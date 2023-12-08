Эрдоган заверил в следовании договоренностям по хабу для поставок газа из России

Глава Турции Эрдоган заверил в следовании договоренностям о создании хаба для поставок газа из России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, одна из башен в стамбульском районе Аташехире планируется превратить в место, где будут мобилизованы возможности распределения энергии, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu Ajansi.

«Решено создать газовый центр во Фракии для поставок природного газа из России на Балканы и в Европу. Мы договорились об этом с Путиным», – отметил президент Турции.

Эрдоган добавил, что Турция может позволить Греции закупать энергию, которую будет вырабатывать АЭС в Синопе в рамках развития и расширения сотрудничества с Грецией не только в области энергетики, но и во всех областях, включая ядерную энергетику.

Ранее Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было и рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами.

