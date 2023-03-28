Итальянская газета заявила о помощи «российских спецслужб» Уссу при побеге из-под ареста

Corriere della Sera: Артем Усс сбежал из-под ареста с помощью «российских спецслужб»

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем сбежал из-под домашнего ареста в Италии с помощью подельников, в этом подозреваются «российские спецслужбы», утверждает итальянское издание Corriere della Sera.

Усс смог отключить электронный браслет, после чего покинул дом, где находился, и с рюкзаком уехал на машине, его ждал водитель в условленном месте, сообщает Corriere della Sera, передает РИА «Новости».

Владельцем машины является непричастный человек, не пользующийся этим транспортным средством. По данным следствия, указывает газета, Усс поменял машину в нескольких километрах от места побега, чтобы доехать до границы с соседними странами. Возможно, он убыл в Швейцарию или Словению.

Прокуратура Милана, занимающаяся делом, полагает, что Усс пользовался мобильным телефоном вопреки запрету суда.

Следователи изучают распечатку звонков с телефона, они подозревают, что обвиняемый был в контакте с несколькими сообщниками. По их мнению, это была «хирургическая» операция, потому якобы к ней причастны российские спецслужбы.

Супруга подозреваемого вернулась в Россию из Италии 13 марта, только она имела разрешение на контакт с арестованным. После отъезда разрешение на доставку продуктов и других предметов первой необходимости передали «другим людям», указывает газета.

По данным издания, отслежены «многочисленные счета» Усса по миру, на них якобы есть миллионы евро. Указывается, что расследование ведется по «четкому следу».

Напомним, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, российский предприниматель Артем Усс, задержанный в Италии по международному ордеру, сбежал из-под домашнего ареста.

Сам глава региона заявил, что не знает о местонахождении своего сына. Он также заявил, что Артем ни в чем не виноват, а дело против него сфальсифицировано.