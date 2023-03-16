Власти ДНР рассказали о наступлении российских войск на Авдеевку

Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России на Авдеевку

Идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске (украинское название – Бахмут) ситуация сложная, противник не собирается выводить войска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают наступательные действия со стороны Красногоровски в направлении Авдеевки. По словам врио главы ДНР, противник постоянно перебрасывает резервы, и укрепления выстраивались достаточно серьезно, передает РИА «Новости».

Также Пушилин заявил, что у ВСУ есть еще пять дорог снабжения, которые простреливаются ВС России.

Вместе с тем врио главы ДНР рассказал, что Украина не собирается выводить войска из Артемовска, ситуация остается сложной. Он отметил, что единственная для украинских сил дорога в Артемовск находится под существенным огневым контролем ЧВК «Вагнер», ВСУ крайне сложно поставлять вооружение и продовольствие.

В то же время происходит накопление украинских сил в Часовом Яре, но ВС России это не останавливает.

Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.