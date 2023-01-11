Российские войска освободили поселок Подгородное в пригороде Артемовска

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11 января, среда | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт: Российским войскам удалось взломать «подкову» Залужного в Донбассе
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Не самые умные люди еще недавно любили позубоскалить, что Россия составляет лишь несколько процентов от глобальной экономики, отсталая сырьевая страна. Однако уходящий год показал всю значимость РФ в глобальной торговле и международных хозяйственных связях.
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Твердая приверженность российского руководства гуманитарным и мирным инициативам, неизменная готовность к переговорному процессу – абсолютно прагматичная, стратегически выверенная политика, чья эффективность доказана всей отечественной историей.
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российские войска освободили поселок Подгородное в пригороде Артемовска
Штаб теробороны ДНР: Российские войска освободили поселок Подгородное
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Силы ВС России освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска, где идут ожесточенные бои, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
По сообщению штаба, ВС России освободили Подгородное в пригороде Артемовска, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Соледара российские войска будут освобождать Северск и Артемовск.
Американские бронетранспортеры не выдержали украинских морозов
В соцсетях показали сломавшуюся от мороза на Украине американскую бронемашину
Американская бронемашина не приспособлена для украинских морозов, следует из опубликованной офицером ЛНР Андреем Марочко видеозаписи со сломавшимся бронетранспортером «Бредли».
В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, на которой солдат ВСУ жалуется, что западная техника не работает в мороз – заводится, но гусеницы промерзают настолько, что машина не двигается с места.
Ранее в Белом доме сообщили о передаче нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву на 3 млрд долларов.
До этого военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией. Кроме того, СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.
Арестович заявил о бегстве ВСУ под Соледаром
Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил о бегстве украинских вооруженных сил под Соледаром
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о бегстве подразделений украинских вооруженных сил под Соледаром.
Арестович заявил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), что под Соледаром у вооруженных сил Украине есть подразделения, которые «бежали и бегут». По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник, передает РИА «Новости».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об установлении контроля над всей территорией Соледара. Он также сообщил, что в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои с остатками противника. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.
Пригожин объявил о взятии всей территории Соледара под контроль
Пригожин: Подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел
Подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин.
Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Он также подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер», передает ТАСС.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об освобождении центра Соледара бойцами ЧВК «Вагнер» и зачистке западной части города. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.
ВКС России начали применять в зоне СВО вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
Россия начала использовать в зоне СВО вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»
Российская авиация начала применять в спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М, вооруженные ракетами «Изделие 305», сообщил информированный источник.
По словам источника, в рамках спецоперации применяются модернизированные вертолеты Ка-52М, которые наносят удары по украинским объектам, бронетехнике и живой силе высокоточными ракетами «Изделие 305», передает РИА «Новости».
Как сообщил источник, возможность применения нового боеприпаса делает Ка-52М важнейшим ударным средством переднего края.
Напомним, в октябре в Сети появился ролик, в котором показано, как «Изделие 305» влетает в окно здания, в котором находится техника ВСУ, причем во время полета оператор сообщает, что цель будет поражена «в окошечко».
Медведев призвал быстрее модернизировать российские танки
Противники России модернизируют советские Т-72 для Украины, Россия должна действовать быстрее и эффективнее, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии.
По его словам, сейчас главный вопрос – производство, ремонт и поставки танков, именно эти задачи являются актуальными, передает ТАСС.
«Обратил сегодня внимание на информацию, что наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72», – сказал он.
Замглавы СБ России напомнил, что российский ОПК начал модернизацию танков в прошлом году.
Он отметил, что работа связана с рядом проблем. Медведев попросил подготовить доклад на эту тему, попросив сконцентрироваться именно на результатах выпуска бронетанковой техники в 2022 году и перспективах на 2023 год.
Ранее Дмитрий Медведев предупредил, что частые нарушения при реализации гособоронзаказа обернутся уголовной ответственностью. Задачи в этой сфере он назвал очевидными, призвав оперативно решать проблемы.
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей территории ДНР
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Настал переломный момент в освобождении всей территории ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
По его словам, в данный момент Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, передает РИА «Новости».
Врио главы ДНР отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего освобождения Артемовска и Северска. Что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».
Также Пушилин заметил, что взятие города позволит выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям. А это, в свою очередь, ознаменует переломный момент к освобождению всей территории ДНР.
Кроме того, офицер добавил, что занятие российскими военными Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить оборонительную линию ВСУ.
Ранее Пушилин сообщил, что центр города Соледара уже находится под контролем российских сил. До этого Пушилин заявил о скором полном освобождении Соледара.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.
Авиация ВКС России сбила три самолета Су-25 ВВС Украины
Истребительной авиацией ВКС сбиты три украинских самолета Су-25 в районах Пушкино, Ясеновое и Максимильяновка ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены десять украинских беспилотников в районах пунктов Оборотновка, Площанка, Червонопоповка, Подкуйчанск, Житловка, Голиково и Кременная ЛНР, Волноваха, Валерьяновка и Евгеновка ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Пушилин рассказал о скором освобождении Соледара и Артемовска
После освобождения Соледара российские войска будут освобождать Артемовск и Северск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Далее усилия будут направлены на Краматорское и Славянское направления, сообщил глава региона в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Ранее Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что города Соледар и Артемовск близки к освобождению. В понедельник командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов также сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден.
Напомним, замминистра обороны Украины Анна Маляр подтверждала, что российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара.
ВС России уничтожили расчеты польских минометов в ЛНР
Российские военные ликвидировали расчеты 120-миллиметровых польских минометов в ЛНР
Российские артиллеристы уничтожили используемые ВСУ польские 120-миллиметровые минометы в ЛНР.
По словам военнослужащего с позывным «Слон», вблизи российских военных разорвалась польская мина, это определяют по бесшумным характеристикам. «По нам работает», – передает РИА «Новости» его слова.
В этой связи ВС России определили направление стрельбы противника, рассчитали расстояние до миномета и передали координаты артиллеристам. Те, в свою очередь, ударили по целям из гаубицы калибра 152 мм в районе населенного пункта Червоная Диброва в зоне ответственности Западного военного округа.
Ранее российские войска поразили одну из военных частей ВСУ в зоне спецоперации самым мощным в мире самоходным минометом 2С4 «Тюльпан».
Пушилин заявил об освобождении центра Соледара от ВСУ
Врио главы ДНР Пушилин: Центр Соледара находится под контролем российских сил
Центр города Соледара уже находится под контролем российских сил, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Врио главы ДНР заявил в эфире Первого канала, что, по имеющейся у него информации, центр Соледара уже находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер», бойцы проводят зачистку в западной части города. Он также сообщил, что противник несет серьезные потери в живой силе и в технике, передает ТАСС.
Ранее во вторник Пушилин заявил о скором освобождении Соледара. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в Соледаре и Артемовске – стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой.
В ДНР рассказали о сложности зачистки Соледара от ВСУ
Донецкий депутат Бердичевский: Нашим военным придется выбивать оставшихся боевиков ВСУ из каждого подвала Соледара
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Взятие и зачистка Соледара и Артемовска позволят нам разрушить первую линию обороны противника. Это потребует времени, поскольку ВСУ будут до последнего прятаться в подвалах. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, взяв соединения ВСУ в котел.
«Соледар очень важен для нас, поскольку агломерация Соледар–Артемовск–Северск – это первая линия обороны ВСУ. Следом идет линия Краматорск – Славянск, внутри которой расположены Дружковка и Константиновка, где уже сейчас ВСУ наверняка активно строят укрепрайоны», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сейчас в Соледаре мы увидим нечто похожее на Мариуполь. Оставшиеся формирования ВСУ будут активно прятаться в подвалах и укрытиях. Часть из них, вероятно, сдадутся в плен. Однако большинство придется силой выбивать из укреплений», – предполагает собеседник.
«При этом не стоит надеяться на то, что после окончательной зачистки Соледара украинские военные оставят Артемовск. Они будут его удерживать до взятия города в кольцо. Пока есть возможность по трассе подвозить подкрепление и технику, сдаваться противник не станет», – уверен депутат.
«Только после того, как мы полностью освободим эти территории, ВСУ откатятся до самого Славянска. Не исключаю, что все города на их пути будут разрушены. И это не удивительно – Донбасс и живущие там люди для них чужие. Их судьба Украине не интересна», – подчеркивает он.
«Наиболее перспективным решением было бы полное разрушение логистики противника – уничтожение мостов и железнодорожных путей, перекрытие трасс и аэропортов. Когда ВСУ не смогут пополнять свои запасы, нам будет легче продвигаться вперед. Пока же будем двигаться на север в сторону Харьковской области, зачищая весь Донбасс», – заключил Бердичевский.
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Накануне подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин. Он также подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер».
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего продвижения в Артемовске и Северске, что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».
Помимо этого, врио главы ДНР добавил, что планомерное занятие Артемовска и Северска позволит прорвать оборонительную линию ВСУ, а также выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям. По его словам, в данный момент Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил, что часть подразделений ВСУ бегут, оставляя свои позиции в Соледаре. По словам Арестовича, что бегство отдельной роты с направления создает ситуацию, в которой противник может с легкостью занять освободившуюся позицию.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.
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В Харькове объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионе в 21.20 мск, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок первой из членов нынешнего кабинета министров Германии посетила Украину после начала спецоперации России, в сопровождении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы она находится в Харькове.
Напомним, после российских ударов по энергетической инфраструктуре единая энергосистема на Украине фактически перестала существовать.
Кадыров: В спецоперации на Украине приняли участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов
С начала СВО в ней приняли участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, в ходе заседания республиканского штаба СВО был заслушан доклад главы штаба, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, который сообщил, что с начала спецоперации в ней приняли участие свыше 21 тыс. чеченских бойцов, а более девяти тысяч военных сейчас находятся на передовой. По словам Кадырова, все они обеспечены необходимым вооружением и обмундированием, что позволяет им эффективно нести службу.
Ранее Кадыров сообщил, что в зону проведения специальной военной операции из Чечни отправились порядка 300 бойцов ОМОН.
Пентагон назвал сроки и место обучения солдат ВСУ системам ЗРК Patriot
Пентагон подтвердил, что украинские военные начнут на следующей неделе обучение для работы с зенитно-ракетным комплексом Patriot на базе в американском штате Оклахома.
Местом обучения станет Форт-Силл в штате Оклахома, заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, передает РИА «Новости».
Вашингтон намерен за несколько месяцев ускоренно подготовить 90-100 украинских военных применять и обслуживать комплексы Patriot, первая батарея которых вошла в американский пакет помощи Украине.
В Форт-Силл расположен тренировочный центр, где обучаются зенитчики из союзных США стран.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Напомним, после падения на деревню в Польше украинской ракеты, Германия согласилась направить в Польшу ЗРК Patriot. При этом Варшава высказала предложение предоставить немецкие ЗРК Patriot украинской стороне, хотя свои передавать не стала.
В конце декабря 2022 года Associated Press сообщило, что США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. Поставки ракетных комплексов начнутся в первой половине 2023 года.
ВСУ обстреляли Донецк
СМИ: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии
ВСУ обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка, сообщили в СЦКК.
По сообщению СЦКК, в 10.05 из Красногоровки впервые с вечера 10 января ВСУ выпустили по району два снаряда калибром 122 мм., передает ДАН. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее украинские военные со стороны населенного пункта Тоненькое выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра НАТО.
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