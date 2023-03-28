Эксперт: Запад тормозит развитие Африки с помощью экономического неоколониализма

Африканист Семенова рассказала о методах Запада затормозить развитие Африки

Запад будет делать все, чтобы не допустить становления Африки в качестве одного из центров многополярного мира. Уже сейчас на континенте фактически практикуется колониальное разделение труда, сказала газете ВЗГЛЯД африканист Анна Семенова. Во вторник в Москве прошла конференция, посвященная Африке как одному из центров формирующегося многополярного мира.

«Одно из основных препятствий для становления Африки как монолитного политического региона – колониальное наследие континента. Бывшие метрополии, как и раньше, продолжают прикладывать максимум усилий, чтобы внести раздор среди членов «африканской семьи», – сказала Анна Семенова, младший научный сотрудник Института Африки РАН.

«Решение политических разногласий кроется в формировании и укреплении среди африканцев идеи о том, что им совершенно нечего делить. Они едины в своих чаяниях и устремлениях, которые требуют столь же единого ответа. В практической плоскости это поспособствует укреплению региональной интеграции, в том числе в рамках запущенной в 2021 году Африканской континентальной зоны свободной торговли. О ее важности упоминал президент России Владимир Путин на II Международной парламентской конференции «Россия – Африка», – напомнила собеседница.

«Но западные страны будут делать все возможное, чтобы не допустить подъема Африки как одного из центров формирующегося многополярного мира. Это делается, например, за счет размещения на континенте производства отдельных узлов и деталей, не включенных в производственные комплексы африканских стран. То есть умышленно формируется «колониальное разделение труда» – экономический неоколониализм Запада в Африке. При этом вывоз капитала с континента значительно превышает приток инвестиций и объемы так называемой «помощи» этих стран от условных доноров», – указала Семенова.

Во вторник Центр изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки провел в Москве научную конференцию «Африка – восходящий центр формирующегося многополярного мира». Эксперты и ученые обсудили возрастающую роль Африки в мире, факторы ее экономического роста, глобальные и региональные вызовы и угрозы, место континента в стратегиях основных мировых центров силы, а также перспективы развития российско-африканских отношений.

«Наша стратегия в Африке должна быть рассчитана на ежедневную постоянную работу, причем очень точечную, потому что страны Африки все разные – и одна единая повестка, которая может быть предложена континенту, в то же время должна учитывать специфику каждой отдельной страны», – отметила директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

Ранее президент Владимир Путин в ходе выступления на Международной парламентской конференции: «Россия – Африка в многополярном мире» подчеркнул, что партнерство Москвы и стран Африки приобрело дополнительную динамику и уже выходит на качественно новый уровень.