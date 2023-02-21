Роскосмос обнародовал кадры повреждений в «Прогрессе МС-21»

Эксперт объяснил цели визита Байдена в Киев

Политолог Дудаков: Байдену нужен визит в Киев для старта предвыборной кампании

Визит президента США Джо Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о посещении Киева американским президентом.

«Первый с начала конфликта визит американского президента Джо Байдена в Киев свидетельствует о том, что его все-таки дожало украинское лобби. Стоит отметить, что он последний из западных политиков, кто до сегодняшнего дня не посетил этот город», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Скорее всего, у главы США будет выступление в Киеве, которое ранее предполагалось сделать в Польше. Очевидно, что таким образом Байден начинает свою предвыборную кампанию и хочет сделать украинский вопрос основной ее частью», – отметил собеседник.

«Я думаю, в своем киевском выступлении он затронет вопросы сохранения евроатлантического единства, поддержки Украины, а также обратится к России. Вполне возможно, Байден попытается чисто декларативно снизить риторический накал конфронтации, который мы слышали в Мюнхене», – полагает эксперт.

«Вместе с тем не стоит ждать, что американский президент предложит какие-то реальные шаги к мирному урегулированию. Ему просто нужно показывать для стран за пределами Запада определенную готовность к мирному процессу. Хотя на самом деле США к этому абсолютно не готовы», – прогнозирует политолог.

«Отмечу, что посещение Киева, очевидно, приурочено к годовщине начала нашей СВО, и американский лидер обязательно укажет на это в своей речи. Может быть, даже скажет что-то о том, что его усилиями ВСУ смогли отстоять Киев и не дали России воплотить свои планы. В общем, будет какая-то типичная американская политическая демагогия», – заключил Дудаков.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером Владимиром Зеленским по Михайловской площади.

Утром 20 февраля в центре города было перекрыто несколько улиц. СМИ предполагали, что это могло быть связано с годовщиной расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года. В то же время депутат Верховной рады Александр Дубнинский связывал происходящее с возможным приездом директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

Президент Байден планировал отправиться в Польшу, где должна была состояться встреча с Анджеем Дудой, сообщает издание Politico. Отмечается, что лидеры надеялись обсудить «предстоящее крупномасштабное наступление» России на Украину.

При этом газета подчеркивает, что посещение Байденом Киева также прорабатывалось разведслужбами обеих стран. Расчет делался на тайный визит президента, однако поездка была «исключена» в последний момент, в связи с «высокой степенью опасности» подобных действий.

Сообщается, что перед прибытием в Европу Байден потребовал от Зеленского активизации военных столкновений. Отмечается, что США крайне обеспокоены ходом конфликта и намерены не допустить поражения ВСУ на юге и востоке страны.

Напомним, до 20 февраля правительство Штатов опровергало возможность приезда президента страны в Киев в ходе визита в Польшу. В частности, об этом сообщал координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.