость от США
Политолог Григорьев: У Европы не осталось шансов на восстановление суверенной экономической политики
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В середине ХХ века Вашингтон нагло вмешался во внутренние процессы европейского континента. Государства Старого Света после Второй мировой оказались в зависимости от США, от которой они не могут оправиться по сей день. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Максим Григорьев. Напомним, 3 апреля 1948 года президент США Гарри Трумэн утвердил так называемый «план Маршалла».
«План Маршалла», то есть программа по восстановлению Европы, лишь на бумаге являлся гуманитарной инициативой. Фактически его главной целью стало установление политического и экономического контроля над Европой. США вмешивались в суверенную политику таких стран, как Франция и Германия», – сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты, глава Международного общественного трибунала по Украине.
«Демократические процессы государств Старого Света были нарушены. Европейское руководство осознавало последствия подобного сближения с Вашингтоном, однако американский диктат практически вынудил их подписать все необходимые документы и выполнить ряд требований», – считает политолог.
«Более того, США намеренно навязали Европе использование доллара при внешних торговых операциях. Американский бизнес получил колоссальные преференции, оставив без средств тысячи европейских предпринимателей. Таким образом, благополучие многих европейских стран было разменяно на корыстное самоутверждение Штатов», – отмечает эксперт.
«Именно через Европу США начали процесс долларизации всемирной экономики. В настоящий момент по всей планете ведется борьба с валютной гегемонией Вашингтона. Китай и Россия, вне всяких сомнений, вносят в этот процесс важный вклад, однако недовольных текущим положением дел гораздо больше», – подчеркивает Григорьев.
«Страны Латинской Америки и Азии прекрасно осознают опасность нахождения в долларовой зоне. Достаточно наглядной стала блокировка заграничных российских активов. Это недвусмысленный сигнал – ни одна страна отныне не может чувствовать себя в безопасности», – акцентирует политолог.
Сегодня страны ЕС не способны на реализацию суверенных экономических реформ. «Для этого необходимо появление качественно новых руководителей, однако вероятность их прихода в правительство крайне мала», – прогнозирует Григорьев.
Напомним, 3 апреля 1948 года американский президент Гарри Трумэн подписал закон «Об экономическом сотрудничестве». Данное событие вошло в историю как начало реализации «плана Маршалла». Эта инициатива стала началом открытой демонстрации Вашингтона претензий на мировое лидерство.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль предрекла грозящую Европе проблему
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявил, что Европу ждет худшее, если США запретят экспорт СПГ
Импортеров Евросоюза ожидают большие трудности в случае, если Соединенные Штаты запретят экспорт сжиженного газа, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
По ее словам, низкие процентные ставки были возможны при сланцевом буме. Однако в случае, если Штаты запретят экспорт СПГ, чтобы удержать цены на низком уровне, новомодные импортеры ЕС будут вынуждены принимать жесткие решения, худшее для Брюсселя еще впереди, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в 2022 году экспорт американского СПГ в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м).
Согласно анализу исследовательской группы Investigate Europe, компании Европы за последние 10 лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, десять из которых пришлись на 2022 год, что свою очередь показывает, насколько ЕС стал зависим от США.
Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ Гершкович обжаловал арест
Подозреваемый в шпионаже американский журналист Гершкович обжаловал свой арест
Журналист The Wall Street Journal американец Эван Гершкович, арестованный в России по подозрению в шпионаже, обжаловал свой арест, сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.
В суде сообщили, что им поступила жалоба защиты Гершковича на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей, передает ТАСС.
Дату рассмотрения апелляции в Мосгорсуде пока не назначили.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Дело маркировано грифом «совершенно секретно», своей вины американец не признает.
Гершкович стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Губернатор: Новосибирской области удалось расширить рынки сбыта вопреки санкциям
Губернатор Травников рассказал о развитии экономики региона в условиях санкционного давления Запада
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Несмотря на все сложности с логистикой из-за санкций, предприятиям региона удается расширять рынки сбыта продукции. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников по итогам семинара-совещания по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления».
«Экономика Новосибирской области очень диверсифицирована. У нас расположены все предприятия обрабатывающей промышленности – от микроэлектроники до металлургии», – отметил губернатор региона Андрей Травников.
Он рассказал, что импортозамещение подтолкнуло развитие фармацевтики и радиоэлектронной промышленности. Кроме того, новые задачи от Минобороны России дали мощный толчок для большого объема заказов оборонно-промышленного комплекса, добавил собеседник.
Травников отдельно обратил внимание на такой сектор промышленности, как малые инновационные предприятия. «Они включились в решение задач импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета. Например, одно из наших новых предприятий производит промышленные томографы», – рассказал он.
Губернатор Новосибирской области также принял участие в работе круглого стола «Наука для промышленности» и поделился темами, которые обсуждались в ходе мероприятия. «Речь шла о научных исследованиях. Мы пришли к интересному выводу: промышленности не хватает тех гибких инструментов финансирования, которые сегодня есть в науке. Под эгидой Минобрнауки РФ и Российского научного фонда есть достаточно удобные инструменты гибкого единого финансирования научных исследований», – указал Травников.
«Этого не хватает в программах Минпромторга РФ. По крайней мере, такие запросы исходят от руководителей крупных компаний, в структуре которых есть собственные RnD-подразделения (научно-исследовательские подразделения – прим. ВЗГЛЯД) или существует практика взаимодействия с научными образовательными организациями. Поэтому одно из предложений, которые мы сегодня будем выдвигать, – это донастроить программы софинансирования НИОКР по линии Минпромторга», – добавил он.
Также, по словам главы Новосибирской области, проблема сбыта продукции очень актуальна для руководителей промышленных предприятий и коммерческих компаний. «Решение у нее одно – производство конкурентноспособной продукции, которая была бы востребована не только в России, но и за ее пределами», – считает собеседник.
«Новосибирской области удается решать эту задачу», – считает Травников. В качестве примера он привел данные по экспорту продукции агропромышленного комплекса. «В прошлом году Новосибирская область – №1 по объему экспорта АПК в Сибирском федеральном округе», – отметил собеседник. – «Практически в каждой сфере, в каждой отрасли есть изделия, продукция, которые предприятия очень активно экспортируют за пределы нашей страны даже в условиях санкционного давления».
Однако, по мнению Травникова, сейчас увеличению экспорта мешает резко возросшая нагрузка на транспортную инфраструктуру в Сибири из-за переориентации торговых потоков. «Те самые пресловутые проблемы «Восточного полигона» РЖД, Транссиба и БАМа, которые влияют не только на вывоз традиционных товаров, как каменный уголь, но и зерна, стройматериалов», – перечислил Травников.
Напомним, в понедельник в Москве прошел семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления». Профильная комиссия Госсовета подготовит порядка 30 предложений по усовершенствованию уже существующих мер поддержки промышленности РФ в условиях санкций.
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США разделили позицию России по ядерной войне
Белый дом: США согласились с Россией в недопустимости развязывания ядерной войны
США согласны с Россией в том, что развязывать ядерную войну недопустимо, победителей в ней не будет, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Вашингтон, по его словам, не видит признаков того, что Москва планирует применить ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине или где-то еще, передает ТАСС.
Кирби напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что ядерную войну развязывать недопустимо, что в ней нет победителей. «Мы, откровенно говоря, согласны с ним на этот счет», – подтвердил он.
В недавно принятой Концепции внешней политики России говорится, что для устранения предпосылок развязывания глобальной войны и рисков применения ядерного оружия Россия будет уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию.