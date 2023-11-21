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    Украинцы получили террор вместо достоинства и свободы
    Продюсер: Украинские звезды чуют победу России и пытаются «переобуться в полете»
    Румыния решила заявить о правах на золотой запас в России
    Сенатор: Байден вряд ли читал «свою» статью в Washington Post
    США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    Окружение Байдена предложило меры для снижения риска его падений
    Пригожин прокомментировал объявление в розыск Джамалы
    Банки дружественных стран блокируют платежи АвтоВАЗа
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    35 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    16 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    15 комментариев
    21 ноября 2023, 07:59

    Эрдоган посоветовал Армении не «искать безопасность за тысячи километров»

    Эрдоган предложил Армении «искать безопасность не за тысячи километров», а в сотрудничестве с соседями

    Tекст: Антон Антонов

    Армении следует искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    По словам Эрдогана, «получившие ренту, провоцируя Армению», сильнее всех навредили этой стране. Как заявил президент Турции, ряд стран Запада все еще не понимает, что «с карабахской войны в регионе началась новая эра», передает РИА «Новости».

    Напомним, на фоне ряда антироссийских шагов армянских властей США и Азербайджан неожиданно обменялись серией резких заявлений. В октябре Армения и Франция подписали пакет документов о поставках вооружений.

    20 ноября 2023, 19:33
    Продюсер: Украинские звезды чуют победу России и пытаются «переобуться в полете»

    Музыкальный продюсер Саглиани объяснил желание Лободы выступать перед россиянами

    Продюсер: Украинские звезды чуют победу России и пытаются «переобуться в полете»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Абсолютно весь украинский рынок сейчас «очень сильно просел финансово», поэтому украинские звезды понимают, что перспективы заработать есть лишь в России, заявил газете ВЗГЛЯД журналист, музыкальный продюсер Илья Саглиани, комментируя желание певицы Светланы Лободы выступать перед россиянами.

    Украинская певица Светлана Лобода, которая публично осудила СВО, заявила, что готова спеть для россиян, однако опасается приезжать в Россию из-за украинских законов. При этом она сообщила, что может выступить для людей из России на корпоративах в Казахстане.

    «Украинские звезды потеряли российский сегмент после таких заявлений и у нас, конечно, они уже не зарабатывают. Поэтому логично, что им нужны деньги. Тем более они понимают, что скоро будет конец Украины, Россия победит, поэтому и пытаются уже «переобуться в полете». Но я считаю, что человек, который не поддержал специальную военную операцию, – это предатель», – говорит Саглиани.

    Он напомнил, что украинские звезды были первыми, кто выступил против СВО и россиян. «Я помню, как Макс Барских оскорблял русских людей, матом унижал – нет таким прощения. Я считаю, что если предатель предал один раз, то предаст и второй», – считает собеседник.

    По его словам, абсолютно весь украинский рынок сейчас «очень сильно просел финансово»,  так как сейчас на Украине разрушена экономика. И украинские звезды, полагает эксперт, стремятся вернуться в Россию, потому что понимают – здесь они могут заработать гораздо больше, ведь российская экономика сейчас развивается.

    «Вот поэтому многие стремятся вернуться. Стремятся сделать заявление, что они хотят давать концерты россиянам. Но прежде чем такие заявления делать, надо публично извиниться и признать, что они заблудились, а сейчас поняли свою ошибку», – считает Саглиани.

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    49 комментариев

    Напомним, после начала спецоперации Лобода уехала из России. А в декабре прошлого года Лободу раскритиковали украинцы и высмеяли россияне за то, что она пишет сообщения на русском языке.

    Коментарии (50)
    20 ноября 2023, 17:31
    Банки дружественных стран блокируют платежи АвтоВАЗа

    Гендиректор АвтоВАЗа Соколов рассказал о блокировке платежей компании зарубежными банками

    Банки дружественных стран блокируют платежи АвтоВАЗа
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Борис Инсаров

    Иностранные банки, в том числе из дружественных России стран, стали блокировать платежи АвтоВАЗа после его включения в санкционный список США в сентябре этого года, заявил гендиректор автомобилестроительной компании Максим Соколов.

    Выступая в Совфеде в понедельник, Соколов рассказал, что после включения компании в стоп-лист американского Минфина последовали «массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом», передает «Интерфакс».

    По словам президента АвтоВАЗа, исходящие платежи компании отказываются проводить не только западные банки, но и организации из дружественных стран. Как уточнил Соколов, причина тому – опасения банков насчет вторичных санкций со стороны США.

    Напомним, США ввели санкции в отношении АвтоВАЗа в середине сентября этого года. Тогда же под ограничения попали «Трансмашхолдинг», «Автодор», НПО «Сатурн» и «Союз», а также «Москвич».

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    20 ноября 2023, 20:55
    Румыния решила заявить о правах на золотой запас в России
    Румыния решила заявить о правах на золотой запас в России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Нацбанк Румынии проведет за границей кампанию по требованию вернуть золотой запас страны, эвакуированный в 1916-1917 годах в Россию и конфискованный впоследствии СССР, заявил управляющий НБР Мугур Исэреску на симпозиуме «Золотой запас Румынии, эвакуированный в Москву, – задолженность старше века».

    Как указал Исэреску, данные проекты на будущее исходят из того, что за границей, даже на уровне лидеров Европы, проблема эвакуированного в Москву золотого запаса остается большей частью не известна. По его словам, в зарубежной литературе нет ни научных, ни популярных работ на языках международного хождения, посвященных этой теме, а румынские историки и юристы не поднимают за рубежом эту проблему, передает ТАСС.

    Он добавил, что первым шагом будет поддержка усилий румынского европарламентария Эуджена Томака по ознакомлению членов Европарламента и интернационализации проблематики золотого запаса. Кроме того, Исэреску уточнил, что одновременно НБР намерен оказывать помощь мероприятиям, которые будут организованы в ближайшем будущем в Европарламенте. Он уточнил, что помощь может быть связана с опытом их специалистов или с работой на английском языке.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Румыния требует от России горы золота.

    Напомним, в годы Первой мировой войны власти Румынского королевства, союзника царской России, решили эвакуировать главные ценности своей страны в Москву, подальше от наступавших на Бухарест австро-германских войск. Запас содержал 93,4 тонны золота, драгоценности королевы Марии, ценности румынского Сбербанка, предметы культа, архивы. В мае 2019 года Мугур Исэреску оценил стоимость переданного запаса в современных евро – получилось около четырех миллиардов.

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    20 ноября 2023, 15:29
    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы

    Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией не закончится быстро

    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы
    @ LIBKOS/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами американского телеканала Fox News усомнился в том, что конфликт с Россией может закончиться скоро, сообщает издание «Страна.ua».

    «Завершится все не так быстро, как хотелось бы», – сказал он, пишет РИА «Новости». Также Зеленский считает, что многие воспринимают конфликт как кино, хотят только «ежедневные сюрпризы».

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он признал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

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    Коментарии (25)
    20 ноября 2023, 17:07
    Пригожин прокомментировал объявление в розыск Джамалы

    Продюсер Пригожин: Если артисты ведут себя особенно, то должны за это отвечать

    Пригожин прокомментировал объявление в розыск Джамалы
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Артисты, которые ведут себя по-особенному, должны за это отвечать. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин, комментируя объявление украинской певицы Джамалы в розыск.

    Продюсер, отвечая на вопрос, давно ли он слышал о Джамале, ответил, что в последнее время «вообще ничего не слышал» о ней. По его словам, певица была на «Новой волне» в 2009 году, когда Валерия была в жюри, пишут «Известия».

    Кроме того, Пригожин добавил, что наблюдал за Джамалой, когда она выиграла «Евровидение» «с непонятной песней». «Не понял, почему: тогда политика была и ничего другого. Сейчас что она, кто она – вообще не знаю», – подчеркнул он.

    В понедельник МВД России объявило в розыск украинскую победительницу «Евровидения» Джамалу. Напомним, в 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно, что Джамала выступала на корпоративах в Сочи и Москве уже после воссоединения Крыма с Россией.

    Коментарии (30)
    20 ноября 2023, 18:17
    Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних

    Нарышкин: Запад принуждает Украину мобилизовать стариков и подростков

    Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних
    @ Thomas Born/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    США и Великобритания настраивают Украину на максимальную мобилизацию населения, в частности рекомендуют призывать на военную службу пожилых граждан и несовершеннолетних, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    «Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить дo 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст», – заявил Нарышкин, чьи слова опубликовала пресс-служба СВР.

    По словам директора разведслужбы, Запад требует от украинских властей «продемонстрировать миру невозможность победы России в украинском конфликте». Для достижения этой цели, указал Нарышкин, Киев призывают усилить мобилизационные мероприятия в стране и расширить категории граждан, подлежащих военной службе, передает ТАСС.

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    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    Ранее Сергей Нарышкин заявил о намерениях западных спецслужб устроить теракты в ЦАР и Мали.

    Коментарии (45)
    20 ноября 2023, 13:05
    Кремль отреагировал на планы Финляндии полностью закрыть границу с Россией

    Песков: Россия не может повлиять на ситуацию с закрытием Финляндией оставшихся КПП на границе

    Кремль отреагировал на планы Финляндии полностью закрыть границу с Россией
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия вряд ли может повлиять на планы Финляндии полностью закрыть оставшиеся КПП на границе двух стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что между Россией и Финляндией сейчас «как такового диалога нет». При этом он подчеркнул, что произошло это не по вине Москвы, поскольку не российская сторона была инициатором сворачивания диалога, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что правительство финского премьер-министра Петтери Орпо планирует в понедельник принять решение о закрытии оставшихся КПП на границе с Россией.

    Москва пообещала не оставить без ответа любые антироссийские действия Финляндии.

    Коментарии (28)
    20 ноября 2023, 09:58
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская певица Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова), ставшая победительницей песенного конкурса «Евровидение» в 2016 году, объявлена в розыск по уголовной статье, свидетельствует база розыска МВД России.

    В базе сказано, что «Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», передает ТАСС.

    В 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно, что Джамала выступала на корпоративах в Сочи и Москве уже после воссоединения Крыма с Россией.

    Коментарии (17)
    20 ноября 2023, 16:51
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    @ @SecDef

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев является «черной меткой» украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов назвал игрой на публику заявления Остина о поддержке действующего в Киеве режима, а сам визит является «черной меткой» Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен «отдать власть Залужному (главком ВСУ Валерий Залужный)», передает РИА «Новости».

    По его заявлению, подобная информация поступает от окружения Зеленского.

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    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    Напомним, министр обороны США Ллойд Остин в понедельник прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    Коментарии (36)
    20 ноября 2023, 21:48
    США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине

    США решили передать Украине дополнительную РСЗО HIMARS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вашингтон передает Киеву дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней в рамках новой военной помощи, сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

    В заявлении говорится, что новый пакет помощи Киеву оценивается примерно в 100 млн долларов. Отмечается, что в пакет помощи включены системы HIMARS и боеприпасы к ней, а также зенитные ракеты «Стингер», артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin и свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию, передает РИА «Новости».

    Кроме того, США намерены передать Киеву оборудование для ведения боевых действий в условиях зимней погоды, запчасти и вспомогательное снаряжение.

    В понедельник министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    Коментарии (12)
    20 ноября 2023, 18:43
    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном

    Axios: Советник Байдена просит в Израиль не провоцировать «Хезболлу на конфликт»

    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    Амос Хохштейн, старший советник президента США Джо Байдена, прибыл в Израиль с целью убедить партнеров не допустить широкомасштабной войны с Ливаном, пишет портал Axios со ссылкой на источники в израильском и американском истеблишменте.

    «Часть администрации Байдена обеспокоена тем, что Израиль пытается спровоцировать «Хезболлу» и создать предлог для более крупной войны в Ливане, которая может еще больше втянуть США и другие страны в конфликт», – пишет Axios.

    Как отмечает издание, Хохштейн прибыл в Израиль сразу после очередной эскалации на израильско-ливанской границе. Ожидается, что он встретится с министром обороны Йоавом Галантом, министром стратегического планирования Роном Дермером и начальником штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к усилению конфликта с «Хезболлой».

    Коментарии (19)
    20 ноября 2023, 09:19
    Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о 50 млрд долларов

    РБК: Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о 50 млрд долларов

    Tекст: Ольга Никитина

    Судья Окружного суда США по округу Колумбия Берил Хауэлл 17 ноября постановила отклонить ходатайство со стороны России, поданное еще в 2015 году, о признании неподсудным спора на 50 млрд долларов с экс-акционерами ЮКОСа. Теперь дело может быть рассмотрено в американской инстанции по существу.

    Таким образом, американский суд не признал право России на суверенный иммунитет от судебных разбирательств в США, пишет РБК.

    До 5 декабря 2023 года, как ожидает судья, стороны предоставят согласованный между собой график рассмотрения «финальных вопросов». В результате суд удовлетворит либо ходатайство бывших акционеров о признании и приведении в исполнение арбитражных решений 2014 года в США, либо просьбу России об отказе в признании этих арбитражных решений.

    В декабре 2021 года Апелляционный суд округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление нижестоящей инстанции от ноября 2020 года о приостановке по ходатайству Москвы разбирательства о взыскании с России 50 млрд долларов.

    Коментарии (17)
    20 ноября 2023, 18:02
    ОКР: У МОК и WADA нет права запретить России проводить Игры дружбы

    Президент ОКР Поздняков: У МОК и WADA нет права запретить России проводить Игры дружбы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеют права запретить России проводить Игры дружбы, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

    По его мнению, ни у одной из этих организации нет никакого морального права запрещать проводить России эти соревнования. Поздняков, отвечая на вопрос о возможных санкциях в случае проведения Игр дружбы, отметил, что он «уже ничего не боится», передает РИА «Новости».

    Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта. В WADA сочли антидопинговую систему России неподходящей для Игр дружбы. В пятницу президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что участники российских Игр дружбы «могут столкнуться с последствиями».

    Коментарии (21)
    20 ноября 2023, 14:10
    Рар назвал наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО

    Немецкий политолог Рар: Прибалты считают, что пришла их очередь порулить в НАТО

    Рар назвал наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    У главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша не так много шансов занять пост генсека НАТО. А вот у премьер-министра Эстонии Каи Каллас они есть, поскольку на Западе практикуется «феминистская дипломатия», сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш выразил желание стать генсеком НАТО.

    «Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, судя по всему, все же уходит. А сам по себе пост довольно престижный и высокооплачиваемый. Прибалтов, в отличие от тех же поляков, пока такими должностями не баловали. Поэтому они считают, что пришла их очередь тоже порулить в Европе», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Но, думаю, шансов у Кариньша занять пост генсека НАТО мало. Они скорее есть у премьер-министра Эстонии Каи Каллас, поскольку она женщина, а на Западе все же практикуется «феминистская дипломатия». Вообще, желающих возглавить аппарат НАТО под надзором американцев много. Есть достаточно большое количество европейских и канадских политиков, которые в своих странах могут остаться не у дел, и готовы поменять местную власть на престижный пост в Брюсселе», – указал он.

    «Но я по-прежнему придерживаюсь мнения, что наилучшие шансы стать генсеком НАТО у нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политик сядет в кресло генсека, если она или ее кураторы в лице Байдена, Макрона и Шольца, поймут, что у нее после предстоящих выборов в Европарламент не останется шансов на переизбрание. Кстати, фон дер Ляйен может резко взять уклон в сторону правых политических позиций», – спрогнозировал аналитик.

    «В целом НАТО переживает нелегкие времена, сталкивается напрямую с последствиями конфликтов на Украине, в Палестине, в Северной Африке, в Афганистане и на Кавказе. Сажать во главу НАТО «свадебного генерала» или «генеральшу» лидеры Запада себе позволить не могут. На этом посту им нужен борец, причем не зависящий от США», – резюмировал собеседник.

    Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется присоединиться к списку претендентов на место генерального секретаря НАТО, пишет Bloomberg. 58-летний Кариньш ушел с поста премьер-министра Латвии в августе, поскольку его партия «Единство» стремилась сформировать новое правительство.

    Согласно распространенному заявлению его представительства, он намерен «внести свой вклад в альянс благодаря своему опыту руководства на посту премьер-министра, четкому пониманию угрозы со стороны России, твердой позиции по Украине и подтвержденному опыту построения международного консенсуса».

    «Геополитическая ситуация и характер вызовов, окружающих Североатлантический альянс, требуют динамичного, решительного и основанного на консенсусе руководства», – говорится в заявлении Кариньша. Также в тексте упоминается, что под его руководством «Латвия последовательно достигала и превышала целевой показатель вклада в 2% в оборонные расходы».

    Кстати, уходящий со своего поста премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также выражал интерес к высшим должностям в НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также ранее высказывала подобные планы занять пост, который освободится в 2024 году.

    Союзники по НАТО будут рассматривать кандидатов из разных регионов, а не только из стран Северной Европы или Нидерландов. Решение всех 31 союзников должно быть единогласным, но точка зрения США, которые лидируют по военному вкладу в НАТО, всегда имеет наибольший вес.

    Коментарии (16)
    20 ноября 2023, 10:52
    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    Гагин: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая группа украинских войск уничтожена под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, противник накануне предпринял под Донецком бессмысленную попытку вернуть утраченные позиции, несколько десятков украинских штурмовиков были просто брошены на утилизацию, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что почти вся группа была уничтожена. По данным советника, потери ВСУ в ходе этой попытки превысили 30 человек убитыми, около 15 штурмовиков отступили.

    Ранее российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком.

    Коментарии (9)
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    Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних
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    Азербайджан стал дерзить даже Соединенным Штатам

    В последние дни США и Азербайджан неожиданно обменялись серией резких заявлений. Это произошло на фоне ряда антироссийских шагов армянского премьера Пашиняна и принятия в США «закона об обороне Армении». Подоплека происходящего прямо связана с тем, как Вашингтон понимает дальнейшие планы Азербайджана в отношении прилегающих территорий. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

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      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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