Губернатор Красноярского края Усс оказался не в курсе местонахождения своего сына Артема после исчезновения в Италии

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что не знает о местонахождении своего сына Артема, который покинул место, где находился в Италии под домашним арестом.

Губернатор Красноярского края сообщил, что его как отца, конечно, очень беспокоит судьба сына, однако местонахождение Артема ему неизвестно, как и детали произошедшего. Он также рассказал, что, по словам пропавшего сына, квартира, в которой он находился под домашним арестом, очень тщательно охранялась, карабинеры проверяли местонахождение Артема Усса даже по ночам, передает ТАСС.

Губернатор Красноярского края выразил уверенность в невиновности сына. Как заявил глава региона, инкриминируемые его сыну деяния не являются даже правонарушениями, за которые можно оштрафовать. Пари этом он пояснил, что это мнение международных адвокатов, включая юристов Милана, а также США, а также представителя из Страсбурга.

Глава региона высказал уверенность, что дело в отношении его сына было грубо сфальсифицировано, он стал жертвой пополнения залогового фонда, либо представлял какой-то интерес в большой геополитической игре. Он не исключил причастности Запада к исчезновению сына из-под домашнего ареста.

Накануне появились сообщения, что сын губернатора Красноярского края Александра Усса, российский предприниматель Артем Усс, задержанный в Италии по международному ордеру, якобы сбежал из-под домашнего ареста.