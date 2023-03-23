Российская пехота атаковала дронами Mavic позиции ВСУ под Авдеевкой

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23 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Китай тянет время с «Силой Сибири – 2» по двум причинам

«Сила Сибири-2» поможет перекинуть газ из Европы в Китай Кирилл Кухмарь/ТАСС
Когда в 2014 году Запад ввел первый пакет санкций против России, с Китаем был подписан исторический контракт на строительство газопровода «Сила Сибири». Это было сенсационное событие, которое разрушило планы изолировать Россию. С тех пор с Китаем обсуждается проект строительства «Силы Сибири – 2». Время для новой исторической сделки пришло, однако ее все нет. Почему? Подробности...
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Как великий комбинатор Березовский переиграл самого себя

В конце 1990-х олигарх Борис Березовский находился в зените своего могущества Александр Чумичева/ТАСС
10 лет назад в эмиграции, в английской деревушке Аскот умер Борис Березовский, бывший российский олигарх. В «лихие 90-е» безвестный профессор математики втерся в доверие к Кремлю, став теневым правителем страны и заодно – миллиардером. Березовский ухитрялся манипулировать одновременно и российскими силовиками, и чеченскими головорезами. Как же случилось, что «самый хитрый» человек России в итоге потерпел фиаско? Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Премьер Японии в Киеве помог скорее России

Кисиду должна интересовать подготовка к так называемому весеннему контрнаступлению ВСУ Reuters
Владимир Зеленский получил в подарок от премьера Японии Фумио Кисиды полмиллиарда долларов. Ради его вручения японец даже посетил Киев и Бучу, как будто ему это действительно было нужно. В этот день на Украине разыгрался почти идеальный с точки зрения интересов России спектакль, который наверняка разозлит Китай. Но Кисида все-таки может быть опасен для нас – пусть не на Украине, но в другом месте.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как нам обустроить один день России

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Давайте оставим 12 июня праздник День России. Но насытим этот день настоящим смыслом – воспоминанием о зарождении страны. Пусть 12 июня будет днем рождения России. Подробности...

Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Международный уголовный суд в Гааге создал себе воображаемый домик, куда ракета не долетит и беспилотник не доберется. Понарошку независимые судьи выписали понарошку ордер на арест президента ядерной державы. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Новый закон Зеленского направлен против США и военных

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские военные очень недовольны тем, что их хотят ограничить в правах – они восприняли это как личное оскорбление. И это может аукнуться ЗЕ-команде вне зависимости от того, будет принят закон или нет. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Снаряды с ураном для ВСУ

«Контрнаступление ВСУ»: Что? Где? Когда?

Польша спланировала крах Украины

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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    «очень-очень прочную»


    В Германии предложили построить стену на границе Украины с Россией

    Видео

    ревизия отношений


    Европа решила стать равной Китаю

    массовые протесты


    Пенсионная реформа приводит Францию к бунту

    новые кредиты


    Запад меняет условия финансирования Украины

    закрытие неба


    Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

    экспорт газа


    Пекин тянет время с «Силой Сибири – 2» по двум причинам

    партнёрские отношения


    Тимофей Бордачев: Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

    личное оскорбление


    Сергей Миркин: Новый закон Зеленского направлен против США и военных

    суд понарошку


    Алексей Зензинов: Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

    на ваш взгляд


    Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?

    Российская пехота атаковала дронами Mavic позиции ВСУ под Авдеевкой

    		   
    23 марта 2023, 08:47
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Российские военные продолжают атаку позиций ВСУ под Авдеевкой с помощью дронов Mavic, выслеживая местоположение противника и сбрасывая осколочные гранаты, сообщают военкоры «Русской весны» из зоны спецоперации.

    По мнению специалистов, дроны играют огромную роль в боях под Донецком, так как с их помощью можно скорректировать артиллерийский огонь и начать атаку на позиции противника с воздуха, не рискуя жизнями разведчиков и штурмовиков, передает «Российская газета» на хостинг «Русская весна».

    Кроме того, в районе Авдеевки российские военные применяют реактивную артиллерию и авиацию с целью перекрыть пути снабжения бойцов ВСУ через Орловку, Ласточкино и Тоненькое. Ту же тактику отсечения ВСУ от снабжения подразделения ВС России успешно применяли в Артемовске.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске, ситуация сложная, противник не собирается выводить войска.

    Донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.

    Украина сообщила о «переориентации» российских ударов
    Замглавы разведки Украины Скибицкий заявил о «переориентации» российских ударов на систему логистики ВСУ

    22 марта 2023, 22:44

    Текст: Антон Антонов

    Российские войска «переориентировали» удары, наносившиеся по энергосистеме Украины, на систему логистики вооруженных сил Украины и места скопления техники ВСУ, заявил замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

    Скибицкий заявил, что после «переориентации направления ударов» были поражены базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире «и еще были попадания в Яворовском районе». Основными целями стали «система логистики» ВСУ и «концентрация техники» в пунктах дислокации, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    ГУР допускает, что энергосистема Украины также будет подвергаться ударам, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики ВСУ. По словам Скибицкого, Россия «ведет разведку», в частности, гидротехнических сооружений, включая мосты через Днепр, аэродромов и аэропортов, путей поставки вооружения и военной техники, идущих с Запада.

    Напомним, Вооруженные силы России поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на аэродроме Школьный в районе Одессы.

    Коментарии (9)
    Танки Leopard заметили на Артемовском направлении в ДНР
    Советник Пушилина Гагин заявил, что на Артемовском направлении в ДНР были замечены танки Leopard

    22 марта 2023, 13:30

    Текст: Александра Юдина

    Есть информация о танках Leopard, которые заметили на Артемовском направлении в ДНР, заявил на канале «Россия 1» советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

    По его словам, БТР «легко поражаются» российскими орудиями, так как их бронезащита оставляет желать лучшего. При этом на данный момент массового участия иностранной техники в боях нет, передает РИА «Новости».

    Гагин добавил, что Киев просто не успел еще доставить на линию боевого соприкосновения новую иностранную технику из-за сложной логистики. «Дороги контролируются нашими силами, переправлять большие колонны – достаточно опасно», – пояснил он.

    Также Гагин отметил, что число солдат ВСУ в районе города Часов Яр, откуда Киев периодически пытается контратаковать Артемовск, может составлять десятки тысяч человек.

    «В районе Часова Яра Киев сформировал достаточно серьезную группировку, это, возможно, десятки тысяч», – рассказал он.

    Ранее в среду Гагин заявил, что российские войска блокировали Артемовск.

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    Военный эксперт: Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России
    Военный эксперт Бартош посоветовал Британии протестировать снаряды с ураном на собственных гражданах
    		   
    22 марта 2023, 12:22
    Фото: Gertrud Zach/defense.gov
    Текст: Алёна Задорожная

    Мир уже был свидетелем последствий применения боеприпасов, содержащих обедненный уран. Судя по всему, Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее Британия обвинила Россию в дезинформации на счет опасности применения боеприпасов с обедненным ураном.

    «Я бы настоятельно рекомендовал руководству Британии испытывать воздействие от применения обедненного урана на своих гражданах и территориях. Но не на других странах, как это делали американцы и те же британцы в Ираке и Югославии», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «В конце 90-х – начале 2000-х годов мне довелось поработать заместителем главного военного представителя России при НАТО. И я собственными глазами видел последствия варварских обстрелов такими снарядами объектов на территории Косово. Сейчас там, по данным ученых, существенно повысилась смертность населения от онкологических заболеваний. Аналогичная ситуация и в южных районах Сербии», – продолжил собеседник.

    «Заявления Британии сегодня – это военное преступление и попытка ввести общественность в заблуждение. Вопрос о недопустимости применения снарядов с обедненным ураном должен быть рассмотрен на самых высоких уровнях, в том числе в ООН», – считает военный эксперт.

    «При массовом применении таких боеприпасов может быть нанесен урон не только территории Донбасса, но и другим новым регионам России. Химический элемент может оказать влияние на людей спустя десятки лет. Таким образом, Британия намеренно создает угрозу для будущих поколений», – заключил Бартош.

    Ранее министерство обороны Британии заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию», публично критикуя решение Лондона отправить на Украину боеприпасы с обедненным ураном, пишет Sky News.

    В публикации приводится цитата из заявления военного ведомства. «Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», – говорится в сообщении.

    Накануне замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

    В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Запад фактически начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Британия готова идти на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии. Он добавил, что поставки боеприпасов Киеву плохо кончатся для самого Лондона.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова решение Британии назвала «вопросом ярчайшей безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь Лондона и Вашингтона, в международных делах», передает радио Sputnik. «Страдать будут и те, в отношении кого применяют, не только находящиеся в зоне поражения, но и дальнейшие поколения... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие», – заверила Захарова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.

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    Коментарии (42)
    ВС России поразили два ангара с вооружением ВСУ на аэродроме в районе Одессы
    		   
    22 марта 2023, 16:10
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины на аэродроме Школьный в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, российскими войсками за сутки нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, говорится в Telegram-канале МО.

    Также средствами ПВО за сутки уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная Луганской Народной Республики, Пески, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Васильевка, Степовое, Новопокровка Запорожской области, а также Голая Пристань и Крынки Херсонской области. Кроме того, сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    Ранее сообщалось, что истребительной авиацией ВКС России Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

    Коментарии (3)
    Женщины-военные рассказали об уничтожении украинских беспилотников в Севастополе
    Военнослужащие Черноморского флота Фалеева и Целуйко рассказали об уничтожении украинских беспилотников в Севастополе
    		   
    22 марта 2023, 23:41
    Фото: Минобороны России/Telegram
    Текст: Антон Антонов

    Военнослужащие Черноморского флота России Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали о том, как уничтожили два украинских беспилотника, которые предприняли попытку атаковать Севастополь.

    Целуйко сообщила, что заметила объект «над водой, был белый след», но передвигался тот быстрее, чем катер у входа в бухту. Фалеева отметила, что аппаратура не распознала объект. Два дрона из трех женщинам удалось уничтожить меткими выстрелами. О решении министра обороны Сергея Шойгу наградить их военнослужащие узнали из СМИ, сейчас они получают много поздравлений, но героями себя не считают, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    Напомним, Шойгу сообщил, что два из трех беспилотников, которые утром пытались поразить объекты в Севастополе, уничтожили женщины-военнослужащие. Он поручил представить их к наградам и выписать денежную премию.

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    Пленный рассказал об отправке Киевом инвалидов на передовую
    Украинский военнопленный Иванников рассказал об отправке Киевом на передовую людей с инвалидностью
    		   
    23 марта 2023, 03:00
    Фото: кадр из видео РИА «Новости»
    Текст: Антон Антонов

    Из-за нехватки людей в подразделениях вооруженных сил Украины на передовые позиции отправляют даже с инвалидностью, сообщил военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников, взятый в плен под Белогоровкой в ЛНР.

    Иванников предположил, что украинские медкомиссии «заточены под то, что все здоровые были», даже если речь идет о людях с «серьезными болезнями». Подразделение Иванникова, которое находилось в тылу, расформировали, так как не хватало людей, и отправили на передовые позиции.

    По его словам, в подразделении остались только старые и больные. «У нас был человек – в двух пятках пластины, чуть больше года после операции. Все были с проблемами, когда брали нас, говорили, что все здоровы. Один вот шел на позиции, 57 или 58 лет ему, сердечный приступ, прямо оттуда эвакуировали», – приводит его слова РИА «Новости».

    Иванников сообщил, что у него самого «куска легкого нет, отдышка и все знали об этом». В подразделении среди его знакомых человек пять были с инвалидностью, сказал он. Иванников пояснил, что сперва их ставили на должности без физических нагрузок, но «в конце всех забрали, всех кинули на передовую». По его словам, украинская армия несет значительные потери на кременском направлении в том числе и из-за такого состава подразделений.

    Напомним, Washington Post пишет, что колоссальные потери вынуждают Киев бросать в бой неподготовленных новобранцев. ВСУ испытывают «снарядный голод» и нехватку профессиональных кадров.

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    МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
    Гросси сообщил о прекращении обсуждения идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
    		   
    23 марта 2023, 03:42
    Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Гросси сообщил, что разговоры о демилитаризованной зоне больше не ведут, так как в МАГАТЭ осознают все «дополнительные сложности». По его словам, тяжело будет проводить верификацию – «через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной». Он сказал, что на данный момент речь идет о необходимости «следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения», передает ТАСС.

    Как сообщил Гросси, переговоры шли семь-восемь месяцев, обсуждались «разные варианты, формы и размеры». По словам Гросси, он решил, что «территориальный вопрос будет тем, что по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия и так далее и тому подобное».

    При этом, по версии Гросси, международная миссия наблюдателей на Запорожской АЭС появилась благодаря уловке МАГАТЭ. Гросси утверждает, что он «поехал на станцию с визитом и каким-то образом забыл нескольких человек». После этого было заключено соглашение с Киевом, затем «стали говорить с Россией».

    «Если бы я спросил Киев и Москву, согласятся ли они на постоянное присутствие на станции, то каков был бы ответ? Думаете, легко бы им было согласиться на это?» – сказал он. По словам Гросси, «это было бы невозможно», он бы «еще этим так и занимался». Поэтому, заявил он, МАГАТЭ в определенном смысле «надавило».

    Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС была близка, но Киев заблокировала ее. В Кремле ситуацию вокруг Запорожской АЭС назвали тревожной.

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    Эксперт: Визит Кисиды в Киев соответствует антироссийским настроениям в Японии
    Востоковед Панов: Японцы поддерживают Украину из-за лояльности Западу
    		   
    22 марта 2023, 13:32
    Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Японская общественность полностью одобряет меры по поддержке Киева. Встреча Фумио Кисиды с Владимиром Зеленским – часть подготовки к саммиту G7 и демонстрация полной лояльности Токио Западу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Александр Панов. Ранее лидер Японии посетил Киев, где заявил о финансовой поддержке Украины и помощи в восстановлении после конфликта.

    «Японская общественность положительно встретила новости о том, что Фумио Кисида посетил Киев. Местные СМИ писали буквально «хвалебные оды». Это достаточно четко вписывается в общую установку на критику России. В настоящий момент о Москве в Токио говорят преимущественно в отрицательном контексте», – считает заведующий кафедрой дипломатии МГИМО, экс-посол России в Японии Александр Панов.

    «Очевидно, что освещение событий под прозападным углом сказывается на позиции населения. Большая часть японцев безоговорочно поддерживают Украину. В связи с этим, решение руководства страны о предоставлении Киеву финансовой помощи можно назвать социально одобряемым», – отмечает эксперт.

    «Суммы, которые пообещали в Токио, относительно скромные. Думаю, как раз за это местные прозападные активисты и смогут покритиковать Кисиду. Возможно, будут использовать тезис о том, что «маленькое государство воюет за демократию, а правительство выделяет столь никчемные средства на его поддержку», – акцентирует собеседник.

    «Если говорить про сам визит премьер-министра в Киев, то слухи о нем ходили давно. Сейчас вся внешняя политика Токио сосредоточена вокруг подготовки грядущего саммита G7 в Хиросиме. Собственно, Япония являлась единственной страной в организации, чей лидер до сих пор не посетил Украину. Сейчас Кисида пытается закрыть имиджевые «бреши», – подчеркивает Панов.

    «К тому же, поездка позволяет существенно поднять статус Токио на международной арене. Япония продемонстрировала, что ее голос остается достаточно весомым в рамках обсуждения глобальных кризисов, а также наглядно показала собственную лояльность странам Запада», – заключил Панов.

    Ранее премьер-министр Фумио Кисида в рамках визита в Киев заявил, что Токио намерен поддерживать единство G7 при введении санкций против России. Он подчеркнул, что Япония планирует безвозмездно выделить 470 млн долларов для помощи Украине «в энергетической и других областях».

    Кисида также сообщил, что Токио на правах председателя G7 планирует продвигать продолжение поддержки Киева с использованием всех доступных международных форматов. Президент Украины и японский премьер-министр в совместном заявлении выразили надежду на то, что «третьи страны не будут уклоняться» от перечисленных мер и подрывать их эффективность.

    Тем временем в Токио генсек кабмина Хирокадзу Мацуно отказался комментировать визит Кисиды на Украину в контексте влияния на «будущую политику России в отношении Японии». При этом он заявил, что в политике страны «нет никаких изменений».

    Ранее японская пресса сообщала, что командование сухопутных войск страны предложило поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS, которые предполагается снять с вооружения к 2029 финансовому году.

    Вместе с тем, обозреватель Shukan Gendai Хироси Охара заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена. По его словам, изначально Усама бен Ладен, которого в Штатах считают кровавым террористом, был моджахедом. В те годы моджахеды воевали с советскими военными в Афганистане, а США доставляли им оружие и деньги в рамках операции «Циклон». То есть Белый дом, как сегодня поддерживает Украину, поддерживал их. 

    Охара отметил, что именно Штаты возвели лидера террористической организации «Аль-Каида*» бен Ладена в герои. Резюмируя, журналист предложил Зеленскому внимательно следить за своим положением.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Авиация ВКС России сбила украинский Ми-8 в Харьковской области
    		   
    22 марта 2023, 15:54
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Истребительной авиацией ВКС России Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В Telegram-канале Минобороны уточняется, что вертолет сбит в районе населенного пункта Малые Крынки.

    Кроме того, на территории аэродрома Школьный в районе города Одессы поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах. 

    Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная Луганской народной республики, Пески, Новоандреевка Донецкой народной республики, Васильевка, Степовое, Новопокровка Запорожской области, а также Голая Пристань и Крынки Херсонской области. Кроме того, сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    Ранее авиация ВКС России сбила украинский Ми-8 возле Колесниковки Харьковской области.

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    Кадыров предложил продемонстрировать на Западе последствия уранового заражения
    Кадыров предложил продемонстрировать последствия уранового заражения на территории самих стран Запада
    		   
    23 марта 2023, 00:47
    Фото: Рамзан Кадыров/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Чтобы у стран Запада пропало желание рассуждать об отсутствии угрозы уранового заражения из-за снарядов с обедненным ураном, последствия такого заражения следовало бы продемонстрировать на их же территориях, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров отметил в Telegram, что Великобритания «чуть ли не хвастается» планами передать Украине снаряды с обедненным ураном. При этом на Западе «успокаивают» – «мол, это не радиоактивный уран». «Уж где-где, а в России таких дураков, которые не разбираются в свойствах тяжелого металла, в тысячи раз меньше», – заявил Кадыров.

    По его словам, «враждебные к России страны даже заикаться на букву «у» не должны». «Враг готов нападать любым оружием. Цинично, гнусно, подло. А за нами правда. Священная, честная и чистая!» – говорится в сообщении главы Чечни.

    Напомним, британские власти сообщили, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Глава российского государства Владимир Путин указал, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.

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    Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе
    В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, пострадал полицейский
    		   
    23 марта 2023, 08:59
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе Запорожской области в четверг утром, пострадал полицейский, сообщила горадминистрация.

    В Telegram-канале администрации уточняется, что инцидент произошел около 7.30 на улице Крупской, пострадал сотрудник полиции – он госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывают медицинскую помощь.

    В данный момент на месте ЧП работают экстренные службы и правоохранительные органы, устанавливаются обстоятельства происшедшего.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина готовит армию БПЛА для ударов по Запорожской области.

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    На слушаниях в Сенате США Блинкена обвинили в прокси-войне на Украине
    Выступление Блинкена в Сенате США оказалось прервано требованием активистки прекратить прокси-войну на Украине

    23 марта 2023, 01:11

    Текст: Антон Антонов

    Активистка организации Code Pink Медея Бенджамин прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, осудив его за нежелание вести переговоры с Россией.

    Слушания в комитете Сената США по иностранным делам с участием Блинкена должны были начаться, когда с задних рядов зала Бенджамин заявила, что глава Госдепа не выполняет свою работу. Она потребовала от Блинкена «быть дипломатом», способствовать урегулированию ситуации на Украине и «прекратить прокси-войну, которая может привести США к мировому конфликту», передает РИА «Новости».

    В заседании был объявлен короткий перерыв. Когда полиция выводила Бенджамин из зала, та заявила: «Если вам не нравятся предложения Китая, где ваши предложения о мире?». В лифте, находясь под конвоем, Бенджамин назвала «пародией» 10-минутную встречу Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым. По ее словам, Блинкен «должен быть настоящим дипломатом, разговаривать с коллегами, решать проблемы, а не добавлять их».

    Бенджамин считает, что урегулировать ситуацию на Украине нужно с помощью переговоров, отправка оружия проблему не решит. Госдепу же, по ее словам, требуются настоящие дипломаты. Она также считает, что бюджет ведомства обсуждать нет смысла, пока оно является придатком Пентагона.

    Напомним, Блинкен утверждал, что лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины станут попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.

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    Российские войска за сутки уничтожили 500 украинских военных
    		   
    22 марта 2023, 15:43
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Иванова

    Российские войска за сутки уничтожили 500 украинских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ольшана и Котляровка Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица 2С3 «Акация», говорится в Telegram-канале Минобороны России.

    На Краснолиманском направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    На Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Зализничное, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области. Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика». 

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 403 самолета, 224 вертолета, 3528 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8370 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9052 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных.

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    Власти Херсонской области заявили об усилении линии обороны по левому берегу Днепра
    В Херсонской области в три раза усилили линию обороны по левому берегу Днепра

    22 марта 2023, 12:34

    Текст: Александра Юдина

    Линию обороны по левому берегу Днепра в Херсонской области усилили в три раза на случай попытки атаки со стороны ВСУ, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он отметил, что в случае, если ВСУ «попробуют сунуться – им будет дан самый жесткий отпор».

    Ранее экс-разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что после разгрома группировки в Артемовске ВСУ могут отступить вплоть до Днепра.

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    На Камчатке решили создать именной батальон для участия в СВО
    На Камчатке решили создать именной батальон для участия контрактников в СВО

    23 марта 2023, 08:26

    Текст: Александра Юдина

    Именное подразделение будет создано на Камчатке, в его состав войдут контрактники для участия в спецоперации, сообщила пресс-служба правительства края.

    По информации главы областного правительства Владимира Солодова, основное внимание будет акцентировано на специальной подготовке бойцов, после чего они отправятся в зону проведения СВО. В случае, если россиянин решит заключить контракт для прохождения военной службы, подготовка займет пару месяцев, так как от этого зависят безопасность и эффективность выполнения поставленных задач, передает ТАСС.

    Планируется, что после формирования, обучения и боевого слаживания батальон войдет в состав ВС России для выполнения боевых задач в зоне СВО. Для этих целей будет создан полноценный учебный центр на базе военного полигона Радыгино.

    Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ. Военные размещаются в домах мирных граждан, занимая не только пустующие дома, но и те, где проживают люди.

    Минобороны Украины вынуждено признать, что ВСУ несут серьезные потери при обороне, сообщает РИА «Новости». Замглавы ведомства Анна Маляр также констатировала, что российские войска продолжают продвижение.

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