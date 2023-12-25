Политолог: Флот для России – исторический гарант суверенитета

Политолог Асафов: Наша судостроительная промышленность прошла за последние годы колоссальный путь

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Еще совсем недавно нам было сложно говорить об импортонезависимом производстве кораблей и судов. Но за последние годы нашей промышленностью был пройден колоссальный путь. Сейчас мы видим, как в России спускаются на воду корабли, которые не уступают западным. В целом промышленные мощности являются важнейшим составляющим укрепления обороноспособности страны – именно этим обусловлено непосредственное внимание Путина к этой сфере», – пояснил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«В мероприятиях, подобных сегодняшним, мы видим наследование и продолжение традиций: флот для России является гарантом суверенитета. Он приносил нам триумфальные победы еще со времен Петра I. Кроме того, российский флот можно назвать серьезной составляющей ядерной триады. Это особенно важно сейчас – на фоне колоссального давления Запада на Россию по всем направлениям», – заметил собеседник.

«Любопытно, но участие Путина в церемонии поднятия флагов на военных кораблях Запад, скорее всего, воспримет как вызов, демонстрацию силы. Потому что США сами постоянно используют свой авианосный флот в качестве активно декларируемой угрозы. На нас они смотрят с этих же позиций. Они не понимают, что для Москвы такие сигналы – дело десятое», – указал эксперт.

«В этом контексте отмечу – важен не только действующий флот, но и тот факт, что у нас функционируют более десяти судостроительных заводов. Такой рывок был проделан благодаря тому, что руководство страны на протяжении многих лет уделяло особое внимание возрождению российского кораблестроения в сфере обороны», – резюмировал аналитик.

В понедельник президент Владимир Путин в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» возглавил церемонию подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин», поступающих в состав Военно-морского флота, сообщает Кремль.

«Адмирал Головко» – это именно серийный фрегат. Такие корабли являются основой ударных группировок флота в дальней морской и океанской зоне. Он создан с использованием самых передовых технологий и оснащен крылатыми ракетами «Калибр», которые подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях», – указал глава государства.

«Наро-Фоминск» – это также один из самых успешных проектов ударных ракетных кораблей своего класса. Такие корабли заслужили боевую славу, наносят удары крылатыми ракетами большой дальности, в свое время – из акватории Каспийского моря по позициям боевиков в Сирии, а сегодня успешно выполняют задачи в ходе специальной военной операции», – добавил он.

«Лев Чернавин» – это современный тральщик с уникальным корпусом. Уже приняты решения о строительстве еще десяти таких кораблей. Ввод в состав флота новейших кораблей – еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения», – отметил Путин.

«Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности – вот сейчас стоят, и над ними работают – пять фрегатов, восемь корветов, тринадцать малых ракетных кораблей и более пятидесяти других кораблей различных классов», – добавил он.

По его словам, в Северодвинске на «Севмаше» в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять многоцелевых атомных подводных лодок «Ясень-М». А на петербургских «Адмиралтейских верфях» сейчас строятся шесть дизельных подводных лодок, а также размещен заказ на строительство патрульных кораблей Арктической зоны.